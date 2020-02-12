Сюрприз для Роналду: Гвардиолу зовут в «Ювентус»

Британское издание The Sun опубликовало информацию о том, что руководство «Ювентуса» намерено сделать все возможное, чтобы Хосеп Гвардиола, ныне работающий в «Манчестер Сити», возглавил туринский клуб. В данный момент действующих чемпионов Италии тренирует Маурицио Сарри, и это сотрудничество пока не приносит «бьянконери» желаемого результата. 61-летний тренер брался на эту должность с одной целью — наконец-то завоевать трофей Лиги чемпионов.

И хотя сейчас все еще находится в руках туринской команды, слухи о недовольстве игроков тренерскими методами Сарри с каждой неделей набирают обороты.

После 23-го тура Серии А «Юве» идет на втором месте, и хотя команда имеет ровно такое же количество набранных очков, как и миланский «Интер», само по себе нахождение северян не на лидирующей строчке в турнирной таблице Серии А воспринимается как нечто трудновообразимое. Последняя игра с «Вероной» выдалась крайне неудачной и заставила спортивного директора клуба Фабио Паратичи провести непростой разговор с Сарри.

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Сразу по его окончании местные СМИ начали давать противоречивую информацию — некоторые писали, что руководство «старой синьоры» выразило кредит доверия наставнику, другие же, напротив, объявляли о желании президента клуба Андреа Аньелли заключить со следующего сезона трудовое соглашение с главным тренером «Манчестер Сити» Гвардиолой. Утверждалось, что,

по мнению Аньелли, Гвардиола — идеальная кандидатура на пост нового наставника, которая сможет вывести команду на кардинально новый уровень. Насколько вероятен подобный исход событий?

Действующий контракт Сарри с «Ювентусом» заключен по схеме «2+1». Заработная плата 61-летнего тренера составляет более £6 млн в год, поэтому в случае досрочного разрыва договора все недополученные деньги будут с течением времени ему выплачены.

Гвардиола в настоящее время подписан до окончания сезона-2020/21. По информации Times, каталонец имеет в своем контракте специальный пункт, по которому он при желании может покинуть команду будущим летом. В данный момент вероятность подобного исхода невелика, однако если в очередной раз «горожане» неудачно выступят в Лиге чемпионов, то шансы такого развития событий резко возрастут. Именно этот турнир будет являться главным в оценке работы каталонца по итогам 2020 года. Все внутренние турниры в Англии Хосеп уже выиграл, а догнать «Ливерпуль» за оставшиеся 13 туров Английской премьер-лиги можно лишь математически, но на практике почти нереально.

После ухода из «Барселоны» главный клубный европейский трофей так и не покорялся Гвардиоле, в связи с чем давление на него достигло колоссальных масштабов.

Сам двукратный победитель данного турнира решительно настроен взять его и поэтому в ноябре прошлого года уже выразил желание продолжить работу в «Манчестер Сити» в случае, если и на этот раз этой трофей ему не покорится. В первом раунде плей-офф «Сити» предстоит встреча с мадридским «Реалом», постепенно набирающим прежние обороты после возвращения Зинедина Зидана. Битва за выход в четвертьфинал между двумя тренерами с одинаковой прической будет по-настоящему захватывающей и интригующей.

Но как уживутся вместе Роналду и Гвардиола, если все же каталонец возглавит «Ювентус»? Точный ответ на этот вопрос дать нельзя, но с уверенностью можно сказать одно — оба относятся друг к другу с большим уважением. Вот что говорил тренер «Сити» перед первым «Эль Класико» после ухода Криштиану в «Юве»:

«Реал» остается топ-клубом, вне зависимости от того, с Роналду он или без. Но Криштиану очень много забивал — по 50 или 60 мячей за сезон, а также много ассистировал и проявлял себя в важные моменты. Невероятный футболист. Его невозможно кем-то заменить»,

— сказал каталонец.

А в апреле прошлого сезона появилась информация о том, что португалец желает видеть в качестве главного тренера своей команды именно Гвардиолу.

Возможно, что этот тандем взорвет футбольный мир и принесет «бьянконери» долгожданный кубок Лиги чемпионов.