Хабиб недоступен: Макгрегора ждет грозный нокаутер

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и один из самых ярких представителей организации Джастин Гэтжи начали переговоры о проведении супер-поединка.

Реклама

Как сообщил журналист ESPN Ариэль Хельвани, поединок может состояться уже летом 2020 года.

Что интересно, незадолго до появления данного инсайда, Макгрегор поднялся на две позиции в рейтинге вне зависимости от весовых категорий и теперь занимает 11-е место. Упрочил свои позиции ирландец и в легком весе: там Конор вышел на третье место, обогнав как раз Джастина Гэтжи. В полусреднем же дивизионе Ноториус остался 14-м.

Да, соперник на бумаге выглядит куда менее известным, чем непобежденный чемпион Хабиб Нурмагомедов, с которым так хочет провести реванш Макгрегор. Не сравнится он по популярности и с топовыми средневесами — Камару Усманом (обладатель пояса), Нейтом Диазом и Хорхе Масвидалем. Но от этого Джастин менее опасным не становится.

Итак, в настоящий момент Гэтжи идет на серии из трех побед нокаутами. Под градом ударов Хайлайта в первых раундах не устояли Джеймс Вик, Эдсон Барбоза и ветеран ММА Дональд Серроне.

Представитель США пользуется большой популярностью на родине: если Джастин выходит в октагон — ждите зрелища. Боец настолько часто раскрывается и идет в размены, что подборок с его яркими моментами выступлений хватит на карьеры трех-четырех обычных спортсменов.

И в данный момент Гэтжи не перестает поддерживать форму, ведь уже 19 апреля Хабиб будет биться с Тони Фергюсоном, а в свете того, что поединок срывался ранее четыре раза, Джастин дал согласие подстраховать главное событие в мире ММА 2020 года.

«Я просто жду своего шанса на бой за титул. Мне должны дать бой с победителем апрельского противостояния... Если есть еще кто-то, с кем нужно подраться, чтобы получить право на бой за пояс — без проблем. Но не думаю, что сейчас есть такой человек.

Знаете, у меня в планах серьезная подготовка к апрелю. Вдруг что-то снова произойдет — я буду готов выйти в октагон. Но, безусловно, сложно готовиться к бою и проходить тренировочный лагерь, когда у тебя на самом деле нет оппонента. Мне не хочется ждать. Дайте мне подраться за титул», — признавался Гэтжи в интервью BJPenn.com.

Что же касается Макгрегора, то ирландец в январе 2020 года вернулся после полуторагодичного простоя и за 40 секунд расправился со все тем же Дональдом Серроне. Тот триумф вызвал немало критики в адрес Печально Известного со стороны некоторых представителей ММА-сообщества. Например, отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов раскритиковал руководство промоушена и самих бойцов за якобы договорной характер противостояния.

«Это не бой, это — муляж! Мы видели раньше, как на самом деле дерется Серроне. Это даже не было похоже на бой. UFC надо было вернуть Конора в большую гонку. А как это сделать? Нужна была победа. Но с чего Хабиб должен давать ему реванш? Чемпион соглашается на реванш, когда соперник дает ему тяжелый бой или выигрывает. А здесь не было даже пяти раундов, когда судьи определяли победителя», — приводил слова Абдулманапа «Чемпионат.com».

Так или иначе, разговоры вокруг боя Макгрегора с Серроне быстро сошли на нет, и начались поиски нового оппонента. И наставник Конора Джон Кавана, похоже, в точности угадал ход развития событий.

В разговоре с прессой после долгожданного возвращения его подопечного специалист заявил, что хочет увидеть поединок Макгрегора именно с Джастином Гэтжи. Для реванша с Хабибом данное решение и правда выглядит обоснованным, учитывая титульные амбиции самого Хайлайта.

«Джастин Гэтжи в полусреднем весе — вот мое личное предпочтение. Никому не придется гонять вес. Наша цель заключается сейчас в том — здесь буду осторожен со словами — чтобы вернуть титул в легком весе. Так что я считаю, что это будет шаг в правильном направлении.

Я не вижу причин для Конора гонять вес, если это будет не что-то значимое. Для этого на кону должен стоять титул, в противном случае зачем ему делать это? Так что да, было бы хорошо остаться в полусреднем дивизионе и не сгонять вес. А потом, когда подвернется крупный бой, согнать оставшиеся 15 фунтов», — цитировал Кавану Мmajunkie.

Очевидно, что такой расклад устроит не только Макгрегора и Гэтжи, но и руководство UFC. Летом промоушен получит супербой, который снова продаст под 2 млн платных трансляций, а победитель станет следующим соперником Хабиба.

Которому, в случае победы над Фергюсоном, до завершения карьеры останется всего один выход в октагон. И соперник для такого события должен быть достойным.