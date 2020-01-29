Под подозрением почти 300 россиян: что обнаружило WADA

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) вынес окончательное решение по отношению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и всего отечественного спорта, выдав тотальный четырехлетний бан, из-за которого России запрещено принимать крупные международные соревнования на своей территории, а спортсменам — участвовать в международных турнирах со своей национальной символикой и гимном. Кроме того, санкции коснулись и российских спортивных чиновников. По прошествии почти двух месяцев с момента вынесения вердикта толком ничего не изменилось: РУСАДА с поддержкой Олимпийского и Паралимпийского комитетов страны не приняло наказание и решило обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с апелляциями, которые неизвестно как долго будут рассматриваться. Со стороны WADA тоже особо принципиальных действий произведено не было. Из важного — пожалуй, только временное лишение лицензии московской лаборатории.

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Теперь России запрещено проводить какие-либо действия как с допинг-пробами и образцами крови, так и с данными спортсменов. Помимо этого, российская сторона обязана передавать все новые анализы в иностранные лаборатории, которые аккредитованы Всемирным антидопинговым агентством. По словам главы РУСАДА Юрия Гануса, предварительно ведомство рассматривает варианты с передачей допинг-проб в Кельн, Гент, Стокгольм и, возможно, в Польшу и Италию.

Теперь же WADA выступило с новым заявлением в отношении текущего расследования, в ходе которого Россия обвиняется в манипуляциях данными московской лаборатории. В частности, в нарушении антидопинговых правил подозреваются почти 300 россиян, данные 145 из них — были изменены или удалены.

«Данные 145 спортсменов изменены или удалены. Некоторые изменения были сделаны задним числом. Мы можем определить, какой файл был удален и когда, однако не всегда возможно восстановить эти данные. Но мы проведем проверку подозрительных данных всех 298 спортсменов», — заявил глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, подчеркнув, что конкретное расследование было проведено его командой с мая по ноябрь 2019 года.

Надо отметить, что информация про манипуляцию с данными 145 российских спортсмен по сути не является новой. Еще с вынесением вердикта исполкомом WADA представители агентства опубликовали список, в котором было сказано, что нарушения зафиксированы у 66 российских легкоатлетов, 41 тяжелоатлета, у одного борца, еще одного гребца на каноэ, а также у двух тхэквондистов и у двух биатлонистов. Все они, как утверждал глава Комитета по соответствию (CRC) WADA Джонатан Тейлор, будут отстранены от участия в ближайших Олимпийских и Паралимпийских играх. В период четырехлетнего бана крупные мероприятия пройдут летом 2020 года в Токио и зимой 2022-го в Пекине.

Позднее, 17 декабря, Всемирное антидопинговое агентство по итогам перепроверки допинг-проб московской лаборатории передало РУСАДА 15 дел российских атлетов. Однако до сих пор неизвестно, включены ли в них те самые 145 спортсменов, уличенные в нарушении правил.

«Этот процесс еще идет, материалы дел направляются в международные федерации. И часть дел будет передана в РУСАДА, как я понимаю, потому что мы уже имеем несколько дел из списка. Это порядка 15 дел. Включены ли эти дела в пресловутый список 145 спортсменов, о которых нет данных в переданной базе, мне неизвестно, потому что у нас этого списка нет. У WADA список этих имен есть, но они его не публикуют», — говорила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая в интервью РИА «Новости».

Допинговый скандал в российской спорте начался в ноябре 2015 года, когда по рекомендации независимой комиссии WADA Международная федерация легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) лишила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) статуса соответствия, из-за чего отечественные легкоатлеты были не допущены до летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, а на последующих международных соревнованиях выступали исключительно в нейтральном статусе.

На данный момент World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, из-за чего российские легкоатлеты временно не могут претендовать на нейтральный статус.

Что касается текущих разбирательств WADA с РУСАДА по делу о махинациях в московской лаборатории, то в судебных тяжбах в CAS в качестве третьей стороны будут участвовать представители Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, Международной федерации хоккея, Федерация хоккея России, Федерация санного спорта России и Федерация керлинга России. По предварительным данным, первые итоги разбирательств будут известны ориентировочно в марте-апреле этого года.