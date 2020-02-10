«Какие уж тут медали?» Что ждет Россию на ЧМ по биатлону

До начала чемпионата мира по биатлону осталось несколько дней. За три дня до старта первенства Союз биатлонистов России назвал состав участников национальной команды. В его состав вошли:

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мужская сборная: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов, под вопросом — Саид Каримулла Халили;

женская сборная: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых, под вопросом — Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева, которые на прошедших шести этапах Кубка мира не выступали.

В ходе пресс-конференции глава СБР Владимир Драчев заявил, что состав участников состязаний на чемпионате будет варьироваться к каждому заезду индивидуально в зависимости от физического состояния биатлонистов и их результатов.

К слову, о результатах: какого-то конкретного плана и задач российской сборной не было поставлено. По словам Драчева, команда на данный момент не в том положении, чтобы устанавливать минимальный лимит по количеству медалей.

«Говорить о каком-то медальном плане невозможно. Не понимаю, как его можно составить! Французы и норвежцы, как явные лидеры, могут это сделать. Те же французы могут сказать, что надеются на Мартена Фуркада, Кентена Фийона Майе и потому рассчитывают, что они завоюют три золотые медали. Мы тоже так можем сказать! Например, что Логинов может выиграть четыре золотые медали. Но это смешно. Какие уж тут медальные планы! Мы же понимаем объективную ситуацию. Но я уверен, что наши спортсмены готовы дать бой в каждой гонке», — цитирует Драчева РИА «Новости».

Действительно, нынешний сезон складывается для российских биатлонистов крайне неудачно. За все шесть прошедших этапов Кубка мира было завоевано лишь пять медалей, один из комплектов которых — в женской эстафете. После последней гонки — женского масс-старта 26 января в Поклюке — Россия и вовсе установила антирекорд, не попав в призы в 26 гонках подряд.

Драчев не только не рассчитывает на то, что россияне смогут добиться успеха в Италии, но и даже не берет грядущий чемпионат мира в расчет, а уже ждет начала следующего сезона.

«Если честно, я даже не смотрю на этот чемпионат мира. Я смотрю сейчас на следующий летний подготовительный период и провожу анализ с учетом подготовки к двум следующим сезонам.

Потому что нам надо много чего изменить, нам надо много в чем догнать лидеров. Хотя бы в отношении материально-технической базы команды. Это и сервис, и оружие, и методики, и медицина. Мы должны собраться и привести базу в то состояние, чтобы дать конкуренцию двум лидирующим странам», — заявил Драчев.

Состояние сервиса сборной глава СБР подчеркнул особенно: по ходу сезона были выражены претензии к качеству лыж, которые, как утверждалось, «плохо едут из-за отсутствия специальной шлифт-машины», а также к патронам для винтовок (якобы из-за неудачной партии от нового поставщика пострадало качество стрельбы российских биатлонистов). Драчев отметил, что, даже улучшив качество сервиса, добиться положительных результатов сейчас не удастся. При этом шаг к этому уже сделан.

Еще под конец этапа Кубка мира в Поклюке стало известно, что многострадальная шлифт-машина у российской сборной по биатлону все-таки появится, а взята она будет у отечественных лыжников, которые в этом сезоне выступают превосходно — особенно Александр Большунов и Наталья Непряева. Отмечалось, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе согласилась снабдить биатлонистов необходимым агрегатом. И им, по словам Драчева, СБР уже воспользовался.

«Было много нареканий в сторону лыж и сервиса, и это является основной причиной, почему мы настолько отстали от лидеров мирового биатлона. Мы подготовили 25 пар лыж, отвезли их в Таллин, где их обкатывали к чемпионату мира. Есть определенные положительные моменты, работа проделана не зря. Есть большая прибавка»,

— заявил Драчев, добавив, что состав сервис-группы увеличился до девяти человек, хотя раньше там работали только четыре сотрудника.

Чемпионат мира по биатлону в Антхольце пройдет с 13 по 23 февраля.