«Плановая операция»: из-за чего госпитализировали Сотникову

«Это была запланированная операция, ничего экстренного. Все в порядке», — цитирует ТАСС наставницу спортсменки Елену Буянову.

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Как сообщает Sport24, в Городской клинической больнице №67 имени Л. А. Ворохобова Сотникова находится уже на протяжении нескольких дней, а диагноз и причины госпитализации ее окружение тщательно скрывает. При этом в Сети появились фотографии и видео с олимпийской чемпионкой в хирургическом отделении больницы, где она в том числе заснята в шейном корсете.

Более того, как сообщили порталу не друзья фигуристки, они действительно уже какое-то время не видели подругу, и даже публикуемые Аделиной в последнее время в своем Instagram фотографии были сделаны некоторое время назад и не являются на актуальными.

Чуть позже в Telegram-канале «Мутко против» появились данные о том, что речь действительно идет о хирургическом вмешательстве, связанном с остеохондрозом, от которого страдает знаменитая фигуристка.

Остеохондроз — дегенеративное заболевание позвоночника, при котором, если говорить простым языком, происходит изнашивание костей. Связано это может быть с разными причинами — от наследственности до травм.

В случае Сотниковой, вполне вероятно, проблема возникла из-за ее профессиональных нагрузок и прыжков. Как футболисты, например, постоянно мучаются с различными видами артрита, в основном в коленных суставах, перегруженных во время тренировок и матчей, так и прыжки в фигурном катании могут принести спортсменке проблемы с позвоночником.

Остеохондроз обычно лечится консервативными методами, а хирургическое вмешательство проводится в случае их неэффективности. По самому факту операции без дополнительных данных невозможно определить сложность случая именно Сотниковой, поскольку виды хирургических вмешательств при остеохондрозе, их сложность и масштабность связанных сильно разнятся в зависимости от характера и степени заболевания.

Знаменитой спортсменке сейчас всего 23 года, и хотя она до сих пор не объявляла о завершении своей профессиональной карьеры и даже периодически намекает на возможное возвращение на лед, на практике она не выступает с сезона-2015/16.

Свою карьеру Сотникова начала очень рано. Уже в 11 лет она выступала на юниорском чемпионате России и стала там десятой, а на следующий год выиграла его, но этим не ограничилась и в 12 лет стала еще и чемпионкой России среди взрослых.

Собственно, именно из-за победы Сотниковой и выигравшей ЧР в том же возрасте Елизаветы Туктамышевой впоследствии Федерация фигурного катания России изменила возрастной ценз, и теперь на внутренней арене девушки могут соревноваться в юниорском статусе только с 14 лет, на год позже выходя на международный уровень.

После того триумфа Аделина еще три раза побеждала на взрослых чемпионатах России, выигрывала юниорский чемпионат мира, брала серебро на Зимних юношеских Играх, дважды была серебряным призером чемпионата Европы.

Но главным ее триумфом стала, конечно же, домашняя Олимпиада в Сочи. Началась она для подопечной Буяновой драматично.

Сотникова была нестабильна в олимпийском сезоне, и в итоге Федерация приняла спорное решение вообще не заявить ее ни в короткую, ни в произвольную программу командного турнира. Командные соревнования тогда только ввели в программу Олимпиад, и Россия там была столь явным фаворитом, что даже один относительно неудачный прокат ничего бы не испортил.

Но в итоге обе части женских соревнований турнира катала ученица Этери Тутберидзе Юлия Липницкая, здорово справившаяся со своими обязанностями и ставшая олимпийской чемпионкой в составе сборной. Сотникова осталась без медали в команде и с единственным шансом в личном турнире, где фаворитами считались другие: в первую очередь та же Липницкая и кореянка Ю-На Ким.

Впрочем, Липницкая с нервами и усталостью не справилась, провалившись на пятое место, а кореянку Аделина победила в очень напряженной борьбе.

После этого фигуристка пропустила остаток того сезона и полностью следующий соревновательный год, немного покаталась на предсезонных турнирах в 2015 году, затем взяла бронзу на домашнем этапе Гран-при и стала шестой на чемпионате России, на этом заморозив карьеру, которая теперь уже вряд ли будет возобновлена.