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Логинов провалился: Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ. LIVE

Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. ОНЛАЙН

На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце россияне во главе с Александром Логиновым сражаются за медали в индивидуальной гонке. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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17:37

Латыпов чисто отстрелялся на заключительном рубеже! Но три промаха всего. Он лишь на 39-м месте.

17:34

Вряд ли первая тройка претерпит какие-то изменения. Поэтому вот показатели призеров.

Мартен Фуркад (Франция) — 49:43.1 — 1 (0+0+0+1) Йоханнес Бё (Норвегия) — +57.0 — 2 (1+0+0+1) Доминик Ландертингер (Австрия) — +1:22.1 — 1 (0+0+0+1)

17:31

Доминик Ландертингер из Австрии, совсем за кадром он остался он из-за дуэли Фуркада и Бё. Он на третью позицию опускается, Йоханнес с серебром.

17:28

Никита Поршнев финиширует с двумя промахами девятым. И он лучший из представителей России! Гараничев и Логинов даже вне десятки...

17:26

У нас есть первый биатлонист с показателем 20/20. Это американец Лейф Нордгрен!

17:23

А Йоханнес мажет один раз на последней стрельбе. Он второй. Отыграть 38 секунд отставания выглядит просто фантастически!

17:20

Промежуточным лидером финиширует Мартен Фуркад. Он расстроен... Все в руках Бё.

17:17

Самуэльссон два промаха на четырех этапах... Швед поборется за пятерку!

17:15

47 позиция с тремя непопаданиями у Эдуарда Латыпова.

17:12

Теперь все внимание на Йоханнесе Бё, который при таких раскладах может стать победителем индивидуальной гонки.

17:10

Ну и ну! Последний из 20 (!) выстрелов промазал Мартен! Вот так интрига!

17:08

Так, у нас тут Тарьей Бё дважды ошибся на заключительном рубеже... Ждем Фуркада.

17:05

Гараничев — все мишени закрыты на заключительном рубеже! Посмотрим, что будет на финише.

17:03

Швед Самуэльсен — не забываем о нем! Он с одним промахом уезжает с третьей стрельбы.

17:01

Не забываем о Гараничеве. Он на третьей стрельбе точен. Как и Мартен Фуркад, который на всех парах несется к золоту.

17:00

Саша проваливает четвертую стрельбу. Три промаха. Три! О медалях, естественно, можно забыть.

16:58

Поршнев точен на стрельбе! Логинов на последний рубеж подъезжает...

16:56

Ликуют болельщики из Норвегии на трибунах! Это Тарье Бё точен на третьей стрельбе. Он 20 секунд опережает Логинова и пока идет вторым.

16:53

Йоханнес Бё и его первая стрельба: один промах. Мало биатлонистов, которые безошибочны сегодня!

16:51

А Фуркад хитрец! Опять медленно стреляет, но верно.

16:49

Логинов подошел к третьей стрельбе: скорость на «лежке» была феноменальной, но вот последний выстрел цели не достиг. Обидно!

16:48

Никита Поршнев с одним промахом. Латыпов только-только готовится стартовать...

16:46

Тарье Бё вторую стрельбу заканчивает с одним промахом... А Саша Логинов на второе промежуточное место выходит — его скорость сегодня крайне хороша.

16:43

Евгений Гараничев! Ну как же так: два промаха при полном отсутствии ветра. Йоханнес Бё стартовал!

16:41

Мартен Фуркад на первой стрельбе делает ставку на точность. Француз медленно, но зато точно закрывает все пять мишеней.

16:39

Логинов атакует! Он сократил отставание и успешно закрыл вторую стрельбу!

16:38

Тарье Бё безупречен! Просто безупречен на первой стрельбе. Мартен Фуркад отрезок 1.1 км тем временем проходит с лучшим временем.

16:35

Гараничев тоже один промах — пока не задается старт у россиян! Логинов же пока не в пятерке.

16:32

Швед Нелин чисто отработал на «лежке» — он промежуточный лидер. И Мартен Фуркад на на старте уже!

16:30

Эх, Саша! Первая стрельба, и сразу промах. Не лучшее начало для Логинова.

16:27

Логинов неплохой ход показывает! Он уже на отметке 3.7 км.

16:24

А вот первые биатлонисты уже к первой стрельбе подходят. Бельгиец Ланже уже отстрелялся: 5 из 5. Ждем Логинова.

16:21

А вот и Гараничев побежал вперед! Интереснейшая индивидуальная гонка нас сегодня ждет.

16:18

Вслед за Якубом Штвртецкы из Чехии побежал наш Александр Логинов!

16:16

И начинается гонка! Поехали! Первым побежал гонку бельгиец Тьерри Ланже.

16:15

К слову, гонка начнется в 16.15 мск.

16:10

Напомним, что на данный момент у нашей команды две медали: золото и бронза в активе Александра Логинова.

16:05

Стартовые номера россиян: Логинов — 7, Евгений Гараничев — 16, Никита Поршнев — 43, Эдуард Латыпов — 73

16:00

На чемпионате мира по биатлону проходит мужская индивидуальная гонка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.