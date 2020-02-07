«Если бы Кашина избил футболист, он бы и этот спорт не любил»

В последние дни в мире спорта активно обсуждаются резкие высказывания известного политического журналиста Олега Кашина в адрес смешанных единоборств (ММА) и личности главной российской звезды октагона — Хабиба Нурмагомедова.

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Основные тезисы Кашина звучат так:

1. ММА — это «драки дикарей, драки животных, бои без правил, когда люди избивают друг друга насмерть, а сидящее на трибунах быдло улюлюкает и радуется, когда один другому разбил голову»;

2. Соответственно ММА надо запретить, а людей, которые занимаются организацией этого «кровавого и грязного бизнеса», «через одного сажать»;

3. «Где смешанные единоборства — там бандитизм»;

4. «Хабиб — моральный авторитет радикальных и не очень высококультурных слоев российского общества», он «дискредитирует Россию на мировой арене» и ему место в «родовом селе, а не представлять Российскую Федерацию»;

5. Хабиб пропагандирует образ мусульманина, а не россиянина (не выходит на бой с флагом страны), и своим примером еще больше отделяет дагестанскую молодежь от остальной России.

«Газета.Ru» разобрала все эти тезисы с Александром Шлеменко — бойцом ММА, который выступает на профессиональном уровне с 2004 года, провел уже 73 поединка (одержав 59 побед), трижды успешно защищал чемпионский пояс Bellator, а в данный момент его менеджер Алексей Жернаков ведет переговоры о выступлении в других организациях, включая UFC.

— Что делает ММА не «полуживотными соревнованиями» и «драками без правил, где кровь и мозги на полу валяются», а настоящим видом спорта?

— ММА — это, конечно, не уличная драка, потому что у нас есть большое количество правил — просто огромнейший свод.

Если мы начнем сравнивать с другими видами спорта — не только единоборств, но и в целом, — то ММА окажется одним из наименее травмоопасных. Ну какие это «полуживотные соревнования»? Это шоу с элементами спорта, либо спорт с элементами шоу.

Давайте сравним. В уличной драке вас может ждать все — вас могут покусать, вам могут залезть в глаза, порвать пальцами щеки, поцарапать.

А вот лишь часть правил из ММА: не бить в пах, не тыкать в глаза, не кусаться, не бить в позвоночник, по почкам или в затылочную часть, не добивать лежачего ногами, коленями... Это только самое основное — запретов гораздо больше.

Плюс есть элементы защиты — перчатки, которые смягчают ваши удары, чтобы вы не нанесли сопернику серьезную травму. Также есть рефери, который часто вмешивается, останавливая бой и предостерегая от получения повреждений.

Можно сравнить ситуацию в ММА с тем же боксом. За последние пять лет там были получены очень серьезные травмы — в том числе и нашими соотечественниками.

Вспомним, например, дагестанского боксера Максима Дадашева, который погиб после проведения поединка. В ММА таких случаев, к счастью, еще не было. Поэтому я считаю, что правила смешанных единоборств составлены с умом.

Тем более, знаете, когда бои ММА только зарождались — в конце 1980 – начале 1990-х, — там было все жестче. Дрались голыми кулаками — тогда это было похоже на реальную драку.

Сейчас же спорт действительно стал сильно мягче. Конечно, обывателю, которые не занимается единоборствами, он покажется жестким. Но тот, кто профессионально посвящает себя ММА, скажет, что это далеко не драки без правил. Это спорт. Не зря же ММА стал сейчас самым известным, популярным и медийным видом единоборств в мире, согласитесь?

Издревле ведь было очень много единоборств — по сути, каждая страна имела несколько своих национальных видов. Если брать Россию, то у нас была славяно-горицкая борьба, потом сюда пришли и самбо, и бокс, и еще много чего.

И всегда возникал спор — какой же вид лучше, сильнее, универсальнее? Люди ответили на этот вопрос раз и навсегда — появились смешанные единоборства.

Они зародились как открытый ринг, на который мог выйти любой — борец, боец, каратист, тхэквондист — хоть кто! — и показать, на что он способен. Продемонстрировать свой стиль и доказать, что он лучший.

Еще давным-давно, когда японец Дзигоро Кано придумал дзюдо, а наш Василий Ощепков стал основателем школы самбо, стали проводиться смешанные встречи, вроде самбист против дзюдоиста. Из всех этих противостояний затем и вышли смешанные единоборства.

Люди посмотрели и поняли, что это интереснее, универсальнее и зрелищнее, чем все остальные виды.

— Почему тогда ММА часто критикуют за жестокость в октагоне и грубость на словах в адрес друг друга?

— Разные люди пытаются кинуть камень в огород ММА, потому что, помимо спорта, это еще и шоу, здесь большой элемент зрелищности. На смешанные единоборства приходят полные стадионы, и они уже соперничают с футболом и хоккеем, по праву забирая у них аудиторию.

