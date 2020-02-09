Не спас «Вашингтон» от разгрома: ночной кошмар Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» — 2:7

Чем ближе плей-офф, тем меньше сил остается у «Вашингтона». Последний месяц для «столичных» проходит непросто, команда играет нестабильно, а действия в обороне и вовсе снятся Тодду Рирдену в самых страшных ночных кошмарах. На его счастье и на радость болельщикам очень вовремя потрясающую форму набрал Александр Овечкин, который перед игрой с «Филадельфией» забросил 14 шайб в семи матчах, причем в трех из них Великий отметился хет-триком.

Но прошедшая встреча с «Флайерз» обернулась кошмаром и для самого Овечкина.

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За все 22 минуты, проведенные на льду, Великий нанес только два броска в створ ворот. И ни одному из них не было суждено достичь цели. На передачи российский капитан «Вашингтона» также оказался скуп. И, как оказалось, если не пошла игра у Овечкина, то не пошла и у всей команды. Первый «звоночек» прозвенел еще в начале матча, когда Джон Карлсон совершил немыслимый обрез у чужой синей линии, не оставив никого позади себя из страхующих. В итоге Кевин Хейз спокойно вышел один на один с голкипером, но Брэйден Холтби свою команду выручил. Правда, на этом для вратаря «Вашингтона» удачные действия закончились, потому что впоследствии он вытаскивал шайбу из своих ворот аж семь раз.

Началось все под занавес первого периода, когда «Флайерз» получили право на игру в большинстве, и Шон Кутюрье мощно выстрелил с левого края. На гол гостей, впрочем, «столичные» ответили оперативно. Никлас Бекстрём, Якуб Врана и Ти Джей Оши разыграли комбинацию на троих: швед с правого фланга отпасовал на чеха, а тот в касание откатил из-за ворот на пятак точно на крюк Оши, который и сравнял счет. Но следующие два периода для «Кэпиталз» оказались настоящим адом.

К 49-й минуте матча гости забросили еще шесть шайб, а Кутюрье и вовсе записал себе в актив дубль. И в итоге Рирден был вынужден посадить Холтби на скамейку и выпустить вместо него Илью Самсонова. Российский голкипер закончил матч «сухим», но толку от этого для всей команды чуть.

Немного разбавил ситуацию в самом конце матча Евгений Кузнецов, отыгравший один гол. Российский форвард вместе с Оши на скорости вошел в чужую зону, американец сделал поперечную передачу на Евгения, а тот едва коснулся шайбы, но все-таки отправил снаряд между щитками голкиперу «Флайерз».

Брайан Эллиотт, кстати, после матча признался, что две пропущенные шайбы его не особо расстраивают, учитывая крупную победу над «Вашингтоном», но также отметил, что у него была конкретная цель не дать отличиться Овечкину.

«Да, мы знаем, что Овечкин, оформив дубль против нас, довел бы количество голов до 700. Мы говорили об этом перед матчем. Александр сейчас в отличной форме, он очень горяч, часто и много бросает в последнее время. Но сегодня ему отметиться не удалось», — сказал вратарь «Филадельфии», отметив действия защитника Роберта Хега, которому 8 февраля исполнилось 25 лет.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:1

У «молний» по сравнению с «Кэпиталз» сезон складывается абсолютно иначе. Если на старте подопечные Джона Купера откровенно забуксовали и долго не могли войти в топ-8 Восточной конференции, то сейчас всем видом показывают, что ситуация была полностью под контролем, а плей-офф от «Тампы» никуда не денется. Действительно, после поражения «Вашингтона» «Лайтнинг» максимально приблизились к команде Овечкина и при желании еще могут побороться за первое место Востока.

К матчу с «Айлендерс» «молнии» набрали очень хороший ход и одержали пять побед подряд. И это при том, что чуть ранее у команды Купера сложилась внушительная выигрышная серия в десять матчей. Помочь своим партнерам повторить этот результат решил Никита Кучеров.

