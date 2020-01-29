«Цель — взять пояс»: Шлеменко собрался в UFC

Снова свободен

Александр Шлеменко, один из ведущих российских бойцов смешанного стиля, завершил свой формальный контракт с Bellator.

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«У Александра истек срок обязательств перед Bellator. Сейчас он свободный боец. Обязательства состояли в том, что он должен был уведомлять организацию обо всех поступающих предложениях, а Bellator мог их повторить или перебить», — приводит слова агента спортсмена Алексея Жернакова ТАСС.

Менеджер Шторма (прозвище Шлеменко. — «Газета.Ru») также сообщил, что он уже ведет переговоры с другими лигами, включая Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), главный мировой промоушен. «Мы ведем переговоры с UFC, а также с другими организациями», — добавил он.

Не уточняется, о каких конкретно «других» лигах идет речь. Вполне возможно, в переговорах участвует российский промоушен Absolute Championship Akhmat (ACA), который еще в декабре заявлял об интересе к бойцу. Свой следующий поединок Шлеменко запланировал ориентировочно на май, и он точно будет не в рамках UFC.

Что касается отношений Шлеменко с Bellator, то фактически он не выступает под его эгидой с октября 2018 года. Тогда Шторм на турнире в американском Юниондейле раздельным решением судей проиграл соотечественнику Анатолию Токову. На тот момент это поражение было для него третьим подряд. Россиянин объявил, что рад окончанию многолетнего сотрудничества с Bellator. При этом боец отметил, что последние четыре года организация «планомерно убивала его карьеру», поскольку промоушен не предоставлял ему желаемое количество поединков.

Теперь же, когда все условности контракта остались в прошлом, Шторм свободен окончательно.

Жизнь после Bellator

Уже спустя несколько месяцев после поражения от Токова Шлеменко вернулся в октагон. Выступая в лиге Russian Cagefighting Championship (RCC), он «задушил» немца Йонаса Билльштайна, затем нокаутировал Вискарди Андради, а в декабре прошлого года гильотиной победил Дэвида Бранча.

В промежутке между боями в RCC Шторм также принял участие в первом международном турнире по смешанным единоборствам Roscongress Vladivostok Combat Night (коммерческий турнир, проходивший в рамках делового форума), но проиграл единогласным решением американцу Крису Ханикатту.

Примечательно, что все поединки Шлеменко после ухода из Bellator состоялись на Урале, а его соперниками были, откровенно говоря, не самые сильные бойцы. Впрочем, это уже особенности RCC.

А в UFC же, как Шторм сам неоднократно признавался, у него была возможность попасть. Основная проблема заключалась в условиях, которые лига ему предлагала. Драться в главном промоушене мира престижно и почетно, но вот платят там куда меньше, чем, например, в России. Но заинтересованность выступить там у Шлеменко остается.

«Я не связываю то, что нужно выигрывать и ты попадешь в UFC. Туда несложно попасть. Нужно просто быть выгодным для UFC. Нет ли теперь цели перейти в UFC? Цели могут измениться, все зависит от условий. Я не разговариваю сейчас, сосредоточен на работе здесь. О чем-то там говорить и рассуждать пока рано», — говорил он после победы над Бранчем в беседе с «Чемпионат.com».

Зачем ему UFC?

Не секрет, что попадание в промоушен Даны Уайта является высшим достижением практически для любого бойца мира. Но Шлеменко уже 35 лет, а в мае он станет еще старше. Это важно, потому что, как уточнил его агент, примерно в это время он проведет свой следующий бой, но не в UFC. Значит, что, если переход и состоится, то на момент подписания контракта Шторму будет как минимум 36.

Несмотря на почтительный возраст, он остается едва ли не самым опытным российским бойцом. Карьеру Шлеменко начал в 2004 году, трижды успешно защищал чемпионский пояс Bellator, а на сегодняшний день количество поединков достигло уже 73 (59 побед, 13 поражений, еще одна встреча была признана несостоявшейся).

Для сравнения, у топового средневеса UFC Йоэля Ромеро (ему 42 года), который в марте будет драться в титульном бою, всего 17 поединков в карьере.

Иной вопрос, что уровень бойцов в UFC совершенно иной, если сравнивать с теми, кого в оппоненты преимущественно получает Шторм — это все-таки не Урал. Хотя тот же Бранч, которого он побеждал, за несколько месяцев до этого был в топ-15 промоушена. Но просто «быть» бойцом UFC для Шлеменко не представляет интереса — если он и пойдет туда, то за поясом.

«Если появится возможность зайти в UFC — без проблем. Моя главная цель — не попробовать свои силы, а завоевать там пояс. У меня только такие цели. А что-то там пробовать или что-то кому-то доказывать — это нет», — цитирует бойца «СЭ».

Титулом в среднем весе сейчас владеет Исраэль Адесанья, далее в рейтинге Роберт Уиттакер, Паулу Коста, Ромеро, Джаред Каннонир и Даррен Тилл. Если последние трое Шлеменко еще по силам, то с чемпионом и Уиттакером шансов не так уж и много. Ко всему прочему, в UFC бойцы намного больше физически, чем их коллеги из аналогичной категории в других промоушенах. Шторм же и вовсе выглядит существенно меньше топов, но весогонка в его возрасте — не лучшее решение.

Иначе говоря, идея перехода Шлеменко в UFC хоть и интригует, но ничего хорошего ему и российским болельщикам не сулит. Но возможность оказаться хотя бы в топ-5, конечно, остается. Другой дело, устраивает ли жто самого Шторма.