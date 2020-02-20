Жара в Лиге чемпионов: Черышев побил рекорд, Моуринью провалился

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг» — 0:1

Лондонский «Тоттенхэм» под руководством Жозе Моуринью потерпел на своем поле поражение от немецкого «РБ Лейпцига» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Кому-то такой исход мог показаться очень неожиданным: «шпоры» явно прогрессируют после замены Маурисио Почеттино на импозантного португальца на тренерском мостике и совершили резкий скачок в Английской премьер-лиге, — больше очков за этот период набрал только «Ливерпуль». Казалось, что финалисты прошлогодней Лиги чемпионов возвращают свои лучшие кондиции.

Однако и «РБ Лейпциг» далеко не мальчик для битья: подопечные Юлиана Нагельсмана идут на второй строчке в Бундеслиге, уступая только многолетнему лидеру чемпионата — «Баварии» (причем всего одно очко)

и демонстрируя невероятную интенсивность футбола, с которой может справиться далеко не каждый гранд.

Так, в этом сезоне Бундеслиги ни «Бавария», ни дортмундская «Боруссия» не сумели обыграть парней из Лейпцига — удавалось добыть только ничью. Так что, когда на групповом этапе Лиги чемпионов в этом сезоне «РБ Лейпциг» дважды одолел петербургский «Зенит», этому вряд ли стоило сильно удивляться.

На стадионе «Тоттенхэма» немецкие «быки» тоже сходу взялись за дело, забрав мяч под свой контроль и создавая момент за моментом — уже на первой минуте мяч прилетел в штангу Уго Льориса. К концу первого тайма уверенное преимущество по общему количеству ударов (13-3) и выстрелов в створ (4-1) осталось за гостями.

Любопытно, что в итоге немцы забили не с игры, а с пенальти, но это в любом случае отражало логику происходящего на поле.

Опорный полузащитник Конрад Лаймер неожиданно ворвался в штрафную и подставился под фол Бена Дэвиса, а Тимо Вернер уверенно реализовал 11-метровый.

После этого «Тоттенхэм» наконец наладил контроль над мячом, но к шквалу атак это не привело — явно не хватало травмированных нападающих Гарри Кейна и Сон Хын Мина.

Моуринью попытался устроить команде стрессовую терапию и заменил одного из ведущих полузащитников Деле Алли, который отреагировал на это с яростью — швырнул бутылку и бутсы возле скамейки запасных.

Name a more arrogant player in the Premier League right now than Dele Alli. I'll wait. pic.twitter.com/ipu0b0btFe — ♣ (@AFCMax9) February 19, 2020

Но никакие трюки португальца не сработали — матч так и закончился со счетом 0:1. К слову, Моуринью не может одержать победу в плей-офф ЛЧ уже с 2014 года.

«Ребята сделали все, что могли, и в нашем противостоянии с «Лейпцигом» еще ничего не решено, — заявил наставник после встречи. — Мы не первая команда, которая проиграла дома 0:1. Почему бы нам не пройти дальше после ответной встречи?

Думаю, что у «Лейпцига» было больше сил. Я же из-за кадровых потерь попытался сыграть с Лукасом Моурой и Стивеном Бергвейном в нападении, но они уже очень устали.

«Тоттенхэм» находится в очень сложной ситуации, и меня сильно беспокоит то, что это продлится до конца сезона. Если бы я мог, то сразу бы перенес нас на 1 июля».

О серьезных потерях в атаке напомнил и капитан «шпор» Льорис, признанный лучшим игроком встречи:

«Мы лишились лидера нападения Сона из-за травмы, но не жалуемся. Не нужно искать оправданий — надо просто быть профессионалами и оставаться одной командой. Это трудный сезон, но мы должны справиться со сложностями.

Если бы мы пропустили второй гол, тогда, вероятно, шансов уже не осталось бы. Но нужно сохранять присутствие духа».