В самом начале второго периода российский форвард, получив шайбу в своей зоне, боковым зрением увидел подключение Брейдена Пойнта, который убегал практически один в контратаку, и Кучеров сделал классную по точности передачу на своего одноклубнику, а тот уже спокойно реализовал выход один на один с вратарем — у Семена Варламова попросту не было шансов.

Не смог выручить свою команду россиянин и в дебюте третьего периода, когда Картер Вераге без какого-либо сопротивления сместился от левого края на пятак и переиграл Варламова в ближнем бою.

К середине периода «Айлендерс» одну шайбу отыграли, реализовав большинство, но на большее команды Барри Тротца не хватило. Да и за минуту до финальной сирены Стивен Стэмкос с передач Кучерова и Пойнта окончательно похоронил шансы «Нью-Йорка», забив в пустые ворота.

Кучеров, к слову, сделав две голевые передачи, продлил свою результативную серию до десяти матчей, набрав 18 баллов. За последние 30 лет Никита лишь пятый игрок НХЛ, кому за три сезона удалось сделать пять 10-матчевых результативных серий. Таким достижением может похвастать, к слову, Евгений Малкин из «Питтсбурга». Рекордсменом же в этой статистике остается легендарный Уэйн Гретцки, которому удалось в период с 1989 по 1992 год сделать шесть 10-матчевых результативных серий за три сезона.

«Монреаль Канадиенс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:1 ОТ

Пожалуй, один из самых неоднозначных матчей прошедшего игрового дня в НХЛ состоялся на «Белл-центре» в Монреале. Местные «Канадиенс» принимали соотечественников из Торонто. С самого начала матча команды обозначили острую, но равную борьбу. Но уже во втором раунде «Мэйпл Лифс» взяли игру полностью под свой контроль и значительно перебросали «Канадиенс» — Кэри Прайс только и успевал отражать бросок за броском. В начале третьего раунда голкипер «Монреаля» все же дал слабину.

Гости убежали в контратаку 3 в 2, провели незамысловатую комбинацию «на третьего» у пятака, и Джон Таварес после передачи Александра Керфута бросил точно в ближний угол.

«Монреаль» сумел спастись лишь за считанные минуты до конца матча. Марко Сканделла мощным броском издали от левого борта в дальний нижний угол перевел игру в овертайм. И уже в дополнительное время хозяева добыли волевую победу. Победу имени Ильи Ковальчука.

После выхода своей тройки российский форвард обозначился броском по воротам, но Джек Кэмпбелл с ним легко справился. Но буквально через 20 секунд «Канадиенс» убежали в очередную контратаку, ставшую победной: Ник Судзуки вышел один на один с голкипером, однако переиграть его не сумел, зато шайба отскочила точно на подоспевшего вторым темпом Ковальчука, который заставил весь «Белл-центр» кричать от радости так же громко, как и он сам. Действительно, эмоции россиянина достойны особого внимания.

Ковальчук подчеркнул, что такая радость неспроста: свой гол он посвятил своему старшему сыну, которому накануне исполнилось 11 лет.

«Моему старшему сыну вчера исполнилось 11 лет. Он попросил меня забить сегодня. Думаю, что все получилось как нельзя лучше. Я видел, как члены семьи прыгали, обнимая друг друга. Значит, все было здорово», — сказал Ковальчук, который в 15 матчах за «Монреаль» набрал 12 очков (6+6).

Главный тренер «Канадиенс» Клод Жюльен даже подчеркнул значимость российского форварда для всей команды, заявив, что «если бы не Илья, то «Монреаль» не смог бы выиграть все эти матчи».

«Вегас Голден Найтс» — »Каролина Харрикейнз» — 5:6 ПБ

В противоречивости результата матча с «Монреалем» и «Торонто» могут поспорить хоккеисты «Вегаса» и «Каролины»: между ними на «T-Mobile» арене была разыграна самая настоящая драма. Хозяева льда сразу же обозначили свой статус и прижали «Каролину» к своим воротам, не давая толком выйти из зоны. В конце концов давление дало свои плоды, и «рыцари» выстрелили дуплетом в середине периода: отличились Макс Пасиоретти и Джон Меррилл. Лишь под конец 20-минутки гости смогли одну шайбу отыграть. Немалую роль в этом, кстати, сыграл Андрей Свечников.

