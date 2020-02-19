«Есть прогресс, но без медали»: как Фуркад остановил Логинова

Француз Мартен Фуркад вновь подтвердил свой высокий класс, победив в индивидуальной гонке среди мужчин на чемпионате мира. Турнир в настоящий момент проходит в итальянском Антхольц-Антерсельва (Италия). Золотой медалист преодолел 20 километров за 49 минут и 43,1 секунды, допустив всего один промах на последнем выстреле (19 из 20 точных попаданий).

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Серебро примерил на грудь норвежец Йоханнес Бё (+57,0 и два промаха), а замкнул тройку призеров австриец Доминик Ландертингер (+1.22,1 — один промах).

Для отечественных спортсменов сегодняшний заезд получился провальным. Никита Поршнев пришел к финишу 11-м, Евгений Гараничев — 14-м, уже имеющий в активе золото и бронзу нынешнего ЧМ Александр Логинов — 15-м, а Эдуард Латыпов — 43-м.

That is how the #antholz2020 standings look like after all athletes finished the men individual . Check where your favourites are and be sure to rewatch the competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/ZqH1zOeFrY — IBU World Cup (@IBU_WC) February 19, 2020

Лучший из россиян Никита Поршнев сразу после окончания соревнований остался доволен итоговым 11-м местом, добавив, что погода в Италии сыграла не на руку атлетам.

«Я очень доволен результатом! Безусловно, немного не хватило до десятки, но рад, что поборолся именно с самим собой. На последней стрельбе работал с Доллем, не отпустил его и на финише даже немного вырвался вперед. Это меня очень порадовало. Да, сегодня были крайне непростые погодные условия. Кажется, что особого ветра нет, но на рубеже немножко задувало, я чувствовал это на первой «лежке». Приходилось работать с поправкой, и вот к чему привело — два промаха», — рассуждал отечественный биатлонист в эфире «Матч ТВ».

А вот Эдуард Латыпов, допустивший четыре промаха, напротив, признал результат индивидуальной гонки крайне слабым.

«У меня долго не было стартов — в последний раз в Поклюке выходил. Долгое ожидание сказалось, гонка была сложная… Я старался контролировать себя, но было много ошибок на стрельбе», — посетовал биатлонист.

Прокомментировал выступление наших спортсменов в Антхольце и президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев. Он призвал не придавать большого значения промахам россиян, которые, по словам главы СБР, продолжают прогрессировать от старта к старту.

«Не назвал бы стрельбу наших ребят отвратительной: конечно, ждали результат в стрельбе на ноль, но посмотрите, какие были погодные условия. Логинов задачу на ЧМ выполнил, шел более раскрепощено. Поршнев? Качественная стрельба дает результат, шансы были у всех. Те, кто взял медали в этой непростой гонке, настоящие мастера. У Гараничева один рубеж стоя все решил, и Евгений собрался тогда, когда уже ушла медаль. В целом, ребята отработали хорошо. Все боролись, есть прогресс, но без медали», — сказал Драчев, позже добавив, что по ходу гонки Логинов получил травму колена.

Занявший второе место Йоханнес Бё, подводя итог своему выступлению в индивидуальной гонке, отметил, что не сумел воспользоваться «подарком» от Фуркада на последней стрельбе.

«Я был как никогда близок в сегодняшней гонке к золотой медали. Мартен Фуркад последним промахом дал великолепный шанс, но, к сожалению, не получилось воспользоваться. Среди личных гонок остался масс-старт», — заявил норвежец.

Возвращаясь же к победителю отметим, что Мартен Фуркад благодаря триумфу в индивидуальной гонке взял 12-ю золотую медаль в карьере на мировых первенствах.

Француз повторил достижения прославленной немки Магдалены Нойнер и норвежца Эмиля Хегле Свендсена. Впереди него теперь лишь легендарный норвежец Оле Эйнар Бьорндален (20).

«Мой последний выстрел… Был очень зол, потому что знал, что могу не выиграть эту гонку с одним промахом. Однако в итоге я счастлив, что добрался до победы. Наша стратегия сработала.

Мне всегда удаются длинные гонки. Я люблю бороться с собой, когда вокруг никого нет: могу фокусироваться только на себе, и это доставляет мне удовольствие. Сегодняшняя победа значит многое для меня. В прошлом году я был очень плох, так что это был шанс показать, что я до сих в порядке. И, кстати, я рад, что рядом со мной сегодня на подиуме именно эти парни», — цитирует «Чемпионат» триумфатора.

К слову, после победы 19 февраля Фуркад стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачете индивидуальных гонок по итогам Кубка мира в сезоне-2019/2020. В его активе стало 174 балла.

Вторым в итоговом зачете расположился все тот же Йоханнес Бё (145), третьим остался француз Кентен Фийон Майе (120).

Лучшим среди россиян стал Александр Логинов: он с 83 очками занял итоговую восьмую строчку. Что же касается остальных отечественных биатлонистов, то Евгений Гараничев (63) идет в зачете 15-м, Матвей Елисеев (37) — 26-м, Никита Поршнев (34) — 28-м, Антон Бабиков (27) — 35-м, Кирилл Стрельцов (24) — 37-м, Эдуард Латыпов (17) — 45-м, а Дмитрий Малышко (2) — 65-м.