Автор единственного гола в матче Тимо Вернер также подчеркнул, что его команда могла бы решить все вопросы, поразив ворота Льориса во второй раз:

«После первого гола у нас были хорошие моменты, чтобы забить снова. Но мы все равно очень гордимся, потому что сложно одержать победу, играя на этом стадионе и слыша поддержку фанатов в адрес «Тоттенхэма».

«Лейпциг» — очень молодая команда, и нам еще предстоит многому научиться в плане психологии, понять, как справляться с такими моментами. Но мы точно получили много положительных эмоций в преддверии ответного матча — посмотрим, что произойдет в Германии».

Что же касается Нагельсмана, то он спокойно резюмировал, что его подопечные добились заслуженного успеха.

«Мы заслужили эту победу. Очень хотели выиграть и воспользовались шансом.

Для многих игроков нашей команды это был первый в жизни матч плей-офф Лиги чемпионов, а поддержка у «Тоттенхэма» была очень мощной, но мы смогли с этим справиться.

На следующую встречу со «шпорами» мы выйдем с такой же верой в себя», — цитирует специалиста официальный сайт клуба.

Ответный матч состоится 10 марта на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион».

«Аталанта» — «Валенсия» — 4:1

Дебютант Лиги чемпионов итальянская «Аталанта», в составе которой регулярно играет не прижившийся в «Спартаке» Марио Пашалич, провела первый в своей истории матч 1/8 финала лучшим образом из всех возможных.

Подопечные Джана Пьеро Гасперини разгромили опытного еврокубкового бойца «Валенсию» со счетом 4:1, забив по два мяча в каждом из таймов, причем Пашалич отдал две голевых передачи.

Конечно, определенную роль в таком исходе сыграли кадровые потери «летучих мышей» в обороне — из-за травм игру пропустили основные защитники Габриэл Паулиста и Эсекьель Гарай, а также опорный хавбек Франсис Коклен.

В атаке у «летучих мышей» тоже все было не так гладко — явно не хватало форварда Родриго. Но в любом случае забить всего один мяч «Аталанте», которая пропустила в Серии А уже 32 гола и в целом не очень дисциплинированно действует возле своих ворот, — это провал для «Валенсии». Моментов было очень много, мяч даже прилетал в штангу, но испанцы были бессильны в атаке до тех пор, пока на поле не появился российский полузащитник Денис Черышев.

Во многом из-за частых травм он не является игроком основы и вышел лишь на 64-й минуте встречи, когда счет стал 4:0, а главный тренер решил, что терять уже нечего.

И спустя всего две минуты игрок сборной России записал на свой счет единственный гол «Валенсии» в этой встрече, причем сделал это в шикарной манере:

перехватил мяч после неточной передачи игрока «Аталанты» и прицельно пробил из-за пределов штрафной в дальний угол — вратарь не дотянулся.

Черышев стал лишь девятым российским игроком, который забивал в Лиге чемпионов нового формата, введенного в сезоне-1992/93. До него это удавалось Игорю Корнееву в составе «Барселоны», Юрию Никифорову («Спартак»), Марату Измайлову («Локомотив»), Дмитрию Аленичеву («Порту»), Андрею Аршавину («Арсенал»), а также Сергею Семаку, Роману Широкову и Олегу Шатову (все — «Зенит»).

Кроме того, Денис установил новый рекорд «Валенсии» в ЛЧ — он забил быстрый мяч «летучих мышей» после выхода на замену. До этого достижение принадлежало Роберто Сольдадо, который в 2010 году отличился в ворота «Бурсаспора» спустя четыре минуты после появления на поле. Россиянину понадобилось две.

Теперь только гол Черышева оставляет «Валенсии» хоть какие-то шансы на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов — на «Месталье» нужно забить трижды и не пропускать.

«В домашнем матче мы выйдем на поле разрывать. Нужно сохранять веру в себя и в итоговый успех. Согласен, что в защите мы показали себя не лучшим образом, нельзя столько пропускать — будем работать над этим. Однако у нас есть база для того, чтобы пройти дальше в еврокубках», — уверен Денис.

Удастся ли «Валенсии» совершить чудо и выпустил ли теперь главный тренер Черышева в старте, станет известно 10 марта.