«Стану готовить чемпионов, как Тутберидзе»: Загитова о будущем

«Тренируюсь по 12 часов в день»

Алина Загитова практически пропала из поля зрения российской общественности после окончания новогоднего шоу Татьяны Навки.

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Все информационное пространство сейчас занимают в основном новости об Александре Трусовой, Анне Щербаковой и Алене Косторной, которые покоряют спортивные вершины на взрослом уровне, а олимпийская чемпионка в это время наслаждается жизнью звезды в отставке, выступая на различных шоу.

Неудивительно, что последнее более-менее продолжительное общение с российской прессой у Загитовой состоялось в декабре — в рамках промо-мероприятий, связанных с новогодним представлением Навки. Фигуристка коротко отвечала на вопросы о подготовке к выступлению, а насчет всего остального хранила молчание.

«Слежу ли я за тем, как фанаты реагируют на решение приостановить карьеру? Я не буду отвечать.

Что изменилось в жизни после этого решения? По поводу перерыва уже все сказала на Первом канале», — отрезала олимпийская чемпионка.

Больше информации о Загитовой давала даже Навка, которая тоже присутствовала на пресс-конференции.

«Алина очень востребована во всем мире в плане шоу. Но не факт, что команда Этери Тутберидзе отпустит ее везде. Она тренируется утром, днем и вечером. Ночью занимается с нами, а утром идет на свою тренировку», — рассказывала Навка.

После этой серии новогодних спектаклей у олимпийской чемпионки было еще представление в России — на льду замерзшего озера в Доброграде, но там она уже не явилась на запланированную пресс-конференцию и не дала никакой новой информации о себе.

Основатель Доброграда Владимир Седов объяснил отсутствие Загитовой на общении с прессой тем, что «у действующего спортсмена есть определенные ограничения — в некоторых вопросах решения принимает агент и/или тренерский штаб». Также он заверил, что организаторы шоу с пониманием отнеслись к этой ситуации.

После этого олимпийская чемпионка отправилась в Швейцарию, где в данный момент принимает участие в серии шоу Art on Ice и по-прежнему хранит молчание о своих чувствах и мыслях — никого из журналистов к ней не подпускают.

Информационный вакуум мог продолжаться еще очень долго, но неожиданно журнал о светской жизни Tatler решил выпустить интервью с фигуристками — причем сразу со всеми четырьмя наиболее известными из группы Тутберидзе: Загитовой, Трусовой, Щербаковой и Косторной.

Общение с каждой девушкой получилось очень кратким. Загитова, во-первых, назвала свою приостановку карьеры «небольшой» и заверила, что уделяет очень много времени тренировкам на катке:

«Сейчас я взяла небольшую паузу и не выступаю на соревнованиях. Но продолжаю тренироваться в «Хрустальном» по 12 часов в день».

Во-вторых, фигуристка четко выразила желание стать тренером — получать высшее образование по этой специальности она начнет уже со следующего учебного года:

«Параллельно с тренировками готовлюсь к поступлению в Российский государственный университет физической культуры.

Хочу отучиться на тренера и, как Этери Георгиевна, воспитывать новых чемпионов».

В-третьих, Загитова снова вспомнила свое желание уйти из спорта (в предыдущих интервью она говорила, что мысли о завершении карьеры приходили ей уже раз семь): «Несколько раз я собиралась уходить из спорта, но характер не позволил: если что-то не получается, я буду делать так, чтобы получилось. Было золото на Гран-при Франции, потом победа на чемпионате России, чемпионате Европы и, наконец, на Олимпиаде».

В-четвертых, сообщила о том, что поддерживает отличные отношения с тренерским штабом:

«Когда мне было 13 лет, мы с бабушкой переехали в Москву — я попала в группу к Этери Георгиевне Тутберидзе, Сергею Дудакову и Даниилу Глейхенгаузу. Мы столько прошли вместе, столько пережили! Они стали моей второй семьей».

И, наконец, говоря на отвлеченные темы, Загитова призналась, что одной из ее любимых певец является Селена Гомес и она мечтает когда-нибудь сняться с ней в одном ролике.

«В планах — выучить все четверные и выиграть Олимпиаду»

Александра Трусова сейчас находится в очевидном кризисе — последние три турнира (финал Гран-при, чемпионат России и Европы) она провела с серьезными ошибками и во всех случаях уступала Щербаковой и Косторной.

