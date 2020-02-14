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Опять допинг: олимпийский чемпион Устюгов подал в суд на IBU

IBU начал разбирательство в отношении олимпийского чемпиона Устюгова

Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело против двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова. Спортсмен подозревается в употреблении допинга либо применении запрещенных методов повышения своей конкурентоспособности. В случае доказательства вины биатлонист может лишиться золота Сочи-2014 и Ванкувера-2010. Ранее IBU уже проводил расследование в отношении Устюгова — первые подозрения возникли два года назад, но тогда спортсмен сумел доказать свою невиновность. Теперь дело было открыто заново.

Против двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Евгения Устюгова официально открыто дело по обвинениям в допинге.

Инициатором этого стал Международный союз биатлонистов (IBU), который подозревает, что россиянин употреблял запрещенные стимуляторы, либо использовал нечестные методы для повышения своей конкурентоспособности (сюда может относиться и переливание собственной обогащенной кислородом крови накануне гонки, например).

Напомним, Устюгов завоевал золото в масс-старте на Олимпийских играх в Ванкувере — 2010, обогнав француза Мартена Фуркада, а также стал чемпионом в эстафете на Олимпиаде в Сочи — 2014 вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным.

Подтверждение того, что дело действительно открыто, появилось в заявлении независимого органа по борьбе с негативными явлениями в биатлоне — Biathlon Integrity Unit (BIU),

который был учрежден IBU относительно недавно — в октябре 2019 года. Его задача — решать вопросы, связанные с нарушением антидопинговых правил, спортивной этики, незаконными ставками и любыми видами манипуляций с результатами.

«Подтверждаем, что Устюгову было предъявлено обвинение в предполагаемом нарушении антидопинговых правил IBU, основанном на аномалиях в его биологическом паспорте в период с января 2010 года по февраль 2014 года включительно», — говорится в сообщении.

Биологический паспорт атлета — это индивидуальная электронная запись, в которой постоянно фиксируются параметры (биологические маркеры) спортсмена, по изменению которых потом можно отследить, нарушал он антидопинговые правила или нет. Резкие изменения каких-либо данных, как правило, свидетельствуют о нарушениях. И в паспорте Устюгова, по информации BIU, обнаружены такие «аномалии».

Любопытно, что об открытии допингового дела в России изначально узнали из собственных источников — IBU не известил об этом официально,

а подтверждение было опубликовано уже после того, как пошла первая реакция со стороны Союза биатлонистов России (СБР) и самого Устюгова.

Так, президент СБР Владимир Драчев выразил недоумение происходящим.

«Перед вылетом на чемпионат мира, 12 февраля, я узнал, что IBU начинает новое расследование в отношении Устюгова на основании его биологического паспорта. Это же расследование проводилось в 2017 и 2018 годах. Евгений, который на тот момент уже как четыре года завершил карьеру, добровольно сдавал все необходимые тесты, чтобы доказать свою невиновность.

Тогда расследование закончилось: было установлено, что он не принимал никаких запрещенных препаратов и не использовал запрещенных методов. Но спустя полтора года IBU начал новое расследование, проверяя тот же биологический паспорт.

Но, что настораживает, IBU даже не поставил в известность ни СБР, ни меня лично. Об этом я узнал совершенно из других источников», — цитировал Драчева ТАСС.

Устюгов уже подал иск на IBU в австрийский суд (поскольку штаб-квартира Международного союза биатлонистов располагается в Зальцбурге). Об этом также сообщил глава СБР.

«Это впервые в истории такое в биатлоне, когда спортсмен, олимпийский чемпион подает на организацию. Насколько я понимаю, его иск связан с этими повторными претензиями», — отметил Драчев.

Только после обращения Устюгова в суд Biathlon Integrity Unit официально подтвердил, что новое дело в отношении него открыто.

Напомним, впервые о подозрениях в допинге у Устюгова общественности стало известно весной 2018 года. Вместе с ним в этот черный список попала Светлана Слепцова — олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в эстафете, а также два менее известных биатлониста — Александр Печенкин и Александр Чернышов.

Изначально подозрения основывались на электронной базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которую передал во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) информатор Григорий Родченков, перед этим бежавший в США.

Видимо, там содержались «аномальные» биологические параметры.

Печенкина и Чернышова довольно быстро признали виновными, обвинили в участии в «организованной допинг-схеме» и дисквалифицировали на четыре года. Оба к тому моменту давно не строили серьезных карьерных планов (Чернышов даже завершил карьеру) и не стали протестовать.

Устюгов и Слепцова же в случае признания виновными были намерены защищать свое честное имя.

«Обвинения смешные. Все эти якобы доказательства нарушения антидопинговых правил основаны исключительно на обвинениях Родченкова, — цитировал Устюгова РИА «Новости». — Все допинг-тесты за всю мою спортивную карьеру были отрицательными, и все их я сдавал в точном соответствии с правилами. Дико, что с учетом всего этого нас сейчас заставляют оправдываться».

«15 лет на международном уровне я выступала честно и отдавала все силы. Все мои медали чистые!

Все «доказательства» нарушений антидопинговых правил основаны на обвинениях господина Родченкова. Эта ситуация тянется уже очень давно, и, если честно, уже даже гнева нет»,

— писала Слепцова в Instagram.

Спустя полтора года расследование против них еще продолжается (против Слепцовой дело тоже открыто), и вполне возможно, что новая волна подозрений возникла в результате перепроверки оригинальной базы данных Московской лаборатории (не из рук Родченкова), которую Россия сама предоставила WADA в январе 2019 года.

С тех пор WADA успело заявить, что в эту базу якобы было внесено множество изменений с целью прикрыть каких-то спортсменов, однако все равно продолжает строить обвинения на некоторых данных оттуда.

Если и по этим данным биологический паспорт Устюгова выглядит подозрительно, то дело может принять серьезный оборот, а Россия рискует лишиться нескольких олимпийских медалей.