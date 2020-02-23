Провал в «Ски Туре»: Большунова подвела смазка

Александр Большунов проводит феноменальный сезон и на всех парах несется к первому в истории мужской сборной России «Большому хрустальному глобусу» за победу в Кубке мира.

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Многодневка «Ски Тур» появилась в лыжном календаре с этого сезона и сразу же получила статус, по престижу сопоставимый с «Тур де Ски», который Большунов уже выиграл. Как оказалось, такие авансы турниру раздавали не зря.

Проходящее на трассах Швеции и Норвегии соревнование получилось очень драматичным. Первую 15-километровую гонку выиграл норвежец Шюр Рете, а затем его соотечественник Пол Голберг взял золото в пасьюте, возглавил общий зачет «Ски Тура» и сохранил лидерство даже после того, как Йоханнес Клебо — основной конкурент Большунова по борьбе за Кубок мира — стал первым в спринте.

Том самом спринте, в полуфинале которого под ноги Александру бросился — случайно или нет — очередной представитель сборной Норвегии Симен Хегстад Крюгер.

Однако затем последовал 34-километровый масс-старт свободным стилем, на котором россиянин буквально разорвал всех соперников. После этого Голберг даже заявил, что борьба за первенство в «Ски Туре» завершена.

На самом деле это, конечно, было не так, и на предпоследнем этапе — спринте в Тронхейме, — где Большунов опять вылетел в полуфинале, а Клебо одержал победу, ставший вторым Голберг получил на 32 бонусных секунды больше.

В итоге Александр в финальном 30-километровом пасьюте в том же Тронхейме стартовал с перевесом «всего» в 34 секунды над Голбергом, а группа из еще семи норвежцев отставала еще солиднее.

В нее входили Финн Хаген Крог (+1:35), Рете (+1:40), Мартин Ниенгет (+1:46), Клебо (+2:00), Крюгер (+2:06), Ханс Кристер Холунд (+2:18) и Эмиль Ивересен (+2:58), перед которым затесался наш Андрей Мельниченко (+2:53).

Дистанция по рельефу и стилю лучше всего подходила Большунову — пересеченная местность, перепады высот, большие подъемы.

Учитывая его нынешние уровень и форму, изначальный перевес действительно казался неотыгрываемым, — правда, волнение перед стартом все же появилось после слов тренера национальной команды Юрия Бородавко.

«Единственный случай, когда норвежский прогноз не оправдался. Говорили, что прояснится, но на трассе самая сильная метель и пурга. Но нас это абсолютно не пугает, все нормально», — выложила в Instagram видеозапись слов тренера глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Реальность же оказалась ужасающей, а не «нормальной». Пока наши сервисмены готовили лыжи к ясной погоде, норвежская команда, руководствовавшаяся каким-то другим прогнозом, работала на пургу, которая в итоге и сопровождала спортсменов.

А в финальном преследовании на «Ски Туре» нельзя менять инвентарь по ходу дистанции, и в итоге Большунов (и другие россияне) всю гонку промучились, борясь с трассой, пока норвежская команда неслась, словно на крыльях.

Воодушевленный Голберг догнал Александра уже после трети дистанции, быстро оторвался от него и в итоге финишировал с минутным перевесом от группы преследователей, завоевав победу на «Ски Туре».

Преследователями оказались пятеро норвежцев, и только на седьмом месте, отстав от них на полминуты, закончил сам лидер Кубка мира.

Большунов, конечно, остался обладателем желтого лидерского биба, но его отрыв от Клебо сократился до 417 очков. Это все еще восемь гонок, половина из которых будет коронными для норвежца спринтами (в том числе новый вид программы «Спринт Тур»).

«Вмешались погодные условия. Были обкатаны достаточно хорошие варианты смазки, рассчитывали, что заряд снега будет коротким, но он длился больше часа. Фактически вышло, что неправильно выбрали лыжи. Нужно было бежать на лыжах без мази, это откинуло наших ребят, они были достойны более высоких результатов, — цитирует Бородавко уже после финиша «Р-Спорт». — Конечно, хотелось побороться за победу. Но Кубок мира продолжается. То, что Клебо финишировал перед Сашей и не смог собрать больше очков, хорошо. Борьба продолжается. Пусть это будет самой страшной гонкой, которую мы могли провести».

Большунов же говорить ничего не стал, зато швырнул свои лыжи в рекламный щит и разорвал стартовый биб с первым номером.

Реакция, которая не требует комментариев. Хочется только посочувствовать нашему лыжнику. Это сделали даже его норвежские соперники, которые обычно скорее ехидничают после своих побед.

«Должен сказать, что мне жаль, что у нашего хорошего русского друга были такие лыжи. Это вывело его из борьбы», — слова Крюгера.

«Я видел на старте, что он не совсем уверен в лыжах. Мы решили поменять пары прямо пред стартом», — подчеркнул Рете.