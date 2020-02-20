«Возможно, надо было брать Логинова»: новая неудача России на ЧМ

Программу очередного дня чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце продолжила одиночная смешанная эстафета — дисциплина, которая была введена каких-то пять лет назад. На мировых первенствах сингл-микст и вовсе был опробован впервые только в прошлом году: тогда в Эстерсунде победителями гонки стали норвежцы Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё. Второе и третье места между собой распределили итальянцы со шведами, которых представляли Доротея Вирер с Лукасом Хофером и Ханна Эберг с Себастьяном Самуэльссоном соответственно. Вся тройка призеров прошлогоднего ЧМ выступила и в Антхольце. И только норвежской сборной удалось защитить титул в сингл-миксте.

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В победе Рёйселанд с Бё-младшим сомневаться не приходилось — данный тандем в настоящее время является, вероятно, сильнейшим и, что самое главное, одним из самых стабильных. По крайней мере в скорости. Точностью же на огневых рубежах Марте и Йоханнес сегодня похвастать не сумели: Рёйселанд на двух своих этапах допустила по одному промаху, а вот Бё и вовсе «настрелял в молоко» аж четыре раза. Все, правда, на первом же этапе, финальную эстафету норвежец отбежал без ошибок.

Однако даже проблемы на огневых рубежах не помешали ни Рёйселанд, ни Йоханнесу — за счет отличного хода любое отставание удавалось отыграть мгновенно.

В этом плане сборной Германии, которая в итоге завоевала серебро, вероятно, не хватило Денизе Херрман — немка, которая ходом обыгрывает всех женщин на этом чемпионате. Впрочем, Херрман тренерский штаб сборной Германии, очевидно, приберег на эстафету, которая пройдет уже 22 февраля. То же самое сделали и французы, которые выпустили на сингл-микст Анаси Бескон и победителя пасьюта Эмиьена Жаклена. На протяжении всей гонки французы боролись за попадание в топ-5, но удачная стрельба (на двоих Бескон и Жаклен промазали лишь четыре раза, это лучший результат наравне с австрийцами) помогла им добыть бронзу, оставив шведов — в особенности вечно недовольного Россией Самуэльссона — с «деревяшкой».

Далеко не самый сильный состав на одиночную смешанную эстафету выпустили и тренеры российской сборной. О том, кто именно побежит сингл-микст, наставники отечественной команды ломали голову долго. В итоге выбор пал на Ларису Куклину и Матвея Елисеева. Этот вариант, правда, оказался провальным, что признал и президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Куклина, которую до этого чемпионата мира считали самой точной биатлонисткой женской сборной, в Антхольце удивляет всех. И, к сожалению, своими неудачными выступлениями. Сингл-микст исключением не стал — уже на первом своем она этапе она допустила по одному промаху на каждом рубеже. Елисеев, стартовав, вынужден был отыгрывать чуть менее 20 секунд. И Матвей, убежав с первой «лежки» без промахов, мог это сделать, но на «стойке» был вынужден тянуться за дополнительным патроном. При этом готовился к стрельбе российский биатлонист уж слишком долго, а с порывами ветра на рубеже так и не справился. Куклина на своем втором этапе ситуацию усугубила, промахнувшись дважды в «лежке».

Елисеев, когда выходил на последний этап, должен был отыграть уже 37 секунд, но допустил еще один промах на двух рубежах, а к финишу и вовсе уже сильно сдал, финишировав седьмым с минутным отставанием.

После гонки Куклина заявила, что на своим выступлением недовольна, а точной стрельбе помешал сильный ветер.

«Не скажу, что у меня сегодня получилось со стрельбой. На второй лежке не соорентировалась с ветром. Мне немножко было непривычно в таком темпе работать, но вспомнила юниорские годы – раньше меня всегда ставили на первые этапы, потому что бойкая была. Потом ушло все это. Рада, что дали попробовать, дали шанс.

Мне написал тренер сообщение, что я стартую в сингл-миксте. Я сказала: «Хорошо, я готова». Своим результатом не совсем довольна – ожидала от себя большего», – рассказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

Елисеев также подчеркнул, что результат «не устраивает его ни в коей мере».

«Сегодня боролся ходом нормально и Лариса Куклина была достаточно быстра, но на стрельбище проигрывали много. На стрельбище для такой гонки надо намного агрессивнее работать. Летом нашел качественную стрельбу, но более медленную. Только начинаем к скорости приходить», — сказал Матвей.

Глава СБР подчеркнул, что для успешного выступления россиян в сингл-миксте, вероятно, стоило выбрать не Елисеева, а Александра Логинова — единственного из российских биатлонистов, который на этом чемпионате мира приносит медали (золото и бронза).

«Основная причина неудачи – не справились до первого выстрела – очень долго. 12-15 секунд это максимум, наши по 20-25. Это волнение – все-таки не основный состав мы поставили. Матвея мы проверяли перед эстафетой. Он обрел уверенность, сейчас он нормально стреляет, подправили винтовку. Матвей готов к эстафете.

Мы поставили лучших стрелков практически. И бежали нормально, и работали на стрельбе качественно, но… Возможно, надо было ставить Логинова. Чемпионат мира покажет, правы ли мы были»,

– рассказал Драчев в эфире «Матч ТВ».

Впрочем, провальные результаты Куклиной и Елисеева не помешают им выступить в грядущих эстафетах. Предварительно и Матвей, и Лариса участие в следующих гонках примут. Ориентировочные составы на эстафеты выглядят следующим образом:

мужская сборная: Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Карим Халили и Александр Логинов;

женская сборная: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых.

Обе гонки состоятся 22 февраля.