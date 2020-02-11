Поставки из Китая: НХЛ может остаться без клюшек

Новый, 2020 год начался для всего мира с пугающей новости об эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого была зафиксирована в Ухани, находящегося чуть более чем в одной тысяче километров от Пекина. Сейчас количество заболевших именно в Китае составляет 42714 граждан, в остальном мире — 389. К 11 февраля врачам удалось вылечить от новой вспышки вируса 4020 человек, однако при этом медики не смогли спасти немалое количество людей — 1018 зараженных.

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Столь глобальная проблема ожидаемо затронула все сферы деятельности в Китае. Из-за эпидемии вируса китайские компании терпят крупные убытки. Многие товары производятся именно в КНР, однако из-за коронавируса их поставка в другие страны оказалась резко ограничена. Это коснулось и мирового спорта.

Уже выразила обеспокоенность происходящим Национальная хоккейная лига (НХЛ): клубы и хоккеисты неожиданно столкнулись для себя с нехваткой инвентаря, а именно — клюшек.

Одним из первых об этом сообщил хоккейный эксперт канала NBC Sports Пьер Макгуайр еще в прошлый четверг, подчеркнув, что клубы лиги крайне взволнованы отсутствием поставок новых партий. По словам обозревателя, хоккеисты теперь вынуждены намного бережнее относиться к своему инвентарю, который, как известно, нередко ломается как во время матчей, так и на тренировках.

«Многие хоккеисты, особенно лучше, более квалифицированные и результативные, беспокоятся о том, когда и откуда придет их следующая партия клюшек. Это очень серьезная проблема. Знаю, что в «Детройт Ред Уингз» и вовсе обозначили лимит для каждого игрока: им выдается только по одной клюшке на тренировку и лишь две — на матч. Ломать их категорически запрещают», — заявил Макгуайр.

Широко известно, что подавляющее большинство игроков НХЛ (да и остального хоккейного мира) пользуются клюшками большой тройки компаний — Bauer, CCM и True Hockey. Все три производителя базируются в Северной Америке, однако производство инвентаря — в том числе клюшек — проходит в Китае. И если изначально компании опровергали сообщение Макгуайра, то позднее подтвердили, что проблема с поставкой новых партий из КНР в Америку действительно становится серьезной.

В первую очередь это связано с ограниченным количеством уже имеющихся клюшек в клубах Национальной хоккейной лиги. Например, форвард «Бостон Брюинз» Чарли Койл, набравший в текущем сезоне регулярного чемпионата 31 балл в 57 матчах, признался, что боится наносить сильные броски по воротам из-за риска сломать очередную клюшку. Американец, к слову, предпочитает марку CCM.

«Понятное дело, что процесс поставок сильно замедлился по очевидным и веским причинам. Если ситуация не улучшится, то буду искать новые варианты. Сейчас же я пытаюсь действовать аккуратно, ломать не слишком много клюшек. Надеюсь, что все наладится как можно скорее, хотя я, честно говоря, не знаю, что там вообще происходит», — заявил Койл.

Во-вторых, это финансовые трудности и потеря клиентской базы. И что из двух проблем является более серьезной — большой вопрос.

Согласно исследованию, опубликованного на GearGeek.com, большинство игроков НХЛ пользуется клюшками американской фирмы Bauer, а именно — 40% всего чемпионата. Среди россиян выбор на этом производителе остановил, например, один из лидеров «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, а также форвард »Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников. Чуть меньшая клиентская база у второй топ-фирмы — CMM. Клюшками этой компании пользуются 36% игроков НХЛ. Правда, именно на канадском производителе в большинстве своем выбор останавливают российские хоккеисты.

Среди них: Александр Овечкин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Александр Радулов и даже Владимир Тарасенко, у которого, впрочем, недостатка клюшек точно не будет ввиду его длительного отсутствия в команде из-за серьезной травмы.

Фирму True Hockey выбирают куда меньшее количество хоккеистов лучшей лиги мира — всего 1,3% от всех. И в этом плане на лидирующие позиции может выбраться еще один американский спортивный бренд — Warrior, который принадлежит New Balance. Хоккейным инвентарем американцев пользуются ощутимо больше, чем True Hockey — чуть более 22% всех хоккеистов НХЛ. Однако сейчас в компании уже явно потирают руки в ожидании больших продаж — свои клюшки Warrior производит в Мексике, а потому китайские проблемы с коронавирусом американских производителей едва ли волнуют.

Таким образом, не исключено, что тот же Овечкин с Малкиным в случае кризисной ситуации присоединится к компании Ильи Ковальчука и лучшего бомбардира НХЛ на данный момент Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз».

Впрочем, в НХЛ тревогу бить пока не спешат. Производители хоккейной экипировки утверждают, что немалый объем инвентаря еще можно раздобыть на складах магазинов, а потому клубы лиги могут чересчур не беспокоиться хотя бы до лета.

Волнения за океаном были приняты во внимание и в России. Как и в НХЛ, клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) также отдают предпочтение тем же трем компаниям-лидерам. Например, клюшками Bauer пользуются Кирилл Капризов, Дмитрий Яшкин, Линус Умарк, Никита Сошников и Артем Федоров, выбор в пользу CMM сделали Вадим Шипачем, Теэму Пулккинен и Сергей Шумаков, а компании True доверяет, например, Линден Вей из ЦСКА.

«Газета.Ru» обратилась к ряду клубов КХЛ и выяснила, что никаких проблем с нехваткой инвентаря пока что не предвидится, несмотря на то, что та же экипировка также приходит из Китая.

«Возможно, мы сделаем в ближайшие дни официальное сообщение по поводу экипировки и клюшек. Однако пока можем заявить, что на данный момент никто из персонала или игроков на дефицит амуниции не жаловался. Как и в любых других крупных спортивных организациях, у нас имеется определенный запас тех же клюшек», — заявили в пресс-службе ЦСКА.

В еще одном столичном клубе — в «Спартаке» — вовсе отметили, что на каждого игрока команды еще до старта чемпионата было закуплено по 40-50 клюшек, чего должно хватить до конца всего сезона. Однако некоторых проблем красно-белые все равно опасаются.

«Как обычно — мы перед началом чемпионата заказываем достаточный набор клюшек и экипировки на весь сезон. На одного хоккеиста клуб приобретает по 40-50 клюшек на весь соревновательный год. Сомневаемся, что какие-либо проблемы с этим у нас возникнут. На регулярный чемпионат и плей-офф хватит. Проблема возникнет только в том случае, если ситуация с поставками клюшек из Китая затянется на три-четыре месяца»,

— подчеркнули в «Спартаке».

В омском «Авангарде», который проводит домашние матчи в Балашихе, и вовсе не придают никакого значения ограничению поставок спортивной экипировки из Китая — его у «ястребов» более чем достаточно.

«У нас все в порядке в этом плане. Никаких проблем с количеством клюшек и экипировки в «Авангарде» нет, никакого дефицита», — заявили в клубе.