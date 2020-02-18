«Влияла ли Бузова? Слуцкого спросите»: Тарасова взяли в «Рубин»

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов, который за последний год влип в огромное количество скандалов с невыплаченными алиментами и неоднозначными шутками, а также долгое время восстанавливался от серьезного разрыва мышцы, вытянул свой счастливый билет.

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Казанский «Рубин» принял решение подписать контракт с 32-летним игроком, который не имел игровой практики с 26 мая прошлого года — с тех самых пор, как был вынужден покинуть поле из-за повреждения в матче «Локомотив» — «Уфа».

Правда, соглашение с Тарасовым носит довольно осторожный характер — оно рассчитано лишь до конца сезона-2019/20. Если возрастной игрок не сможет проявить себя в официальных матчах Премьер-лиги, то расстаться с ним не составит труда.

Официально

«Рубин» подписал контракт с Дмитрием Тарасовым



Соглашение рассчитано до окончания сезона 2019/20.



Добро пожаловать!

https://t.co/8mBt4HyAoe pic.twitter.com/SkaJGGzDzx — «Рубин» Казань (@fcrk) February 18, 2020

Однако сам факт того, что казанцы во главе с Леонидом Слуцким дали хавбеку шанс, уже дорогого стоит. Понимает это и сам Тарасов.

«Я очень счастлив, что у меня появилась возможность вернуться в большой футбол. Были сложности с травмой, неопределенность... Спасибо «Рубину» за то, что поверили в меня. Главная цель теперь — завоевать место в основе, потому что конкуренция очень высокая, в составе собраны квалифицированные игроки, и приносить как можно больше пользы команде», — заявил футболист в первом интервью клубной пресс-службе.

Также Тарасов сообщил, что ему позвонили из стана казанцев еще перед Новым годом и пригласили на просмотр.

При этом он подчеркнул, что единственная загвоздка могла заключаться только в его здоровье — в клубе хотели оценить физическое состояние игрока после травмы.

«Я отнесся к этому абсолютно нормально, понимаю руководство, тренера, который не знал, в какой я форме. Но я очень много работал и индивидуально, и с тренером, пока не было команды», — заверил хавбек.

Слуцкий уже провел с Тарасовым индивидуальные беседы, в которых объяснил, чего именно от него ожидает, однако игрок предпочел не раскрывать содержание этих разговоров:

«Пусть это останется между нами. Моя задача не подвести Слуцкого и команду. Действительно очень хочется помочь «Рубину» за то, что дали мне такой шанс.

Многие в таких сложных ситуациях отворачиваются, но здесь выпала возможность, и я не хочу подвести ни болельщиков, не тренера, ни руководство».

Напоследок Тарасов порассуждал о том, насколько сложно в его возрасте вписаться в команду высшего дивизиона России.

«Должно быть, я один из самых старших в коллективе, и многие переживают из-за этого возраста. Я же считаю, что это просто цифры. Если у тебя есть здоровье, силы, возраст не имеет значения. Нужно смотреть на то, что футболист делает на поле».

Напомним, в данный момент Тарасов проводит уже третий зимний сбор с «Рубином». Он довольно регулярно выходил на поле в товарищеских матчах и один раз даже отличился голом — забил головой после подачи еще одного новичка казанцев Дарко Йевтича.

Однажды Тарасову даже пришлось играть центрального защитника, поскольку некоторые игроки оборонительной линии «Рубина» из-за травм не могли принять участие в контрольных матчах.

«Филип Уремович из-за небольшой проблемы пропустил уже две контрольные игры, небольшое повреждение у Николая Пояркова. Хотелось бы все-таки увидеть близкий к оптимальному вариант стартового состава», — жаловался Слуцкий.

В отсутствие коллег из-за различных травм экс-игрок «Локомотива» вел себя очень грамотно: не привередничал по поводу позиции и старался воспользоваться любым шансом.

Может быть, именно этим и расположил к себе главного тренера.

Пресс-служба клуба 5 февраля даже поздравила Тарасова с рождением второй дочери от его третьей супруги Анастасии Костенко, хотя на тот момент футболист числился лишь на просмотре. Видимо, все уже шло к тому, что контракт будет подписан.

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Новоиспеченный спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заверил, что имидж скандалиста и озорного гуляки — это лишь образ из социальных сетей, а на футбольном поле Тарасов — профессионал до мозга костей.

«Команда молодая, так что надо добавить немного опыта. Тарасов — одна из опций для этого, — приводит слова Яровинского официальный сайт клуба. — Надо, чтобы этот сплав молодости и опыта вылился во что-то серьезное.

Дмитрий полгода просидел на печи? Вы невнимательно следили за его Instagram. Он и кикбоксингом занимался, и в тренажерном зале качался».

Также специалист предположил, что постоянный негатив в адрес футболиста со стороны общественности вызван его «активной позицией в социальных сетях».

«Это та же история, как с Иваном Игнатьевым (воспитанником «Краснодара», отказавшимся продлевать контракт с «быками». — «Газета.Ru»), когда на человека вываливается большое количество негатива. В данном случае из-за активной позиции в соцсетях. Но нельзя забывать, что там может быть лирический герой Дмитрий Тарасов. А в реальной жизни это футболист высокого уровня.

Я знаю Тарасова давно: ярлык гуляки и кайфарика, который ему пытаются налепить, он совершенно не заслуживает.

Повлияли ли как-то на его имидж отношения с Ольгой Бузовой? Я не знаю, далек от шоу-бизнеса. Лучше спросить у Леонида Викторовича Слуцкого, который тоже активно взялся за Instagram. Начнет ли он теперь активно гульбанить? Я думаю, нет».

Напомним, последние девять лет своей карьеры — с 2010 по 2019 год — Тарасов провел в «Локомотиве». В составе красно-зеленых он стал чемпионом России в сезоне-2017/18, а также трижды завоевал Кубок страны — в 2015, 2017 и 2019 году.

После сезона-2018/19 «железнодорожники» не стали продлевать контракт с полузащитником и даже судились с ним по поводу выплат за операцию, которую он перенес из-за травмы, полученной в последнем матче за клуб.

Однако Тарасов выиграл суд и заставил клуб оплатить хирургическое вмешательство.

После этого хавбек долгое время восстанавливался и тренировался осенью на базе московского «Динамо», однако устроиться в какую-либо команду РПЛ никак не получалось. «Рубин» решил рискнуть — что из этого выйдет, узнаем совсем скоро.