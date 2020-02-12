Побеждала Медведеву и Загитову: Плющенко ждет новую ученицу

У Плющенко — новая ученица?

Одна из самых впечатляющих фигуристок сборной России Станислава Константинова, которая на прошлом чемпионате страны обошла Алину Загитову и Евгению Медведеву, удостаивалась множества похвал от Татьяны Тарасовой, имеет в своем активе серебро этапа Гран-при и опыт участия на чемпионате Европы и мира, осталась без тренера.

Спортсменка объявила об уходе от своего многолетнего наставника Валентины Чеботаревой, под руководством которой занималась около десяти лет, — прямо история Медведевой и Этери Тутберидзе, только в другом масштабе.

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«Мы прекратили наше сотрудничество с Валентиной Михайловной. Я благодарна ей за проведенные со мной годы тренировок, за то, что поверила в меня, стала со мной работать, всему научила. Надеюсь, у нас все будет складываться хорошо, что мы и дальше сохраним добрые отношения», — цитирует Константинову ТАСС.

По информации РИА «Новости», девушка уже провела пробную тренировку в академии Евгения Плющенко в Москве, и в ближайшее время стороны могут договориться о постоянном сотрудничестве.

Это подтверждает тот факт, что фигуристка сейчас находится в компании своей близкой подруги — фигуристки Анастасии Скопцовой, которая постоянно тренируется в Москве.

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Также «Спорт день за днем» сообщал, что Константинова еще месяц назад пробовала перейти в группу Алексея Мишина, но получила отказ.

«Месяц назад был разговор, но что-то там не получилось. Станислава пошла к Тамаре Москвиной, не знаю, взяли ее или нет,

— рассказала супруга Мишина Татьяна. — Похоже на то, что она сначала сделала шаг на уход от Валентины Чеботаревой, не имея никаких предварительных договоренностей, а потом уже стала думать, где ей кататься».

Москвина же заявила, что в группу никого нового не принимали:

«Насколько я знаю, в середине сезона мы никого не берем. Тем более, есть рамки переходов, касающиеся членов сборной России. Они, по-моему, в мае».

Судя по всему, Константинова пробовалась, как минимум, у нескольких тренеров из родного Санкт-Петербурга, но взаимопонимания с ними не достигла и решила попробовать устроиться в Москве.

Тут и возник вариант с Плющенко, который в конце прошлого сезона лишился главной звезды своей группы — Анастасии Таракановой.

Да, у него занимаются сейчас юные таланты (например, перешедшая от Этери Тутберидзе Софья Титова, которая теперь обыгрывает бывших одногруппниц), но взрослых и более известных в настоящий момент спортсменов в академии нет. Разве что Екатерина Рябова, выступающая за Азербайджан и занявшая шестое место на чемпионате Европы, но Константинова по потенциалу явно сильнее.

Таким образом, самому Евгению было бы интересно поработать со Станиславой, а для девушки это, судя по ситуации в Петербурге, последний шанс устроиться в академию с хорошими условиями и постоянным льдом.

Кроме того, Плющенко иногда приглашает своих спортсменов участвовать в шоу, что было бы неплохим выбором для Константиновой в случае, если со спортивными достижениями больше не заладится.

А на фоне нынешней борьбы за попадание в сборную с Александрой Трусовой, Анной Щербаковой и Аленой Косторной пока непонятно, как другим спортсменкам можно не то что завоевать медали на главных стартах, а вообще отобраться туда.

Правда, ни Константинова, ни Плющенко пока официально не подтвердили переговоров о сотрудничестве. Тренер на звонок «Газеты.Ru» попросил связаться с ним попозже, поскольку находится в данный момент на тренировке.

Станислава также никому не ответила на вопросы о своей дальнейшей судьбе и просто выложила фото с занятия на льду, однако по снимку нельзя понять, где оно происходит.

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Если они решат объединиться, это будет как минимум интересно. Для исправления техники и обучения тройному акселю у Плющенко есть технический специалист Александр Волков, раньше работавший с Трусовой.

Ну, а достойных хореографов для постановки программ для выразительной и пластичной Константиновой уж в академии найдут.

Потенциал у девушки действительно высок: чего стоит только ее короткая программа сезона-2018/19 «Малагенья», которую многие любители фигурного катания просили оставить и на следующий год.

Взрывные эмоции, балетная пластика, стремительное и вместе с тем завораживающее скольжение — недаром даже строгая Тарасова называла ее «своей любимицей».

Еще одна классическая программа Станиславы — элегантная и печальная «Анна Каренина».

А из постановок этого сезона выделяется короткая программа под «Февраль» Леонида Левашкевича — в ней экспрессия фигуристки просто зашкаливает.

Так почему же от нее отказались многие наставники из Петербурга? И почему она вообще решила уйти?

Череда неудач и болезненный разрыв

Очевидно, что инициатором расставания с Чеботаревой стала сама спортсменка — в конце концов именно она объявила о произошедшем в прессе, а тренер отказывалась что-либо говорить на эту тему.