Баллы, которые набирала Русская Ракета, также не внушают большого оптимизма в преддверии чемпионата мира, где в соперницах у россиянок будут как минимум две девушки с тройным акселем — японка Рика Кихира и кореянка Ю Ён.

По этой причине Александра заявила в интервью, что «в данный момент сконцентрирована на отработке своих программ» — к самому ответственному старту сезона нужно исключить хотя бы большую часть ошибок.

Однако основной целью Трусовой является все-таки не ближайший чемпионат мира:

«В планах — выучить все четверные прыжки и победить на Олимпиаде».

Девушке осталось освоить из четверных только риттбергер, а времени до Игр еще достаточно, так что эти планы вполне могут осуществиться.

Также Александра сообщила, что по-прежнему ориентируется на Евгению Медведеву, которая была для нее кумиром в детстве и которую она уже обыгрывала в этом сезоне на этапе Гран-при в Москве:

«В группу к Тутберидзе я пришла в 11 лет. В этой команде были лучшие тренеры и занималась Женя Медведева — а она для меня пример трудолюбия».

Рассказывая о своей личной жизни, Трусова призналась, что спускает «половину своих призовых» на костюмы для своей любимой собачки Тины.

«Все, что я делала до Тутберидзе, было детским садом»

Совершившая невероятный прорыв в этом сезоне Алена Косторная — действующая чемпионка Европы и победительница финала Гран-при — призналась, что занятия у всех предыдущих тренеров не шли ни в какое сравнение с тем, что она узнала в «Хрустальном».

«Я познакомилась с Тутберидзе на чемпионате России в Питере: попала в разминку вместе с ее ученицами и поняла, что все, что я делала до этого, было детским садом. Сразу после этого она взяла меня в свою группу.

Этери Георгиевну не просто так называют Снежной королевой. На льду она и правда такая. Требовательная — в первую очередь к себе, а потом уже и к нам.

Хочет, чтобы мы были лучшими», — подчеркнула спортсменка.

Косторная так же, как и Загитова, уже задумалась о поступлении в вуз, хотя учится еще в десятом классе: «Несмотря на постоянные тренировки, пытаюсь уделять как можно больше времени учебе. В следующем году мне предстоит сдать ЕГЭ и поступить в университет. А я до сих пор не могу определиться: журфак или медицинский».

Рассказывая о своих хобби, Алена призналась, что копит призовые на приобретение собственного скакуна — она давно увлекается конным спортом. Учитывая, что породистая лошадь со спортивными задатками стоит от 500 тысяч рублей и выше, удовольствие это не из дешевых.

«После перелома ноги заново училась кататься»

Действующая чемпионка России Анна Щербакова дольше всех из нынешних звезд Тутберидзе занимается в «Хрустальном» — 12 лет. Однако начинала она под руководством других тренеров и лишь спустя время перешла к группу к именитому тренеру.

«Родители задумались о переходе к Этери Георгиевне, когда мне было девять. Она согласилась взять меня на просмотр, а потом приняла. Это был олимпийский сезон, я тренировалась на одном льду с Юлией Липницкой»,

— вспоминала спортсменка.

Также Щербакова рассказала о самом сложном периоде своей жизни — восстановлении от перелома ноги, полученного в 13 лет, накануне первого юниорского сезона на международном уровне:

«После этого наступили самые долгие три месяца в моей жизни. Когда я наконец вышла на лед, думала, что все сложное уже позади. Но оказалось, что я еле стою на коньках.

Первый месяц я только скользила, затем тренеры, шаг за шагом, восстанавливали прыжки. Поначалу я делала их только на «удочке», страховочное приспособление, на котором мы разучиваем новые элементы».

Однако ей удалось вернуться в строй, и теперь фигуристка уже владеет четверным лутцом, которая исполняет в каскаде с тройным тулупом, а также четверным флипом. Правда, исполнить чисто весь этот контент Щербакова смогла пока только на чемпионате России — 2020, а на других престижных турнирах пока уступала Алене Косторной.

Однако если девушке удастся вывести два четверных на стабильный уровень, то даже Трусовой в ее лучшей форме будет сложно бороться с ней.