Новый провал «Вашингтона»: сухая серия Овечкина затянулась

«Аризона Койотс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:1

Аризона уже давно стала для Александра Овечкина знаковым местом. Именно на «Хила Ривер-Арене» российский капитан «Вашингтона» в своем первом сезоне в НХЛ, в январе 2006 года забросил ту самую шайбу в падении, которую совсем недавно ESPN признал лучшей за всю историю лиги. Сейчас же перед Ови маячит отметка в 700 голов в «регулярке», до достижения которой не хватает двух шайб. В текущем сезоне 34-летний россиянин «Аризоне», впрочем, еще ни разу не забил — ни в первом, ноябрьском матче, ни в этом. Хотя Александр Великий очень старался и подходил к игре в отличном настроении.

Уже с самого начала матча капитан «Вашингтона» сделал несколько щелчков из своего офиса, но «прошить» Антти Раанту так и не удалось. Отличный момент был у Овечкина и начале второго периода, когда тот добился удаления Брэда Ричардсона и едва не отметился голом в большинстве, но хозяев спасла штанга после мощного броска Александра.

Овечкин бросал да бросал, но прервать свою сухую серию так и не смог: из 17 бросков восемь оказались в створ ворот и еще один — в штангу. А «Вашингтон» и вовсе в конечном итоге «сгорел».

«Аризона» второй период провела куда активнее и, главное, эффективнее хозяев. В середине розыгрыша Кристиан Дворак открыл счет: вошел в зону, обыгрался на правом фланге с Конором Гарландом, затем сместился на пятак и закинул шайбу точно в «домик» Брэйдену Холтби.

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Под конец периода «Вашингтон» все-таки сумел распечатать ворота соперника. Рихард Паник на правом фланге убрал потерявшего клюшку защитника хозяев на замахе, отправив того досматривать эпизод, лежа на животе, ворвался на пятак, но упал и бросить не смог. Зато смог Трэвис Бойд, но после еще щелчка шайба попала во вратаря, и только затем отскочила к Карлу Хагелину, которому оставалось только катнуть снаряд в пустой угол.

В третьем отрезке игры «Аризона» все-таки взяла свое: сначала Фил Кессел удачно подставил клюшку после наброса Джейкоба Чикрана издали, а затем Лоусон Круз добил «столичных», поразив пустые ворота. 1:3 — «Вашингтон» терпит третье поражение в последних четырех матчах.

Именно в этих четырех матчах Овечкин не только никак не может забить, но и вообще отметиться каким-либо результативным действием. Такая сухая серия для него — самая длинная в этом сезоне.

«Я был бы зол, если бы у меня не было шансов. Все в порядке. Это придет», — заявил Ови.

"I would be pissed if I didn't have any chances. It's okay. It's going to come."—Alex Ovechkin on being stuck at 698. He's gone a season-high four games without a goal. (He's also logged 32 shot attempts the past two contests). #Caps pic.twitter.com/LKnOfXreye — Tarik El-Bashir (@Tarik_ElBashir) February 16, 2020

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Филадельфия Флайерз» — 5:3

«Тампа» набрала мощнейший ход. Перед игрой с «Флайерз» «молнии» одержали 21 победу в 24 матчах, и какие-либо сомнения в состоянии команды Джона Купера испарились: то, что происходило с его коллективом в начале сезона, говорит лишь о правильном распределении сил, рассчитанных на плей-офф, а не разрыв регулярного чемпионата. К матчу с «Филадельфией» наконец вернулся Никита Кучеров, который в игре с «Питтсбургом» получил травму и пропустил встречу с «Эдмонтоном». И хоть Никите удалось отметить свое возвращение голом, главным героем матча стал не он.

А Андрей Василевский, который вновь заявил о своем намерении взять «Везину Трофи».

Уже в начале второго периода «Тампа» уверенно выигрывала — 3:0. Но российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не дал «молниям» спокойно закончить матч, мощным броском от синей линии поразив ворота Василевского. Гол Проворова позволил своей команде рассчитывать на камбэк, но не голкипер «Лайтнинг». В дебюте третьего периода у гостей была отличная возможность забить еще: Шон Кутюрье выполнил классный прострел на дальнюю штангу, откуда Якуб Ворачек, казалось, бросал уже в пустой угол. Но Василевский успел выставить ловушку.

К концу периода Брейден Пойнт точным броском в дальнюю «девятку» разрядил ситуацию, но не надолго — «Филадельфия» продолжила давление, и гости сумели забить еще дважды. Буквально с разницей в одну минуту отличились Джеймс ван Римсдайк и Клод Жиру, хотя от гола последнего Василевский едва не спас, распластавшись на линии ворот, которую шайба все-таки успела пересечь.

