Единоличный лидер: Большунов выиграл масс-старт в Фалуне

Лыжник Александр Большунов выиграл индивидуальную гонку свободным стилем на 15 км с общего старта на этапе Кубка мира в Фалуне. Россиянин, который лидирует в общем зачете соревнований, преодолел дистанцию за 33 минуты и 10,3 секунды. На втором месте оказался норвежский спортсмен Шур Рете, его отставание от лидера составило 0,8 секунды. Замкнул тройку лидеров еще один представитель России Иван Якимушкин (+9,7).

Стоит сразу отметить, что изначально лыжники должны были преодолеть тридцать километров с раздельного старта, однако организаторы гонки поменяли дистанцию из-за теплой погоды и отсутствия снега.

Во время гонки норвежские спортсмены применили командную тактику, поочередно выходя вперед, чтобы раздергать Большунова. Однако сбить россиянина не смог даже эпизод, где Рете наехал на лыжу противнику, тем самым вынуждая того упасть. Максимум, который позволял Александр своим противникам, это уйти вперед на 20-25 метров.

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Во время последнего круга в лидерах остались Большунов и Рете, который даже обогнал Сан Саныча, как уважительно называют лыжника болельщики. Но норвежец не смог удержать это лидерство, позволив россиянину одолеть себя на финишной прямой.

«Гонка была сложной. Сборная Норвегии вовсю применяла свою командную тактику, пускала «зайцев» вперед. Мне приходилось закрывать просветы, собирал максимумы на бонусных отсечках. На последнем круге уже я натянул, оставалось обогнать Шура Рете на финишной прямой», — заявил Большунов в эфире канала «Eurosport».

Примечательно, что на этом этапе спортсмен повторил достижение еще одного именитого российского лыжника Сергея Устюгова. Сан Саныч выиграл четыре индивидуальные гонки на этапах Кубка мира, Устюгова такой же успех настиг в сезоне-2016/17.

После победы в гонке на этапе в Фалуне Большунов утвердил свою лидерскую позицию в общем зачете Кубка мира.

Здесь важно также то, что состязания в Швеции пропускает из-за травмы главный соперник россиянина — норвежец Йоханнес Клебо. Он отдыхал с друзьями в игровых автоматах и решил проверить свои силы в боксе. Необходимо было вставить руку в перчатку и пробить. Это развлечение привело к перелому пальца.

В активе россиянина 1647 очков, что на 425 баллов больше, чем у скандинавского гонщика. В таком случае можно говорить и о победе Александра в общем зачете. Об этом заявил и Клебо перед гонкой в Фалуне.

«Этого никогда не должно было случиться, но я предпочитаю смотреть вперед и не раздражаться. Ведь я все еще тренируюсь. Сейчас, когда стало ясно, что я не выступлю в Фалуне, достаточно просто поздравить Большунова с победой в Кубке мира. Но он должен знать, что в конце сезона я вернусь сильным, и в следующем сезоне тоже. Этот год я провел не на сто процентов», — заявил норвежец.

Лыжник обязан ходить до 13 февраля с зафиксированными пальцами, а затем ему предстоит пройти новое обследование, которое и покажет, когда Клебо сможет снова приступить к тренировкам и соревнованиям.

Об успехе российского лыжника высказалась и глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. По ее мнению, во время преодоления дистанции Большунов сделал все удачно в плане тактики.

«Очень сложно всегда что-либо говорить про победителя. В целом, понравилось, как он выступал, как он шел. Тактически все было сделано правильно»,

— передает слова Вяльбе РИА «Новости».

Член президиума ФЛГР Сергей Крянин выразил мнение, что Большунов с возрастом научился лучше распределять свои силы на дистанции. Специалист заявил, что Александр здорово распределяет силы, чтобы держать темп.

«Александр настроен, даже очень хорошо настроен на победу в Кубке мира. Его задача — заработать как можно больше очков. Если это произойдет, то это будет просто супер. Саша прикладывает к этому все усилия», — заявил он в интервью РИА «Новости».