Российский форвард прострелил вдоль ворот на дальнюю штангу, но Себастьян Ахо по шайбе толком не попал. В итоге снаряд дошел до Теуво Терявяйнена, и финн мощнейшим выстрелом «прошил» Марка-Андре Флёри.

В дебюте второго периода «Вегас» усилиями Ши Теодора вновь вернул себе преимущество в два гола, но уже в третьей 20-минутке началась перестрелка и эпичный камбэк от «Каролины».

Начало всему положил все тот же Ахо, откликнувшись на пас Терявяйнена. Гости ожидаемо пошли большими силами в чужую зону и прозевали Чендлера Стивенсона, который спокойно ушел один на один с голкипером — 4:2. На это «Каролина» ответила тремя шайбами за девять минут и уже заставила «Вегас» быть в роли проигрывающих. И только форвард «Голден Найтс» Коди Икин за четыре минуты до сирены позволил своей команде перейти в овертайм.

В дополнительное время до голов дело не дошло, и исход матча определялся в серии буллитов. И в них все тот же Свечников добыл для «ураганов» волевую и крайне эмоциональную победу.

«Флорида Пантерз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:3

И для «Флориды», и для «Питтсбурга» текущий сезон дается с большим трудом. Обе команды пережили настоящий кризис в начале розыгрыша чемпионата, а уже зимой обрели более-менее стабильную игру. Больше в этом плане преуспели «пингвины», сумевшие выжать максимум из Евгения Малкина во время пребывания Сидни Кросби в лазарете. «Пантеры» же с горем пополам смогли найти золотую середину между игрой в обороне и в атаке, однако периодически система команды Джоэля Кенневилля дает сбой.

Особенно наглядно это было заметно в последних четырех матчах (до игры с «Питтсбургом»), в которых «Флорида» потерпела три поражения. Приезд «Пингвинз» оказался для клуба из Санрайза контрольным экзаменом. И его «пантеры» не сдали.

Уже после первых десяти минут хозяева «летели» со счетом 0:2 — сначала «Флорида» зазевалась при игре в большинстве, забыла про истекшие две минуты численного преимущества, а заодно и про Криса Летанга, который, выйдя со скамейки штрафников, сразу же подобрал шайбу и реализовал выход один на один с вратарем; затем же Маккензи Уигар помешал Сергею Бобровскому поймать шайбу после дальнего броска Джека Джонсона и отбил ее прямо на клюшку Теодору Блюгерсу, катнувшего снаряд в пустой ближний угол. Под занавес периода Майк Хоффман отставание в счете сократил.

В начале следующей 20-минутки Сидни Кросби и Бретт Коннолли вновь обменялись заброшенными шайбами, и на этом голы в матче закончились.

Обиднее всего игра сложилась для Бобровского. По его воротам было нанесено всего лишь 22 броска, 19 из которых он отразил. Для сравнения его визави из «Питтбурга» Тристан Джерри принял 33 броска из 35. Однако не самая лучшая игра в атаке все равно позволила «пингвинам» увезти с собой победу. «Флорида» же вновь отдалилась от зоны плей-офф на Востоке.

«В это время года матчи становятся все напряженнее и напряженнее. Скорость, интенсивность выше. Мы должны быть готовы к этому и биться друг за друга. Мы должны быть сфокусированы от начала и до конца. Больше нет никаких оправданий»,

— отметил после матча российский голкипер «Пантерз».

Результаты других матчей игрового дня в НХЛ:

«Коламбус Блю Джекетс» — «Колорадо Эвеланш» — 1:2

«Нью-Джерси Девилз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:0

«Эдмонтон Ойлерз» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:2

«Сент-Луис Блюз» — «Даллас Старз» — 3:2 ОТ

«Ванкувер Кэнакс» — «Калгари Флэймз» — 2:6