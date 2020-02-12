Вышел со льда и упал: у легендарного хоккеиста случился приступ

Сердечный приступ легендарного хоккеиста

Начало очередного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» — «Сент-Луис Блюз» вышло очень бодрым с игровой точки зрения. Адам Хенрик открыл счет на шестой минуте встречи, выведя «Анахайм» вперед, а уже на восьмой российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев восстановил статус-кво, грамотно открывшись под передачу партнера и расстреляв ворота соперника с пары метров (1:1).

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Клубная пресс-служба забавно поздравила его в Twitter, подписав видео заброшенной шайбы строчкой из известной песни «Come on Barbie, let's go party» — но в данном случае «Барби» относилось не к кукле, а к Барбашеву.

На площадке царило приподнятое боевое настроение, когда за восемь минут до конца первого периода случилось страшное: 36-летний защитник «Блюз» Джей Боумистер, сидевший на скамейке в ожидании очередного выхода на лед, начал медленно заваливаться на пол, теряя сознание.

Jay Bouwmeester collapses on the Blues bench. Game has been delayed pic.twitter.com/wOJkAFANCT — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 12, 2020

Партнеры тут же подняли тревогу и громкими криками подозвали врачей. Боумистеру экстренно оказали первую помощь и отправили в больницу.

На момент потери сознания он успел провести на площадке в общей сложности пять с половиной минут и ни в каких жестких столкновениях не участвовал, так что было ясно: внезапное помутнение вряд ли связано с каким-нибудь простым физическим повреждением, полученным в данной игре.

Вспоминались инциденты с сердечными приступами в спорте: последним резонансным случаем стал инфаркт легендарного испанского вратаря Икера Касильяса,

произошедший в мае 2019 года прямо на тренировке его клуба — португальского «Порту». Врачи команды быстро оказали голкиперу первую помощь и своевременно доставили его в больницу, что помогло избежать серьезных последствий, и в данный момент Икер «восстановился на 95%», как он сообщил в своем Twitter.

К счастью, Боумистера также успели вовремя привезти в медицинское учреждение. Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг уже подтвердил, что ветеран хоккея пережил сердечный приступ.

«В первом периоде матча у Джея Боумистера случился сердечный приступ, и он упал без сознания вскоре после того, как закончилась одна из его смен.

Слава богу, благодаря быстрой реакции медицинской службы «Анахайма» и местных врачей состояние Джея удалось сделать стабильным. Когда его привезли в больницу, он уже пришел в сознание и мог самостоятельно двигаться.

Сейчас Джей также пребывает в сознании и проходит углубленное медицинское обследование. Более подробную информацию о здоровье Джея мы объявим позднее», — говорится в сообщении Армстронга на официальном сайте «блюзменов».

Стоит отметить, что до этого момента у Боумистера никогда не возникало подобных проблем с сердцем, а

в НХЛ он считался одним из самых выносливых и работоспособных игроков — так, у опытного защитника был период в карьере, когда он сумел провести 737 матчей подряд.

И это постоянное нахождение на площадке приносило пользу командам Джея — не зря он является членом Тройного золотого клуба, куда входят хоккеисты, сумевшие завоевать золото Олимпиады, чемпионата мира и Кубок Стэнли.

Но сердце не вечный двигатель, и серьезные нагрузки могут рано или поздно привести к его сбоям. Остается лишь пожелать здоровья Боумистеру, который совсем недавно — в прошлом сезоне — поднимал над головой Кубок Стэнли, завоеванный вместе с Владимиром Тарасенко.

Что касается матча «Анахайм» — «Сент-Луис», то он был прерван и перенесен на неопределенный срок.

Малкин проиграл в день празднования «Чуда на льду»

В матче «Питтсбург Пингвинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» американцы решили отпраздновать 40-летие «Чуда на льду» — так называют матч между сборными СССР и США на Олимпийских играх 1980 года, когда команда «звездно-полосатых», составленная из игроков студенческой лиги, одолела опытный состав СССР — действующих чемпионов мира.

Правда, сам матч проходил в другой день, а 12 февраля лишь начался хоккейный турнир, но, видимо, начинать празднования решили с этой даты. Любопытно, что голами в основное время этой «тематической» встречи отметились именно россияне.

Сначала Евгений Малкин идеально попал под перекладину над плечом вратаря и вывел «Питтсбург» вперед.

And the Russian scores... on Miracle on Ice Celebration Night. pic.twitter.com/h3PhoraQBW — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 12, 2020

А затем российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев сравнял счет изумительным броском от синей линии (1:1).

S E R G Y pic.twitter.com/2WNqyQT12V — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) February 12, 2020

Голевой пас, кстати, отдал Никита Кучеров, что позволило ему записать в свой актив уже 12 матчей подряд с набранными очками и повторить таким образом свой лучший результат в карьере.

Жаль, что после этого радостного события российский лидер «Тампы» неожиданно покинул лед из-за столкновения с защитником «Питтсбурга» Джеком Джонсоном — как оказалось позже, Никита получил травму нижней части тела. Когда нападающий вернется к играм, пока неизвестно.

This is the collision that injured Kucherov. Possible hyperextension of the knee or his arm/shoulder got caught up against the boards while reaching out. Really hard to tell. pic.twitter.com/4wRV0AeFxP — Bolts Jolts (@BoltsJolts) February 12, 2020

В его отсутствие «молнии» с трудом удержали ничейный счет до овертайма — в основном благодаря сейвам российского голкипера Андрея Василевского.

А в дополнительное время победу «Тампе» принес Янни Гурд, которого мастерски вывели на ударную позицию Виктор Хедман и Брэйден Поинт.