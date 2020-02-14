Конец саги: Кокорина надел форму «Сочи»

Громкая и скандальная история с участием Александра Кокорина и петербургского «Зенита» с «Сочи» подходит к своему завершению. С конца января стороны никак не могли прийти к консенсусу: клубы договорились об аренде футболиста, тогда как сам форвард не хотел ни покидать Санкт-Петербург, ни, соответственно, уезжать в худший клуб Российской премьер-лиги (после 18-ти туров сочинцы занимают последнее место в турнирной таблице с 15-ю баллами). В результате конфликта руководство «Зенита» даже пошло на воспитательные меры, открепив нападающего от основной команды и отправив его в фарм-клуб. Казалось, что у этой истории возможно только три варианта завершения: 1) Кокорин конец сезона доигрывает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), 2) находит до закрытия трансферного окна в России вариант с другим клубом РПЛ, 3) возвращается — что было наименее вероятно — в основную команду к Сергею Семаку. Но ни одному из них в итоге не было суждено сбыться.

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После практически трех недель разногласий конфликт был урегулирован: Кокорин все-таки отправляется в «Сочи». Правда, официально об этом еще ни одна из сторон не сообщила. Зато по нелепой случайности это подтвердили в «Ахмате».

Грозненский клуб в Twitter, видимо, случайно опубликовал фото Кокорина в экипировке «Сочи». На фотографии 28-летний нападающий изображен вместе с полузащитником «Ахмата» Денисом Глушаковым, который находится со своей командой на сборах в Турции. Там же к возобновлению чемпионата готовятся и сочинцы.

Данная публикация продержалась в Сети совсем недолго. Вскоре пресс-служба грозненцев удалила фотографию из Twitter, но она к этому времени уже успела разлететься в интернете.

Примечательно еще и то, что фотография была опубликована в ходе товарищеского матча между «Ахматом» и… «Сочи». Игра завершилась вничью со счетом 2:2, но Глушаков в заявку грозненцев не попал. Равно как и Кокорин — в состав сочинцев. Что неудивительно, потому что официального объявления о трансфере еще не было.

Позднее Глушаков тоже опубликовал в своих социальных сетях совместную фотографию с Кокориным. Правда, на ней нападающий уже был в синей майке с накинутой поверх кофтой, на которой никакой символики видно не было. Тем более что сам форвард уже находился в Турции с «Зенитом-2», который проводит свои зимние тренировочные сборы.

С одной стороны, владелец «Сочи» Борис Ротенберг накануне сообщил, что для Кокорина переход в его команду должен стать возможностью «вернуться на свой уровень и обратить на себя внимание сборной России». Но вместе с этим объявил о проведенных с форвардом переговорах, по итогам которых тот дал согласие на аренду.

«Я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведет в «Сочи»,

— сказал Ротенберг.

По сообщениям «Фонтанки», переход Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца сезона подтвердил и его агент Кирилл Логинов, который, к слову, на протяжении всей истории до последнего исключал переезд своего клиента и одновременно пасынка из Санкт-Петербурга на юг страны.

Кроме того, уже даже стали известны некоторые финансовые подробности. Как утверждает «Спорт-Экспресс», зарплата Кокорина в «Сочи» составит около 2 миллионов рублей в месяц.

Однако в «Зените» неожиданно факт договоренностей с сочинцами стали опровергать. И это при том, что руководство петербуржцев в лице генерального директора клуба Александра Медведева ранее публично сообщало о переходе Кокорина в стан аутсайдеров Премьер-лиги.

«Зенит» аренду Александра Кокорина в ФК «Сочи» не подтверждает. Такого решения нет», — сказали в пресс-службе петербургского клуба.

Однако данное заявление уже стоит рассматривать лишь с позиции того, что клубы между собой уже договорились, а на данный момент оговаривают последние детали аренды.

Напомним, свой последний официальный матч Александр Кокорин провел еще в октябре 2018 года. После вместе с хавбеком «Ростова» Павлом Мамаевым, своим младшим братом Кириллом и другом Александром Протасовицким был арестован за участие в драках в центре Москвы. Несколько месяцев все четверо провели в Бутырском следственном изоляторе, а далее были приговорены к реальным срокам. Кокорин был отправлен в исправительную колонию №4 в Алексеевке на год и шесть месяцев. В сентябре 2019 года футболист добился условно-досрочного освобождения, после чего подписал новый контракт с «Зенитом», однако попасть в заявку на текущий сезон не смог.