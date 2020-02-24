Тысячи роз и слезы: как проcтились с Коби Брайантом

Траурное мероприятие вызвало широкий отклик в спортивном мировом сообществе.

Всего за один день на церемонию прощания с великим баскетболистом Коби Брайантом и его дочерью Джианной зарегистрировались более 90 тыс. человек, в то время как арена «Стэйплс Центр» в Лос-Анджелесе вмещает лишь 20 тыс. Как итог, в первых рядах стояли родные и близкие ушедшего из жизни спортсмена, звезды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и другие знаменитости США. Остальные места достались зарегистрированным болельщикам, которых выбрали случайным образом.

Фанаты, которые не смогли попасть на стадион, столпились вокруг арены, где для них прошла трансляция на большом экране.

Пока под сводами забитой до отказа арены глушили связь и запрещали вести стримы в соцсетях, выступление Бейонсе (певица исполнила одну из любимых песен спортсмена — «XO») и нарезки с эпохальными матчами Брайанта сменились совместными фотографиями с Джианной. Начались трогательные монологи.

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Первым выступил шоумен Джимми Киммелл, вызвавшийся провести грустную церемонию. Телеведущий рассказал о дружбе с прославленным атлетом и заканчивал свою речь сквозь слезы.

Еще более эмоциональной была Ванесса Брайант, вдова Коби. Она стояла на трибуне, украшенной 35 тысячами алых роз, рыдая, и признавалась в любви погибшим мужу и дочери. Ванесса говорила о том, насколько прекрасной и целеустремленной была ее дочь, как Джианна хотела пойти по стопам отца и бесконечно обожала его.

«Мне не хватает ее шуток и поцелуев!» — неоднократно повторяла Брайант за время выступления… О Коби же вдова сказала немного, так как сил сдерживать эмоции совсем не осталось: Ванесса вспоминала лучшие моменты из совместной жизни со спортивной звездой, отмечая крепкие чувства, связывавшие супругов.

Дату проведения мероприятия под названием «Празднование жизни» Ванесса выбрала неслучайно. 2.24.20 (американский аналог даты) состоит из трех чисел 2 — номер, под которым играла Джианна Брайант, 24 — один из двух номеров, под которым играл сам Брайант в «Лос-Анжелес Лейкерс», тогда как 20 — количество лет, которые Коби провел в клубе своей жизни и в отношениях с Ванессой.

Теперь женщина посвятит себя воспитанию троих дочерей-наследниц Брайанта. Сцену Ванесса покидала при помощи другой иконы баскетбола Майкла Джордана.

К микрофону подходили звезды, коллеги Коби по баскетбольному цеху. После «Лунной сонаты» Людвига Бетховена слово взял Джордан.

Самый высокооплачиваемый спортсмен за всю историю с катящимися по щекам слезами назвал Коби «большим другом и младшим братом», восхвалял талант покойного, его трудолюбие и нежелание останавливаться на пути к мечте. Оратор с грустью вспоминал большие свершения товарища и шутил… Стадион «Стэйплс-центр» проводил его овациями.

Шакил О'Нил. Как бы прошло это мероприятие без одного из главных партнеров в карьере Коби. Он шутил еще больше Майкла, завершив свою речь фразой: «Коби, я люблю тебя! Покойся с миром!»

Красивое обращение Коби к болельщикам должно было стать точкой церемонии. Но именно искусство как олицетворение того, что делал на паркете американец, получило роль финального аккорда мероприятия. Кристина Агилера спела композицию «Аве Мария»…

... и на экранах включили короткометражный фильм о мальчике, любовь которого к баскетболу вознесла его на спортивный олимп.

Именно эта трогательная анимация в 2016 году принесла Брайанту долгожданный «Оскар».

Обладатель золотых медалей двух Олимпийских игр (1998,2002), пяти трофеев победителя НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) и несчетного множества индивидуальных наград и его дочь были тайно похоронены 7 февраля.

Сама же авикатастрофа произошла 26 января. Личный вертолет Брайанта резко начал набирать высоту. Данный маневр, как сказал пилот по связи с диспетчером, был связан с низкой облачностью, которую было необходимо преодолеть ради безопасности полета. Однако в 9.47 по местному времени, менее чем через час после вылета, на номер службы «911» поступило сообщение о крушении.

Оказалось, что из-за низкой видимости и неработающих на малых высотах радаров летчик попросту потерял ориентацию. Вертолет, несмотря на информирование диспетчеров, повернул на юго-восток и набрал высоту более 600 метров над уровнем моря, после чего и началось падение. На скорости 300 км/ч летательный аппарат врезался в горный склон под калифорнийским городом Калабасас.

В результате трагедии погибли девять человек. Как проинформировало издание Heavy, в небе помимо Брайанта и его 13-летней дочери находились одноклубница девочки Алисса Альтобелли вместе с отцом, бейсбольным наставником Джоном Альтобелли и матерью Кэри Альтобелли. Также в злополучное утро совершали перелет Сара Честер с дочерью Пэйтон Честер, баскетбольный тренер Кристина Маузер и пилот Ара Зобаян.