Впрочем, больше ничего российский голкипер в свои ворота не пропустил, отразив 30 бросков из 33-х. К слову, Василевский тем самым обновил клубный рекорд, а также стал седьмым вратарем в истории НХЛ с серией из 21 матча без поражений в основное время.%

Andrei Vasilevskiy of the @TBLightning is the sixth different goaltender in NHL history to record at least one point in 21+ consecutive appearances within a regular season. #NHLStats pic.twitter.com/cc9ZZiwpEO — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 16, 2020

Точку же в матче поставил Кучеров, который к результативной передаче добавил и гол в пустые ворота. Теперь Никита занимает второе место в клубной истории по продолжительности результативной серии (13 матчей, 11 голов, 12 передач), а «Тампа» и вовсе второй сезон подряд оформляет серию из десяти побед. Ранее подобное удавалось только «Бостону» в сезонах-1929/30 и 1970/71.

«Монреаль Канадиенс» — «Даллас Старз» — 3:4 ОТ

С приходом Ильи Ковальчука болельщики «Канадиенс» искренне стали верить, что попадание в плей-офф более чем реально. И «Монреаль» даже смог выдать неплохой отрезок вкупе с результативными действиями российского ветерана, однако последние четыре матча все надежды о борьбе за Кубок Стэнли разрушили. Еще после прошлого поражения от «Питтсбурга» в команде стали искать способы решения проблем до закрытия трансферного окна, сейчас же уже необходимо приступать к действиям.

Матч с «Далласом» это показал наглядно. К середине второго периода хозяева выигрывали, казалось, с уверенным счетом 3:0, но затем последовали грубейшие ошибки «Монреаля» в обороне, которые привели к печальному результату.

Хозяева стали удаляться, и «Старз» свободными зонами воспользовались сполна. В итоге Маттиас Янмарк, Тайлер Сегин и Блейк Комо без каких-либо проблем и даже с помощью защитников команды соперника отыграли три шайбы и восстановили статус-кво.

Ключевым моментом стал выход Томаша Татара один на один с голкипером «Далласа» в овертайме, но форвард «Монреаля» супер голевой момент запорол, и правило «не забиваешь ты - забивают тебе» сработало вновь: Сегин легко обыграл защитника один в один, а затем перебросил вратаря и принес «Далласу» волевую победу. «Монреаль» же терпит четвертое поражение подряд.

«Сент-Луис Блюз» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:4

Неудачная серия преследует и действующих обладателей Кубка Стэнли, лидеров Западной конференции из Сент-Луиса. К ним «Даллас, к слову, приблизился максимально — до первого места «звездам» не хватает одного балла. «Блюз» же сами сделали все для того, чтобы потерять свое огромное преимущество над конкурентами. В последних 11 матчах «Сент-Луис» одержал только две победы. Очевидно, что команда Крэйга Берюбе находится в кризисе. И не было бы никаких поводов для переживаний, если бы этот кризис застал чемпионов в начале сезона, а не перед плей-офф.

В связи с этим «Сент-Луис» все отчаяннее ждет возвращения своего российского лидера Владимира Тарасенко, который восстанавливается от серьезной травмы плеча. Уже в ближайшее время Владимир должен пройти очередное медицинское обследование, по итогам которого будут известны более четкие сроки реабилитации. Пока же врачи ориентируются на март-апрель, но это слишком расплывчато и для самого Тарасенко, и для Беруби.

Пока же «Сент-Луису» приходится рассчитывать на Брэйдена Шенна, но тот, правда, в матче с «Нэшвиллом» забить смог только Филипа Форсберга. Именно с драки форварда «Блюз» с именитым шведом и начался матч в Сент-Луисе, после чего последовало обоюдное удаление, которое поддержали и Роберт Бортуццо с Джарредом Тинорди, также устроивших драку.

Направить агрессию и злость в нужное русло лучше удалось гостям. Именно «хищники» отметились не только в двух драках, но и двумя голами в первом периоде: отметились Виктор Арвидссон и Мэтт Дюшейн.

Во втором периоде «Блюз» удалось отыграться. Причем сначала Зак Сэнфорд обменялся голами с Кайлом Туррисом в течение 20 секунд, а затем дуплетом выстрелили Джейден Шварц и Джордан Кайру. Но победу все равно добыть не удалось. В дебюте третьего периода хозяева остались в меньшинстве, и «Предаторз» численное преимущество реализовали моментально: Микаэль Гранлунд после дальнего броска Романа Йози переправил шайбу в ворота.

Уже 17 февраля у «Сент-Луиса» будет шанс взять реванш у «Нэшвилла». «Хищники» же на своей арене попробуют выигрывать и второй матч, чтобы приблизиться к попаданию в зону плей-офф Запада.

Другие результаты игрового дня регулярного чемпионата НХЛ:

«Бостон Брюинз» — «Детройт Ред Уингз» — 4:1

«Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1:4

«Миннесота Уайлд» — «Сан-Хосе Шаркс» — 0:2

«Оттава Сенаторз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:4

«Колорадо Эвеланш» — «Лос-Анджелес Кингз» — 1:3

«Калгари Флэймз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:8

«Вегас Голден Найтс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:0