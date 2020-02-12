Шутка о коронавирусе: новый скандал с участием Тарасова

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, досрочно покинувший сборы «Рубина» по причине рождения третьей дочери, снова попал в новости хроники.

12 февраля спортсмен выложил в Instagram фотографию, на которой его стрижет парикмахер азиатской внешности. Публикацию футболист подписал всего одним словом: «Коронавирус».

Стоит отметить, что пост Тарасова ожидаемо вызвал большой резонанс в интернете, на странную шутку сразу отреагировали в организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE).

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«Данная фотография, по нашему мнению, является расистским оскорблением. В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, и, к сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ. Российский футбольный союз (РФС) может принимать к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами — нужно обратиться к ним за деталями», — цитирует источник в пресс-службе FARE РИА «Новости».

Позднее Тарасов заметил, что пошутил над своим знакомым парикмахером, не имея злого умысла.

«Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала. Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьез. Тем более моего прямого комментария на этот счет не было», — заметил Дмитрий.

Так или иначе, шутка российского футболиста о коронавирусе, эпидемия которого продолжает беспокоить мировую общественность (по данным DXY.cn на 12 февраля, заразились более 45 тыс. человек, из которых умерли 1117, тогда как вылечились 5116), стала далеко не первой в спортивном мире.

Так, в прошедшие выходные полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и национальной команды Англии Деле Алли в похожей манере спровоцировал расистский скандал своей активностью в социальной сети Snapchat.

Спортсмена раскритиковали за видеозаписи, на которых он шутит о бушующей эпидемии. Как сообщает Daily Star, обвинения в адрес игрока «шпор» были обоснованы тем, что на прошлой неделе Алли записал крайне неоднозначные ролики в лондонском аэропорте «Хитроу». На первом хавбек сидит с маской на лице, прислушиваясь к разговору людей с азиатским акцентом.

«Корона-чтооо? Пожалуйста, слушайте со звуком», — подписал пост атлет.

А уже для следующего видео Деле снял на камеру мужчину азиатской внешности и антисептическое средство. «Этому вирусу надо быть быстрее, чтобы достать меня», — добавил Алли.

Неудивительно, что футболисту за столь неуместный юмор досталось как от СМИ и Футбольной ассоциации Англии (FA), открывшей дисциплинарное дело в отношении хавбека, так и от болельщиков, не оценивших публикации англичанина и обрушившихся на Деле с оскорблениями в комментариях.

«Сожалею, что опубликовал эти видеозаписи. Незамедлительно удалил их, когда понял, что это может кого-то задеть. Ни в коем случае не хотел этого! Приношу самые искренние извинения тем, кого оскорбил своими роликами», — впоследствии оправдывался Алли.

А незадолго до этого об эпидемии в Азии позволила себе пошутить и экс-чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Йоанна Енджейчик. В преддверии турнира UFC 248, на котором представительница Польши встретится с обладательницей пояса в женском минимальном весе Вейли Жанг, спортсменка опубликовала у себя в Instagram афишу поединка, на котором она стоит рядом с оппоненткой из Китая в противогазе. Изображение атлетка сопроводила смеющимися эмодзи.

Спустя несколько минут бывшая чемпионка удалила публикацию, но она на тот момент уже разлетелась по сети, вызвав массу негативных откликов. На провокацию не смогла не отреагировать и сама Жанг.

«Смех над трагедией — правдивый признак характера. Люди гибнут. Это чьи-то отцы, чьи-то матери и чьи-то дети. Можешь говорить все что угодно обо мне, если это позволяет тебе почувствовать себя сильнее, но не шути о том, что происходит здесь. Я желаю тебе хорошего здоровья до 7 марта. Скоро увидимся», — написала Вейли.

Енджейчик, в свою очередь, признала неуместным использование данной трагедии в трештоке, но все же снова поддела Жанг, намекнув, что ей стоит быть менее серьезной.

«Эй, Вейли, чемп. Мне очень жаль, что я сделала тебе больно, но я бы никогда не стала шутить над больными людьми или вирусом. Я не хотела тебя задеть. Я просто посмеялась над забавным мемом. Очень извиняюсь, но тем не менее встретимся 8 марта. Не нужно лишних эмоций, окей?» — постаралась объясниться полячка.