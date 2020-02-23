«Негодяи сделали черное дело»: Логинов снялся с масс-старта

Сборная России по биатлону выступит без своего лидера Александра Логинова в масс-старте на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце. Спортсмен принял решение сняться с гонки из-за психологической неготовности, связанной с последними событиями, произошедшими на мировом первенстве с отечественной командой накануне.

«Последние события вынудили Александра отказаться от участия в гонке», — приводит слова своего источника ТАСС.

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Напомним, ранним утром 22 февраля итальянские правоохранительные органы провели обыск в гостиничных номерах Евгения Гараничева, Логинова и тренера Александра Касперовича. У них изъяли телефоны и ноутбуки. Позднее выяснилось, что карабинеры действовали на основании запроса антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сары Фуссек-Хаккарайнен. 19 февраля она сигнализировала о том, что Касперович якобы находился на турнире по чужой аккредитации. По мнению сотрудницы организации, тренер мог прибыть в Италию для транспортировки допинга.

IBU в свою очередь сообщил об открытии дела в отношении личного наставника Логинова в связи с возможной подделкой аккредитации. При этом факт того, что Касперович действительно приехал на мировое первенство не от сборной России, у которой не хватило квоты, а от Украины, общеизвестен.

«Да, я нарушил правила и извинился, но зачем разжигать ситуацию? Готов прийти на заседание специальной комиссии, ведь аккредитацию я взял всего на 30 минут. Я с ней никуда не убегал, у меня даже и мысли не было, что в IBU об этом догадаются.

Да, она у меня была во время пасьюта, она была необходима, чтобы работать со спортсменом, общаться с ним на дистанции. Но за это нарушение полагается штраф в размере €500. На этом чемпионате мира аналогичное нарушение было у французской делегации, но на эту тему не было ни слова. Тем более я ничего не сделал, что могло бы помешать спортсменам.

Никаких зон не пересекал, не заходил на стрельбище, не мешал тренерам. Я делал все, чтобы Логинов показал результат», — объяснил Касперович.

Спортивная общественность и болельщики предположили, что давление на сборную России может быть связано с последними результатами Логинова. В Антхольце он стал золотым призером в спринте и завоевал бронзовую награду в гонке преследования, а также помог команде стать четвертой в эстафете, прошедшей в день визита полиции. После ее окончания стало известно, что результаты обысков не подтвердили применения спортсменами запрещенных препаратов. Главный тренер российской сборной Анатолий Хованцев заявил, что действия полиции могли быть спланированной акцией с целью очернить атлетов.

Сам Логинов признался, что последние нападки на него по поводу нарушения антидопинговых правил заставляют задуматься о завершении карьеры. «Я уже не молодею, может, кому-то от этого станет комфортней», — цитирует 28-летнего биатлониста RT.

«У него уже накипело. Ему надоело бороться. Не знаю, сейчас с ним сложно разговаривать, потому что он замкнулся, нужно дать ему время. Очень жаль, если такой спортсмен закончит карьеру», — подчеркнул Касперович.

Что касается снятия спортсмена с заключительной гонки, то, по информации комментатора Дмитрия Губерниева, после эстафеты Логинов снова был вынужден взаимодействовать с полицией. «И до поздней ночи 22 февраля полиция снова разговаривала с ним, приезжали протокол подписывать, Владимир Драчев (президент Союза биатлонистов России (СБР). — «Газета.Ru») уехал из отделения в час ночи, потом дружно — к Логинову в отель… Тут не до стартов уже», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев согласился с тем, что действия, направленные против Логинова во время ЧМ, были спланированы недоброжелателями сборной России. В частности, он намекнул на причастность главных конкурентов россиянина — норвежца Йоханнеса Бе и француза Мартена Фуркада.

«Злопыхатели-негодяи сделали свое черное дело. Сейчас мы пожинаем плоды их черной деятельности. Не думаю, что Бе и Фуркад с улыбкой восприняли сегодняшнюю новость. Одно дело — говорить, другое — видеть плоды своей черной деятельности. Мне не кажется, что они совсем конченные, а если и конченные, то с ними даже не о чем разговаривать», — сказал он в интервью «Чемпионат.com».

Мужской масс-старт на 15 км в Антхольце, с которого снялся Логинов, стартует 23 февраля в 17.00 по московскому времени.