Представители других видов спорта, которые не развили в себе нужных для ММА навыков, любят говорить, что это просто какие-то драки и там выступают одни дурачки. Им это выгодно. Так же говорят либо люди, которые совсем не разбираются в ММА, либо у кого есть конкретные претензии к этому виду спорта.

Если мы берем Олега Кашина, то недавно Александр Лютиков выпустил с ним интервью, в котором он рассказал, что на него произвел нападение бывший боец ММА. К сожалению, такие тоже встречаются. Я думаю, что если бы это был не представитель смешанных единоборств, а футболист, то он и футбол бы так же не любил.

Бывают такие люди, у которых есть претензии к кому-то конкретному, но они решают всех под одну гребенку подгрести. Но говорить, что ММА — это лишь какие-то драки хулиганов, просто глупо. Такие слова только покажут, что ты совсем не разбираешься в единоборствах.

То же самое будет, если я сейчас скажу, что футбол — это кучка каких-то непонятных людей, бегающих за мячом, и там нет никакого смысла, никаких правил. А в хоккее тогда просто толпа народа катается за шайбой. В таком же стиле Кашин высказался о смешанных единоборствах.

Я считаю, что так глупо делать. Если с тем же Кашиным начать разговаривать и обсуждать личности многих бойцов, то, мне кажется, он поменяет свою точку зрения насчет дикости ММА.

— Что вы можете ответить на претензии Кашина по поводу того, что занятия ММА мешают молодым людям развивать в себе культуру, повышают агрессию и могут привести в криминал?

— Если рассмотреть мой пример, то у меня два высших образования — педагогическое и управленческое.

Большинство спортсменов, которые у нас выступают, тоже имеют образование. Знаете, у бойцов ММА ведь не такие большие гонорары, как у футболистов или хоккеистов, так что многие имеют профессию и между поединками находятся на постоянной работе.

Немало иностранных бойцов являются педагогами в школах. Например, я дрался с американцем Брайаном Роджерсом, который работает в интернате для детей с особенностями развития.

Здесь все зависит от желания человека — всегда можно найти время на образование. Бойцы очень хорошо пользуются такой возможностью, особенно россияне — все где-то устроены. Немногим в жизни так повезло, что они могут быть профессиональными спортсменами и жить только за счет этого. Надо иметь соответствующий гонорар.

К тому же есть и те, кто продолжает работать, даже если уже может этого не делать.

Например, американец Стипе Миочич — действующий чемпион UFC в тяжелом весе — работает пожарным до сих пор. Имея большие доходы сейчас, он может позволить себе заниматься только спортом, но живет по-другому. Скажите мне, пожарный похож на дикаря и уличного хулигана? Он спасает людей.

И таких примеров очень много. В Новосибирске тоже есть боец — пока не очень известный — Александр Педусон, который тоже работает пожарным. Когда он дрался за титул в российской организации, в МЧС выпускали свою внутреннюю газету про него и гордились тем, что у них есть такой пожарный, который представляет свою часть на соревнованиях по ММА.

— Что вы могли бы ответить на слова Кашина о том, что Хабиб своим примером разъединяет дагестанскую молодежь с остальной Россией, поскольку не выходит в октагон с российским флагом и пропагандирует больше образ успешного агрессивного мусульманина, чем россиянина?

— Я понимаю, о чем Кашин говорит. Но хочу сказать, что до распада СССР мы даже не знали, что в стране идет жесткое разделение по национальностям, и мы все друг друга, оказывается, не любим. Это наши недруги навязали нам эту вражду. Это наложило свой отпечаток, и на этом можно теперь спекулировать.

Я не спорю и открыто говорю о том, что Хабиб является примером и героем не для всех людей в стране. Кому-то он нравится, кому-то нет — это нормальная ситуация. Больше поклонников у него из Дагестана — и никто не будет удивляться этому.

Где-то в Сибири, в Белгороде, в Москве, на Дальнем Востоке есть свои герои — другие парни, может быть, из других видов спорта. Это же хорошо, что у нас много людей, на которых можно равняться.

Я не считаю, что именно из-за популярности Хабиба пойдет какое-то разделение между народами. Оно и так есть на самом деле. Если человек не образованный, не знает истории своей страны, то им легко манипулировать — в том числе и в ситуациях, связанных с различными национальностями, стравливать, говорить, что вы не болеете за нашего, а вы — за нашего.

Но это же не специфическая черта ММА. В обычной жизни такие стычки происходят постоянно. Люди из разных регионов могут конфликтовать.

Я не считаю, что Хабиб может на что-то здесь повлиять. Если человек захочет, он всегда найдет себе конфликт.