Причина расставания тоже ясна: Константинова никак не может справиться с жуткой нестабильностью, которой в группе Чеботаревой страдает и ее главная звезда — Михаил Коляда.

Фигуристка решила сменить обстановку и наставника, чтобы попытаться хоть как-то бороться с этим, потому что за все годы сотрудничества с Чеботаревой прогресса в преодолении нестабильности так и не произошло. И, судя по примеру 24-летнего Коляды, ожидать его не стоит.

Да, смена тренера — это жуткий выход из зоны комфорта, однако, оставаясь на месте, Станислава с большой долей вероятности обрекла бы себя на продолжение провалов на соревнованиях, которые в прошлом сезоне происходили через раз, а в этом уже приобрели характер постоянных.

На предсезонном американском турнире Aurora Games в августе 2019 года Константинова откатала почти без ошибок, затем — на открытых прокатах сборной России в сентябре — недочетов стало больше, но девушка объяснила это нервами.

«Прокат оставил в целом паршивенькое впечатление. Весь последний месяц я каталась чисто, и сегодня выходила на лед в полной уверенности.

Наверное, где-то я немного нервничала», — предполагала фигуристка.

На последовавшем «челленджере» в Братиславе Константинова уже упала три раза и стала седьмой, уступив таким соперницам, как Мако Ямашита, Лара Наки Гутманн и Ханул Ким.

«Перед короткой программой у меня случилась проблема с правым коньком. И я до сих пор не понимаю, решаема ли она вообще, но я до последнего пыталась с ней справиться. Данные прокаты никак не показали мою реальную готовность к сезону», — уверяла Константинова в инстаграме.

Несмотря на обнадеживающие заявления, на ответственном этапе Гран-при в Лас-Вегасе вновь случился провал.

В короткой программе Станислава показала чисто только двойной аксель, а затем упала с тройного флипа и со второго прыжка в каскаде двойной лутц + тройной тулуп (первый прыжок здесь, конечно, планировался тройным).

В произвольной снова было два падения и даже сорванное вращение, которые отправили ученицу Чеботаревой на предпоследнее место в итоговой таблице — 11-е.

«Сил не хватило, посыпались ошибки, сорванное вращение — это вообще нонсенс. Это не мой уровень, я не смогла хорошо подготовить себя к прокату, тело абсолютно не поддавалось контролю.

Будем учитывать все ошибки и завтра исправляться, показывать свой уровень», — твердила фигуристка.

Перед следующим этапом Гран-при в Москве на тренировки к Константиновой даже приезжали представители Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), чтобы удостовериться в том, что она способна достойно выступить. И спортсменка смогла убедить их.

«Тренировки мы записывали все на видео, анализировали, — рассказывала фигуристка. — Устраивали открытые прокаты для специалистов, они смотрели мои уровни вращений и дорожки шагов, недокруты, оценивали готовность. Я доказала всем, что достойна выступать в Москве. Не хотелось повторять тот же провал, что был в Америке».

Однако провал все же произошел. Опять.

Падение, окончание позже музыки (минус балл) и множество недокрутов отправили Константинову на все то же 11-е место из 12-ти — прямо как в Лас-Вегасе.

Татьяна Тарасова отмечала в эфире Первого канала, что девушка по какой-то причине просто не показывает свой потенциал:

«Ну вот она не делает половину того, что умеет, хотя у нее техничные высокие прыжки. Просто завалиться… У нее шикарные вращения, а она их делает медленно и не держит положения. А должен работать автомат, который нарабатывается на тренировках».

Сама Константинова на этот раз не стала объяснять произошедшее сломанными коньками или нехваткой сил. Появилась новая версия — переходный возраст.

«Откуда начались все эти проблемы? Дело в переходном возрасте, который не дает развернуться в полную силу. Трудно, конечно, говорить о переходном возрасте в 20 лет, но у всех все по-разному», — заявила фигуристка.

Далее последовал чемпионат России, где Станислава стала 13-й, снова допустив множество ошибок и чуть не разрыдавшись после объявления оценок. Как оказалось позже, это был ее последний турнир с Чеботаревой.

И, судя по решению уйти, Константинова вряд ли действительно считает основной причиной проблем переходный возраст — ведь его можно переждать с любимым тренером на родном катке.

Загвоздка тут, скорее, в психологии, которую Чеботарева не смогла правильно поставить ни Станиславе, ни Михаилу Коляде.

Константиновой уже 19, за плечами — выступления на множестве статусных турниров, неоднократные пересечения с Трусовой, Косторной и Щербаковой еще на юниорском уровне и Медведевой, Загитовой и Елизаветой Туктамышевой — на взрослом.

Все это должно было давно закалить девушку, но она продолжала совершать необъяснимые ошибки на стартах, причем происходить это могло в течение одного турнира по схеме «завалила короткую — отыгралась в произвольной». И отыгралась — это еще в лучшем случае.

Какой психолог получится из Плющенко, пока неизвестно. Со своими-то нервами он явно может справиться — недаром олимпийский чемпион, а вот получится ли передать нужные наставления ученице — другой вопрос. Но попробовать стоит.