«Надоело бороться»: как затравили Логинова

Чемпионат мира в Антхольце — событие, которого любители биатлона ждали с особым трепетом. Новое противостояние Мартена Фуркада с Йоханнесом Бё, Норвегии с Францией, Доротеи Вирер с Марте Рёйселанд и Тириль Экхофф… Россияне же оказались будто лишними на этом празднике. Для России лучшим итогом стал тот факт, что турнир наконец-то закончился. И дело даже не столько в провальном выступлении наших биатлонистов — на медали они откровенно не претендовали, да и никто от них наград и не ждал (даже глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев). Весь негатив был вызван скандалами вокруг Александра Логинова.

Лучший на сегодняшний день российский биатлонист еще до начала нынешнего сезона остался последней надеждой всего отечественного биатлона. Он же в итоге и принес стране две единственные медали за весь турнир. И именно награды спровоцировали конфликт.

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Ни для кого не секрет, что к Логинову у иностранных биатлонистов, журналистов и болельщиков отношение резко негативное. Вызвано оно темным прошлым россиянина, допинг-проба которого в ноябре 2013 года дала положительный результат на наличие рекомбинантного эритропоэтина (ЭПО). Разбирательства о нарушении биатлонистом антидопинговых правил длились долго и привели к логичному решению о его дисквалификации. В декабре 2016 года Логинов вернулся в большой спорт, но возвращением россиянина были довольны далеко не все.

На протяжении нескольких лет выступлений на международных соревнованиях ему приходилось бороться не столько со сложностями трасс или неблагоприятными погодными условиями, сколько с психологическим давлением, которое на него обрушилось со стороны. Логинова публично критиковал и Фуркад, и швед Себастьян Самуэльссон, и другие иностранные биатлонисты. Правда, уровень негатива периодически снижался. Когда россиянин места пьедестале не находил, про него никто не вспоминал. Стоит же только взять награду — наступает новая волна психологической атаки.

То же было и на чемпионате мира, пока Логинов не выиграл спринтерскую гонку, чем породил уже не просто волны, а цунами.

Не постеснялись «наехать» на россиянина даже братья Йоханнес и Тарьей Бё, к которым до этого момента те же отечественные любители биатлона относились с уважением и даже болели за норвежцев. Своими высказываниями (особенно Бё-старший), казалось, одни из самых интеллигентных биатлонистов мира удивили вообще всех. Даже, наверное, норвежскую прессу, которая оперативно сконцентрировала внимание на конфликте братьев Бё с Логиновым, написав десятки заметок о том, как мировое биатлонное сообщество страдает из-за присутствия в нем попавшегося когда-то давно на допинге россиянина.

Со всем этим Логинов уже научился бороться, не обращать внимания на выпады со стороны. Кажется, что он даже смирился с тем, что подобное отношение будет сопровождать его до конца карьеры.

Но даже его, человека со стальными нервами и твердым характером, удалось свалить с ног.

Неожиданные обыски в несусветную рань перед важной эстафетной гонкой, поездка в полицейский участок, часы допросов у итальянских карабинеров, уголовные дела… все это вкупе с бесконечной травлей (а резкие высказывания иностранных биатлонистов и свист со стороны зарубежных болельщиков иначе назвать нельзя) вывели Логинова из себя. Он открыто показал, что не готов справиться с подобным давлением, не только отказом от участия в масс-старте, последней гонке чемпионата, где Россия (читай — Логинов) претендовала на медаль, но и признанием в проблемах с психологией. И теперь из-за этого под угрозой стоит вся карьера, хотя Логинову всего лишь 28 лет, а его потенциал, очевидно, не реализован до конца.

«Да, у него уже накипело. Ему надоело бороться. Не знаю, сейчас с ним сложно разговаривать, потому что он замкнулся, нужно дать ему время. Очень жаль, если такой спортсмен закончит карьеру»,

— говорил Александр Касперович, личный тренер биатлониста.

Да, если Логинов действительно уйдет из спорта, то это будет крайне обидно. Но, вероятно, этот выход остается единственным для россиянина, постоянно ищущего новые силы, чтобы справиться с нескончаемым потоком грязи и негатива. Есть ли хоть какие-то веские причины, по которым Логинову стоит остаться в современном мире биатлона?

Он может на равных бороться с французами и норвежцами на этапах Кубка мира и на мировых первенствах, но на регулярные победы — нет. И не только потому, что те же Фуркад с Йоханнесом Бё мастеровитее. Логинову, в отличие от остальных, приходится готовиться не только физически, но и психологически. А тут еще и Международный союз биатлонистов вставляет палки в колеса. Своими доносами IBU лишь в очередной раз показал, что готов вовремя умерить пыл россиянина в борьбе за золото. Олимпиада? Логинова туда не пустят. Хотя бы из-за допингового прошлого. Не найдет спасения Логинов и в деньгах. Хорошо зарабатывать на любимом деле — уже не та история. О каком удовольствии от биатлона можно говорить, когда каждый новый турнир — очередная борьба со всем миром.

Логинов остался один. Драчев и его команда могут высказывать свое недовольство давлением на Логинова в СМИ, но пока СБР откровенно бездействует и не защищает своего лучшего спортсмена. IBU же этим бездействием охотно пользуется. «Российский допингист», претендующий на медали — идеальная фигура для коммерческих успехов, не нужно никакого лишнего пиара.

«Логинов может завершить карьеру? Считаю, что такие сильные спортсмены нужны биатлону», — говорил глава IBU Олле Далин.

Лицемерие. Конечно, нужны. Заработать на проблемах других — что может быть проще. Иначе невозможно найти объяснения решению обратиться в полицию только из-за того, что у личного тренера (не у Логинова, а именно у его наставника) спортсмена оказалась не его аккредитация. Разве вся эта ситуация стоило таких громких разбирательств?

Логинов уже после триумфального спринта в Антхольце одним лишь предложением показал все свое отношение к тому, что его окружает.

«Думаю только о жене и дочери, очень сильно хочу домой уже»,

— говорил он.

В этом мире, в котором биатлон превратился из спорта в площадку для скандалов, Александру Логинову делать уже нечего. Его довели. Пока что до нервного срыва. Но не исключено, что все дойдет до ухода из спорта, к сожалению.