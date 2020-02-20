«Хочу, чтобы Неймар вернулся»: откровения Лионеля Месси

20 февраля самое авторитетное каталонской издание Mundo Deprotivo, обладающее обычно наиболее точной информацией о происходящих в «Барселоне» процессах и не публикующее откровенную «желтизну», а потому имеющее наибольший авторитет не только у болельщиков, но и у игроков, выпустило большое интервью с капитаном сине-гранатовых.

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси подробно ответил на все интересующие читателей вопросы, причем высказывался откровенно, что делает материал особенно ценным.

Первой и одной из самых острых тем стала разворачивающаяся в последние дни скандальная ситуация вокруг социальных сетей. В СМИ появились данные, что руководство «Барселоны» заказало у одной из IT-компаний пакет услуг в виде публикаций постов в различных соцсетях с целью влияния на общественное мнение и формирования позиции в поддержку действующего президента клуба Жозепа Бартомеу.

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При этом в публикациях поддержка идей президента выражалась через критику и сарказм в адрес лидеров «Блауграны»: Месси, Жерара Пике, Луиса Суареса... Естественно, в клубе назвали публикацию ложной, а услуги компания якобы оказывала совсем иные. Руководство «Барсы» требует от издания опровержений, но пока их не последовало.

«По правде говоря, меня это все удивило, потому что я не был здесь и просто путешествовал. Когда я вернулся, то немного узнал о ситуации. Президент сказал нам то же самое, что и в публичном выступлении и на пресс-конференции. Я не могу ничего сказать о том, что на самом деле произошло и какой была ситуация. Он сказал капитанам наедине то же самое, что говорил всем, — рассказал Месси.

– Правда в том, что мне кажется странным, когда происходит что-то подобное. Но руководители также сказали, что будут представлены доказательства. Мы должны подождать, чтобы понять, правда это или нет. Я не могу сказать что-то еще. Нужно подождать, чтобы понять, во что все это выльется. Но мне эта ситуация показалась странной».

При этом о своей жизни Лионель рассказал, что его обычный день состоит в основном из заботы о семье и детях, а сам футболист любит рутину, и это касается как работы, так и обычной жизни.

«Все очень хорошо. Я люблю Барселону, хоть и очень сильно скучаю по Росарио. Это мой дом, я живу здесь дольше, чем в Аргентине. Я люблю Барселону и Кастедефельс, место, где я живу. Я живу жизнью, которая мне очень нравится», — отметил форвард.

Конечно, пришлось аргентинцу высказаться и на еще одну актуальную тему — санкций от УЕФА в отношении «Манчестер Сити», который, если не выиграет апелляцию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), пропустит два розыгрыша Лиги чемпионов и заплатит 30 млн евро штрафа за нарушение правил Финансового фэйр-плей.

«Меня это удивило. Никто не думал, что такое может произойти. Очень мощно. «ПСЖ» только заплатил штраф, не знаю точно, как тогда все происходило. Если в итоге «Манчестер Сити» не сыграет в Лиге чемпионов, с учетом такого состава и денег, что они тратят, будет странно»,

— считает Месси.

Журналисты сразу же спросили о возможном трансфере в «Барселону» нападающего Серхио Агуэро, одного из друзей Лионеля, но тот только отшутился, снова открестившись от слухов, что обладает ключевым влиянием в клубе при принятии кадровых решений.

Естественно, не обошлось без разговора о борьбе с мадридским «Реалом» за чемпионский титул, к которому пока, правда всего на одно очко, ближе «королевский клуб». А ведь впереди «Эль-Класико» на «Сантьяго Бернабеу».

«В этом сезоне «Барселона» и «Реал» играют нестабильно. Мы потеряли много очков, и до конца сезона будет борьба, — считает капитан сине-гранатовых.

— Чемпионат не закончится после «Эль-Класико». Еще будут важные матчи. Недавно «Реал» потерял очки в матче с «Сельтой». Такое может случиться и с «Барселоной».

Говоря о конкурентах, Месси вновь затронул тему ухода из мадридского клуба в итальянский «Ювентус» летом прошлого года португальца Криштиану Роналду. Аргентинец и раньше говорил, что скучает по временам их соперничества в Примере.

«Они потеряли много голов. Было очевидно, что это произойдет. Роналду не только забивает, он дает команде многое другое. Игрок, забивавший по 50 голов за сезон, больше не в команде, хотели они этого или нет. В «Реале» отличные игроки, но Роналду забивал по 50 голов за сезон, — отмечает Месси.

– Это нормально, что он продолжает забивать. Он – нападающий-хищник, он любит забивать. Он забивает каждый раз, когда играет. Как у нападающего у Роналду много сильных сторон. Как минимум он трансформирует свою игру».

Рассуждая о личностях в элите мирового футбола, Месси вспомнил и своего бывшего партрнера по «Барсе» Неймара.

«Неймар – один из лучших игроков в мире. Я бы хотел, чтобы он вернулся. Он очень веселый человек. В раздевалке Неймар всегда был счастлив и доставлял особую радость.

Нормально, что люди недовольны тем, как Неймар покинул «Барсу». Я тоже был недоволен тогда, но в конце концов мы все хотим побеждать и иметь в составе лучших футболистов. Неймар очень хочет вернуться в «Барселону». Ему было очень грустно уходить».

До сих пор неприятные ощущения у капитана остались от отставки Эрнесто Вальверде, который был уволен после поражения в полуфинале Суперкубка от мадридского «Атлетико», когда «блауграна» еще находилась на первом месте в таблице Примеры.

«Очевидно, это было болезненно, потому что ушел отличный человек и тренер. Я много раз говорил это. Мы ответственны за результат некоторых матчей больше, чем он. Но в итоге проще уволить тренера, чем сменить всех игроков, тренеры понимают, что это так, — подчеркнул Лионель.

— Потом случилось поражение от «Атлетико», где мы практически полностью контролировали игру, но за 5 минут вылетели из Суперкубка. Все это привело к тому, что все закончилось так, как закончилось. Очень жаль».

Напоследок же он рассказал о том, кого считает фаворитами этого розыгрыша Лиги чемпионов, возобновившейся на днях:

«Все соперники непростые. «ПСЖ» приехал в Дортмунд и проиграл, «Ливерпуль» уступил «Атлетико» на их поле.

Думаю, что сейчас «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ» и «Реал» сильнейшие».