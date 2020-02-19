Ни одного удара в створ: как Симеоне наказал Клоппа

Мадридский «Атлетико» прервал серию «Ливерпуля», лучшей команды прошлого сезона, из 14 матчей без поражений подряд. «Матрасники» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на домашнем поле минимально переиграли мерсисайдцев со счетом 1:0, и теперь подопечные Юргена Клоппа оказались в шаге от вылета из самого престижного турнира Европы.

Реклама

Единственный гол в матче на свой счет записал полузащитник испанцев Сауль Ньигес, отличившийся уже на четвертой минуте. Последовала подача с углового во вратарскую зону, где не получился удар головой у Стефана Савича, но снаряд от ноги Фабиньо отскочил прямо на «пятачок», где Саулю оставалось лишь переиграть Алиссона. Проверил забитый мяч и VAR, не увидев причин для его отмены.

Что интересно, до встречи в Мадриде основной состав скаузеров был непобедим на протяжении 32-х игр во всех турнирах. В декабре «красные» крупно уступили «Астон Вилле» в Кубке английской лиге, однако в том матче на поле вышел второй состав клуба. В последний раз первая команда проигрывала еще в сентябре прошлого года — тогда «Ливерпуль» потерпел поражение от «Наполи» на групповой стадии Лиги чемпионов.

«Мы проиграли, но для меня это не поражение. Это только перерыв. Нужно быть действительно сильным арбитром в такой атмосфере. Очевидно, это было непросто. Произошло много всего, но никто не виноват. Через 30 минут уже три их игрока были на газоне, чтобы немного передохнуть, или я не знаю для чего еще. Впереди у нас длинная пауза, и мы этим воспользуемся», — приводит слова Клоппа BT Sport.

Перед матчем «Ливерпуль» считался явным фаворитом. В Английской премьер-лиге (АПЛ) «красные» практически обеспечили себе долгожданное чемпионство, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — на двадцать пять очков. Помимо прочего, в последних пяти играх скаузеры ни разу не пропустили. И, более того, являются действующим победителем Лиги чемпионов (в финале прошлогодней кампании они обыграли «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 2:0), что зачастую дает определенное психологическое преимущество.

У «Атлетико» же ситуация в нынешнем сезоне складывается совсем иначе: команда Диего Симеоне в период перестройки показывает худшие результаты в чемпионате Испании за последние годы, отставая от лидера на 13 баллов и ведя борьбу за последнюю путевку в ЛЧ; из Кубка Короля мадридцы выбыли уже в 1/8 от клуба третьей лиги; в последних пяти встречах «матрасники» добыли только одну победу.

Несмотря на неутешительные прогнозы, встреча с «Ливерпулем» оказалась едва ли не самой состоятельной для «Атлетико» в сезоне. Подопечные Симеоне ни разу не дали пробить хваленой атаке мерсисайдцев в створ. Фактически скаузеры ничего не смогли противопоставить сопернику.

«У Ливерпуля» были шансы, они очень опасно атаковали. У них хорошие игроки на всех позициях. Но моя команда стала выигрывать, когда мы выходили на поле из подтрибунного помещения. Я понял, что игроки верят в успех. Мы сегодня увидели прекрасную сторону футбола. Команда и болельщики были единым целым», — цитирует Симеоне официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Хоть все и хотят, чтобы мы вылетели, но мы продолжаем свой путь, матч за матчем, выполняя нашу работу благодаря усилиям всей команды. Мы были очень хороши в обороне, действовали слаженно, потому что у соперника есть очень опасные игроки, например, Садио Мане и Мохамед Салах, которым обязательно нужно ограничивать свободное пространство», — добавил автор единственного гола Ньигес.

Так или иначе, но ответный матч станет для «Атлетико» куда большим испытанием. Если дома «матрасники» сыграли от соперника, заперевшись на своей поле и выполнив суммарно 277 передач, отвечая контратаками, то на «Энфилде» мерсисайдцы непобедимы — по крайней мере, последние полтора года. Достаточно вспомнить и то, что в полуфинале прошлой Лиги чемпионов «Барселона» ехала в гости к «красным» с преимуществом 3:0, но в итоги умудрилась пропустить четыре и вылететь.

«Атлетико» праздновал после матча так, будто вышел в следующий раунд. Им нужно будет вернуться на «Энфилд». Мы знаем, что наши фанаты будут там», — сказал после матча защитник скаузеров Энди Робертсон.

Другое дело, что мадридцы — и близко не «Барселона» годовалой давности, да и на их примере выводы наверняка сделают. С этой точки зрения «Атлетико» находится в более выигрышной позиции, поскольку любит и умеет играть в закрытый футбол, что и будет делать в Ливерпуле.

А вот хозяевам придется не только взламывать оборону «матрасников», но и стараться не пропустить, учитывая правило выездного гола и то, что в Испании они забить не сумели.

Напомним, что ответная игра состоится 11 марта. С большой долей вероятности не сможет помочь «Ливерпулю» капитан Джордан Хендерсон, получивший травму на «Ванда Метрополитано». По предварительным данным, у англичанина диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Даже несмотря на это обстоятельство, «красные» продолжают оставаться фаворитом на выход в следующий раунд.

***

В параллельном матче, прошедшем 18 февраля, дортмундская «Боруссия» на своем поле обыграла (2:1) французский «Пари Сен-Жермен» благодаря дублю норвежского вундеркинда Эрлинга Холанда. 19-летний нападающий стал пятым футболистом в истории, которому удалось забить десять мячей в своем дебютном сезоне в Лиге чемпионов. И неожиданный успех «Атлетико» его достижения в этот вечер затмили.