Логинов провалился: Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ. LIVE

Латыпов чисто отстрелялся на заключительном рубеже! Но три промаха всего. Он лишь на 39-м месте.
Вряд ли первая тройка претерпит какие-то изменения. Поэтому вот показатели призеров.
Мартен Фуркад (Франция) — 49:43.1 — 1 (0+0+0+1) Йоханнес Бё (Норвегия) — +57.0 — 2 (1+0+0+1) Доминик Ландертингер (Австрия) — +1:22.1 — 1 (0+0+0+1)
Доминик Ландертингер из Австрии, совсем за кадром он остался он из-за дуэли Фуркада и Бё. Он на третью позицию опускается, Йоханнес с серебром.
Никита Поршнев финиширует с двумя промахами девятым. И он лучший из представителей России! Гараничев и Логинов даже вне десятки...
У нас есть первый биатлонист с показателем 20/20. Это американец Лейф Нордгрен!
А Йоханнес мажет один раз на последней стрельбе. Он второй. Отыграть 38 секунд отставания выглядит просто фантастически!
Промежуточным лидером финиширует Мартен Фуркад. Он расстроен... Все в руках Бё.
Самуэльссон два промаха на четырех этапах... Швед поборется за пятерку!
47 позиция с тремя непопаданиями у Эдуарда Латыпова.
Теперь все внимание на Йоханнесе Бё, который при таких раскладах может стать победителем индивидуальной гонки.
Ну и ну! Последний из 20 (!) выстрелов промазал Мартен! Вот так интрига!
Так, у нас тут Тарьей Бё дважды ошибся на заключительном рубеже... Ждем Фуркада.
Гараничев — все мишени закрыты на заключительном рубеже! Посмотрим, что будет на финише.
Швед Самуэльсен — не забываем о нем! Он с одним промахом уезжает с третьей стрельбы.
Не забываем о Гараничеве. Он на третьей стрельбе точен. Как и Мартен Фуркад, который на всех парах несется к золоту.
Саша проваливает четвертую стрельбу. Три промаха. Три! О медалях, естественно, можно забыть.
Поршнев точен на стрельбе! Логинов на последний рубеж подъезжает...
Ликуют болельщики из Норвегии на трибунах! Это Тарье Бё точен на третьей стрельбе. Он 20 секунд опережает Логинова и пока идет вторым.
Йоханнес Бё и его первая стрельба: один промах. Мало биатлонистов, которые безошибочны сегодня!
А Фуркад хитрец! Опять медленно стреляет, но верно.
Логинов подошел к третьей стрельбе: скорость на «лежке» была феноменальной, но вот последний выстрел цели не достиг. Обидно!
Никита Поршнев с одним промахом. Латыпов только-только готовится стартовать...
Тарье Бё вторую стрельбу заканчивает с одним промахом... А Саша Логинов на второе промежуточное место выходит — его скорость сегодня крайне хороша.
Евгений Гараничев! Ну как же так: два промаха при полном отсутствии ветра. Йоханнес Бё стартовал!
Мартен Фуркад на первой стрельбе делает ставку на точность. Француз медленно, но зато точно закрывает все пять мишеней.
Логинов атакует! Он сократил отставание и успешно закрыл вторую стрельбу!
Тарье Бё безупречен! Просто безупречен на первой стрельбе. Мартен Фуркад отрезок 1.1 км тем временем проходит с лучшим временем.
Гараничев тоже один промах — пока не задается старт у россиян! Логинов же пока не в пятерке.
Швед Нелин чисто отработал на «лежке» — он промежуточный лидер. И Мартен Фуркад на на старте уже!
Эх, Саша! Первая стрельба, и сразу промах. Не лучшее начало для Логинова.
Логинов неплохой ход показывает! Он уже на отметке 3.7 км.
А вот первые биатлонисты уже к первой стрельбе подходят. Бельгиец Ланже уже отстрелялся: 5 из 5. Ждем Логинова.
А вот и Гараничев побежал вперед! Интереснейшая индивидуальная гонка нас сегодня ждет.
Вслед за Якубом Штвртецкы из Чехии побежал наш Александр Логинов!
И начинается гонка! Поехали! Первым побежал гонку бельгиец Тьерри Ланже.
К слову, гонка начнется в 16.15 мск.
Напомним, что на данный момент у нашей команды две медали: золото и бронза в активе Александра Логинова.
Стартовые номера россиян: Логинов — 7, Евгений Гараничев — 16, Никита Поршнев — 43, Эдуард Латыпов — 73
На чемпионате мира по биатлону проходит мужская индивидуальная гонка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.