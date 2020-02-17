«Желали смерти»: норвежцы шокированы угрозами от россиян

Чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце неожиданно развернул войну между Норвегией и Россией. Прямыми инициаторами большого конфликта стали норвежские биатлонисты, косвенным — Александр Логинов, который неожиданно выиграл спринтерскую гонку, оставив позади себя французов Кентена Фийона Майе и Мартена Фуркада. Норвежцы же — братья Тарьей и Йоханнес Бё — остались без медалей, заняв четвертое и пятое места соответственно. Однако их разочаровал больше не столько факт непопадания на пьедестал почета, сколько именно победа Логинова. Российскому биатлонисту все никак могут простить его участие в допинговом скандале, когда еще несколько лет назад тот попался на ЭПО. Свою дисквалификацию Александр давно отбыл и теперь вовсю строит новую карьеру, регулярно проходя усиленные допинг-тесты, но норвежцев это почему-то не беспокоит.

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Так, Йоханнес Бё назвал Логинова «ненастоящим чемпионом», а его старший брат Тарьей и вовсе заявил, что «не уважает людей, которые ранее обманывали всех».

«Трудно быть четвертым на чемпионате мира, зная, что тот, кто взял золото, ранее был дисквалифицирован за допинг», — говорил он.

Самым справедливым из мужской норвежской сборной оказался Ветле Шоста Кристиансен. В спринте он занял 33-е место, но не стал поддерживать своих соотечественников в травле Логинова.

«Да, у него мутное прошлое, но сейчас мы все соревнуемся на равных. Следует уважать правила и признать, что сегодня Логинов был сильнее каждого из нас», — отметил Кристиансен.

Конфликт на этом, впрочем, исчерпан не был. Если Логинов слова своих соперников проигнорировал, то российские болельщики в стороне не остались. В Instagram-аккаунтах под публикациями братьев Бё они разместили огромное количество негативных комментариев. Причем большинство из них отражало одну мысль: «Раньше россияне с уважением относились к братьям Бё, но после их высказываний это уважение пропало». Естественно, не обошлось и без упоминания об астме, от которой норвежские спортсмены лечатся, принимая запрещенные комиссией WADA препараты по разрешению из-за медицинских исключений.

К слову, о допинге в Норвегии: многим болельщикам на ум сразу же пришли норвежские лыжники Мартин Сундбю и Терезе Йохауг, которые были пойманы на допинге и даже отбывали сроки дисквалификаций, но теперь продолжают соревнования и выигрывают медали на чемпионатах мира.

Основной посыл негодующих подписчиков — высказываясь о Логинове, говорите и о Йохауг с Сундбю.

Присутствуют в соцсетях братьев Бё и оскорбительные комментарии. Преимущественно — на русском языке и с нецензурной лексикой.

Йоханнеса Бё даже назвали «бабой базарной» после того, как он опубликовал у себя в Instagram фотожабу с изображением своего лица, Логинова и француза Эмильена Жаклена после гонки преследования на чемпионате мира, где Жалкен одержал победу, норвежец взял серебро, а Александр — бронзу.

В результате норвежское издание Dagbladet, которое в отношении Логинова опубликовало не одну заметку с явной критикой и травлей российского биатлониста, выпустило еще один материал. На этот раз в защиту своих спортсменов, которые пожаловались на многочисленные угрозы в свой адрес от фанатов из России.

Примечательно, что одним из первых выступил как раз Ветле Шоста Кристиансен. У него в Instagram негативных комментариев от россиян практически нет (разве что очередные упоминания Йохауг и Сундбю с астмой). В основном же болельщики благодарят норвежского биатлониста за добрые слова, сказанные в адрес Логинова. Кристиансен же в своем комментарии вспомнил, как сталкивался с угрозами раннее. Как от россиян, так и украинцев. Поводом, правда, стала фотография норвежца, опубликованная еще в марте 2018-го, где он изображен в футболке с президентом России Владимиром Путиным.

«Я не раз сталкивался с пожеланиями смерти – и по почте, и в инстаграме. От русских и украинцев. Однажды я надел майку с изображением Путина, и это многим не понравилось. Потом я получил сотни пожеланий смерти. Мы уже привыкли к подобному. Думаю, в Норвегии происходит то же самое, что в России. У нас тоже есть интернет-тролли», – сказал Кристиансен.

Тарьей Бё также признался, что сейчас регулярно сталкивается с угрозами от россиян. Правда, что именно пишут ему болельщики из России, он не знает ввиду незнания русского языка.

«Мне тоже приходят сообщения, многие из них — на русском. Но я не перевожу их. Наверное, Ветле понимает русский», — сказал Бё-старший.

Неожиданно норвежцев поддержал и Мартен Фуркад. Ранее француз сам неоднократно негативно высказывался в отношении Логинова, но сейчас о конфликте предпочитает не вспоминать, да и на публике ведет себя спокойно. По словам Мартена, он также получает сообщения с угрозами от россиян, но признаться в этом открыто не рискует.

«Меня огорчает, что и я, и другие спортсмены получают подобные сообщения. Горжусь братьями Бё, которые находят в себе смелость говорить об этом, а также отстаивать свое мнение», — заявил Фуркад.

Шведская газета Expressen также не обошла данную ситуацию стороной. Правда, в качестве спикера журналисты взяли только одного биатлониста — Себастиана Самуэльссона, известного своими резкими высказываниями в отношении всего российского спорта, который, по его мнению, насквозь пронизан допингом. После победы Логинова в спринте Самуэльссон заявил, что не собирается поздравлять Александра с победой, потому что «России на чемпионате мира вообще не должно быть». Теперь же шведский биатлонист признался, что также получает оскорбительные сообщения. Угрозы в них он, правда, не видит, так как не понимает русского языка.

«Россияне думают, что я нападаю на Логинова, а он заслуживает быть здесь и соревноваться, как другие. Они пишут, что Логинов — лучший, а я — худший. Я сам принимаю решение о том, что хочу сказать в интервью. Могу ли я говорить, что думаю, или же должен вести себя тихо? Когда Логинов выигрывает золото чемпионата мира, я считаю важным сделать заявление. И расстроен был не только я», — приводит слова Самуэльссона Expressen.

Впрочем, из-за своих высказываний и поступивших в ответ гневных сообщений швед все-таки закрыл возможность комментировать его публикации в Instagram.

«Теперь мне смогут писать лишь те люди, которых я знаю. Так будет, пока все не успокоится», — сообщил он.