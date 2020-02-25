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Хабиб недоступен: Макгрегора ждет грозный нокаутер

Победитель может попасть на Хабиба: Макгрегор начал переговоры с Гэтжи

Команда экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора начала переговоры по следующему поединку звездного ирландца. Как стало известно американским СМИ, на данный момент главным кандидатом на роль следующего оппонента Печально Известного является зрелищный американец Джастин Гэтжи, который выиграл три последних боя нокаутами.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и один из самых ярких представителей организации Джастин Гэтжи начали переговоры о проведении супер-поединка.

Как сообщил журналист ESPN Ариэль Хельвани, поединок может состояться уже летом 2020 года.

Что интересно, незадолго до появления данного инсайда, Макгрегор поднялся на две позиции в рейтинге вне зависимости от весовых категорий и теперь занимает 11-е место. Упрочил свои позиции ирландец и в легком весе: там Конор вышел на третье место, обогнав как раз Джастина Гэтжи. В полусреднем же дивизионе Ноториус остался 14-м.

Да, соперник на бумаге выглядит куда менее известным, чем непобежденный чемпион Хабиб Нурмагомедов, с которым так хочет провести реванш Макгрегор. Не сравнится он по популярности и с топовыми средневесами — Камару Усманом (обладатель пояса), Нейтом Диазом и Хорхе Масвидалем. Но от этого Джастин менее опасным не становится.

Итак, в настоящий момент Гэтжи идет на серии из трех побед нокаутами. Под градом ударов Хайлайта в первых раундах не устояли Джеймс Вик, Эдсон Барбоза и ветеран ММА Дональд Серроне.

Представитель США пользуется большой популярностью на родине: если Джастин выходит в октагон — ждите зрелища. Боец настолько часто раскрывается и идет в размены, что подборок с его яркими моментами выступлений хватит на карьеры трех-четырех обычных спортсменов.

И в данный момент Гэтжи не перестает поддерживать форму, ведь уже 19 апреля Хабиб будет биться с Тони Фергюсоном, а в свете того, что поединок срывался ранее четыре раза, Джастин дал согласие подстраховать главное событие в мире ММА 2020 года.

«Я просто жду своего шанса на бой за титул. Мне должны дать бой с победителем апрельского противостояния... Если есть еще кто-то, с кем нужно подраться, чтобы получить право на бой за пояс — без проблем. Но не думаю, что сейчас есть такой человек.

Знаете, у меня в планах серьезная подготовка к апрелю. Вдруг что-то снова произойдет — я буду готов выйти в октагон. Но, безусловно, сложно готовиться к бою и проходить тренировочный лагерь, когда у тебя на самом деле нет оппонента. Мне не хочется ждать. Дайте мне подраться за титул», — признавался Гэтжи в интервью BJPenn.com.

Что же касается Макгрегора, то ирландец в январе 2020 года вернулся после полуторагодичного простоя и за 40 секунд расправился со все тем же Дональдом Серроне. Тот триумф вызвал немало критики в адрес Печально Известного со стороны некоторых представителей ММА-сообщества. Например, отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов раскритиковал руководство промоушена и самих бойцов за якобы договорной характер противостояния.

«Это не бой, это — муляж! Мы видели раньше, как на самом деле дерется Серроне. Это даже не было похоже на бой. UFC надо было вернуть Конора в большую гонку. А как это сделать? Нужна была победа. Но с чего Хабиб должен давать ему реванш? Чемпион соглашается на реванш, когда соперник дает ему тяжелый бой или выигрывает. А здесь не было даже пяти раундов, когда судьи определяли победителя», — приводил слова Абдулманапа «Чемпионат.com».

Так или иначе, разговоры вокруг боя Макгрегора с Серроне быстро сошли на нет, и начались поиски нового оппонента. И наставник Конора Джон Кавана, похоже, в точности угадал ход развития событий.

В разговоре с прессой после долгожданного возвращения его подопечного специалист заявил, что хочет увидеть поединок Макгрегора именно с Джастином Гэтжи. Для реванша с Хабибом данное решение и правда выглядит обоснованным, учитывая титульные амбиции самого Хайлайта.

«Джастин Гэтжи в полусреднем весе — вот мое личное предпочтение. Никому не придется гонять вес. Наша цель заключается сейчас в том — здесь буду осторожен со словами — чтобы вернуть титул в легком весе. Так что я считаю, что это будет шаг в правильном направлении.

Я не вижу причин для Конора гонять вес, если это будет не что-то значимое. Для этого на кону должен стоять титул, в противном случае зачем ему делать это? Так что да, было бы хорошо остаться в полусреднем дивизионе и не сгонять вес. А потом, когда подвернется крупный бой, согнать оставшиеся 15 фунтов», — цитировал Кавану Мmajunkie.

Очевидно, что такой расклад устроит не только Макгрегора и Гэтжи, но и руководство UFC. Летом промоушен получит супербой, который снова продаст под 2 млн платных трансляций, а победитель станет следующим соперником Хабиба.

Которому, в случае победы над Фергюсоном, до завершения карьеры останется всего один выход в октагон. И соперник для такого события должен быть достойным.