Опять допинг: олимпийский чемпион Устюгов подал в суд на IBU

Против двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Евгения Устюгова официально открыто дело по обвинениям в допинге.

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Инициатором этого стал Международный союз биатлонистов (IBU), который подозревает, что россиянин употреблял запрещенные стимуляторы, либо использовал нечестные методы для повышения своей конкурентоспособности (сюда может относиться и переливание собственной обогащенной кислородом крови накануне гонки, например).

Напомним, Устюгов завоевал золото в масс-старте на Олимпийских играх в Ванкувере — 2010, обогнав француза Мартена Фуркада, а также стал чемпионом в эстафете на Олимпиаде в Сочи — 2014 вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным.

Подтверждение того, что дело действительно открыто, появилось в заявлении независимого органа по борьбе с негативными явлениями в биатлоне — Biathlon Integrity Unit (BIU),

который был учрежден IBU относительно недавно — в октябре 2019 года. Его задача — решать вопросы, связанные с нарушением антидопинговых правил, спортивной этики, незаконными ставками и любыми видами манипуляций с результатами.

«Подтверждаем, что Устюгову было предъявлено обвинение в предполагаемом нарушении антидопинговых правил IBU, основанном на аномалиях в его биологическом паспорте в период с января 2010 года по февраль 2014 года включительно», — говорится в сообщении.

Биологический паспорт атлета — это индивидуальная электронная запись, в которой постоянно фиксируются параметры (биологические маркеры) спортсмена, по изменению которых потом можно отследить, нарушал он антидопинговые правила или нет. Резкие изменения каких-либо данных, как правило, свидетельствуют о нарушениях. И в паспорте Устюгова, по информации BIU, обнаружены такие «аномалии».

Любопытно, что об открытии допингового дела в России изначально узнали из собственных источников — IBU не известил об этом официально,

а подтверждение было опубликовано уже после того, как пошла первая реакция со стороны Союза биатлонистов России (СБР) и самого Устюгова.

Так, президент СБР Владимир Драчев выразил недоумение происходящим.

«Перед вылетом на чемпионат мира, 12 февраля, я узнал, что IBU начинает новое расследование в отношении Устюгова на основании его биологического паспорта. Это же расследование проводилось в 2017 и 2018 годах. Евгений, который на тот момент уже как четыре года завершил карьеру, добровольно сдавал все необходимые тесты, чтобы доказать свою невиновность.

Тогда расследование закончилось: было установлено, что он не принимал никаких запрещенных препаратов и не использовал запрещенных методов. Но спустя полтора года IBU начал новое расследование, проверяя тот же биологический паспорт.

Но, что настораживает, IBU даже не поставил в известность ни СБР, ни меня лично. Об этом я узнал совершенно из других источников», — цитировал Драчева ТАСС.

Устюгов уже подал иск на IBU в австрийский суд (поскольку штаб-квартира Международного союза биатлонистов располагается в Зальцбурге). Об этом также сообщил глава СБР.

«Это впервые в истории такое в биатлоне, когда спортсмен, олимпийский чемпион подает на организацию. Насколько я понимаю, его иск связан с этими повторными претензиями», — отметил Драчев.

Только после обращения Устюгова в суд Biathlon Integrity Unit официально подтвердил, что новое дело в отношении него открыто.

Напомним, впервые о подозрениях в допинге у Устюгова общественности стало известно весной 2018 года. Вместе с ним в этот черный список попала Светлана Слепцова — олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в эстафете, а также два менее известных биатлониста — Александр Печенкин и Александр Чернышов.

Изначально подозрения основывались на электронной базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которую передал во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) информатор Григорий Родченков, перед этим бежавший в США.

Видимо, там содержались «аномальные» биологические параметры.

Печенкина и Чернышова довольно быстро признали виновными, обвинили в участии в «организованной допинг-схеме» и дисквалифицировали на четыре года. Оба к тому моменту давно не строили серьезных карьерных планов (Чернышов даже завершил карьеру) и не стали протестовать.

Устюгов и Слепцова же в случае признания виновными были намерены защищать свое честное имя.

«Обвинения смешные. Все эти якобы доказательства нарушения антидопинговых правил основаны исключительно на обвинениях Родченкова, — цитировал Устюгова РИА «Новости». — Все допинг-тесты за всю мою спортивную карьеру были отрицательными, и все их я сдавал в точном соответствии с правилами. Дико, что с учетом всего этого нас сейчас заставляют оправдываться».

«15 лет на международном уровне я выступала честно и отдавала все силы. Все мои медали чистые!

Все «доказательства» нарушений антидопинговых правил основаны на обвинениях господина Родченкова. Эта ситуация тянется уже очень давно, и, если честно, уже даже гнева нет»,

— писала Слепцова в Instagram.

Спустя полтора года расследование против них еще продолжается (против Слепцовой дело тоже открыто), и вполне возможно, что новая волна подозрений возникла в результате перепроверки оригинальной базы данных Московской лаборатории (не из рук Родченкова), которую Россия сама предоставила WADA в январе 2019 года.

С тех пор WADA успело заявить, что в эту базу якобы было внесено множество изменений с целью прикрыть каких-то спортсменов, однако все равно продолжает строить обвинения на некоторых данных оттуда.

Если и по этим данным биологический паспорт Устюгова выглядит подозрительно, то дело может принять серьезный оборот, а Россия рискует лишиться нескольких олимпийских медалей.