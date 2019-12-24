Трагедия Дадашева и смерть в машине: кого потерял спорт в 2019-м

Гибель Дадашева

23 июля в США скончался российский боксер Максим Дадашев. За три дня до этого он принял участие в поединке, где на кону стояло звание обязательного претендента на бой за титул чемпиона мира по версии Международной федерации бокса (IBF).

Всего за эту встречу россиянин пропустил больше 300 ударов, многие из которых пришлись в голову, и в концовке уже не мог адекватно реагировать на происходящее.

Когда Дадашев практически перестал защищаться, его тренер Бадди Макгирт объявил о сдаче боя. Это произошло после 11-го раунда.

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Решение было принято слишком поздно — к тому моменту Дадашев уже получил отек мозга. Но ни рефери, ни тренер не поняли этого, и два человека пытались под руки увести спортсмена в раздевалку вместо того, чтобы хотя бы уложить его на носилки.

По пути боксера стошнило, и он без сил присел на пол. Только после этого ему предоставили носилки, отправили в больницу и провели операцию.

Хирургам пришлось удалить часть черепа, чтобы попытаться снять отек мозга, однако это уже не спасло.

По словам вдовы спортсмена Елизаветы Апушкиной, присутствовавшей в палате при последних мгновениях жизни супруга, отек был настолько сильным, что кусочки мозга выходили через шов на голове. 23 июля боксер скончался, не выходя из комы.

Трагедия широко обсуждалась в спортивных и не только кругах. Были подняты вопросы о том, насколько безопасно заниматься боксом, как хорошо работает система медобследования в спорте, почему не было выявлено, что Дадашеву грозит опасность в случае участия в поединке.

Бывший тренер боксера Олег Соколов утверждал, что спортсмен якобы переболел в юности вирусным менингитом, из-за чего ему было противопоказано продолжать карьеру из-за угрозы летального исхода.

Наставник намекал, что на Максима оказали дурное влияние окружавшие его люди, которые будто бы хотели только нажиться на его успехе и совершенно не заботились о самочувствии спортсмена.

Вдова Дадашева утверждала, что он был полностью здоров, и винила в произошедшем рефери поединка, а также Атлетическую комиссию штата Мэриленд, где проходил бой. По мнению Апушкиной, рефери должен был заметить, что спортсмену плохо, и остановить поединок раньше, а комиссия не обеспечила надлежащие медицинские условия: так, к ее мужу не были вызваны врачи сразу после боя, его не положили на носилки, а ведь при травмах такого характера каждый шаг может стать фатальным.

«Это такая халатность... И на таком уровне. Как можно было не предусмотреть такое? А если бы были носилки, а если бы голову льдом обложили, может быть, он бы и выжил...

Что касается рефери, то он ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в угол врача для осмотра! Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу!» — заявила женщина Sports.ru.

В итоге вдова подала иск только к Атлетической комиссии Мэриленда, требуя компенсацию за смерть мужа. Но кто прав, кто виноват, в настоящее время разобраться уже почти невозможно.

Авиакатастрофа Салы

Еще одним трагическим случаем в мире спорта, которая вызвала широкий резонанс и заставила задуматься о халатности и моральных принципах, стала гибель 28-летнего футболиста Эмилиано Салы.

Игрок французского «Нанта» в январе 2019 года подписал контракт с «Кардифф Сити», который тогда выступал в Английской премьер-лиге (АПЛ), и вернулся во Францию, чтобы попрощаться с одноклубниками. После этого нападающий вылетел обратно в Кардифф на легкомоторном самолете, нанятом в частном порядке специально для этого рейса, но вскоре связь с воздушным судном была потеряна.

Салу принялись искать всем миром. Деньги на поисково-спасательную операцию жертвовали в том числе и известные футболисты — например, соотечественник Эмилиано Лионель Месси.

В итоге самолет был обнаружен на дне Ла-Манша — в 63 метрах от поверхности. В нем оказался труп Салы, а тело пилота — Дэвида Ибботсона — так и не было найдено.

Пока шли поиски, вскрылось немало жутких подробностей происшествия. Оказалось, что футболисту сразу не понравился лайнер по своему техническому состоянию, но он все же доверился пилоту и сел.

«Сейчас я в самолете, который, похоже, вот-вот развалится, и я лечу в Кардифф. Завтра уже буду тренироваться с новой командой», — писал игрок одному из своих знакомых в мессенджере.

Как оказалось, опасался он не зря. По информации The Times, после инцидента правоохранительные органы установили, что пилот Ибботсон не обладал соответствующей лицензией для осуществления платных перелетов. Он нередко подрабатывал тем, что доставлял любителей прыжков с парашютом на нужную высоту, однако в основном работал инженером по газовому хозяйству.

Уже во время полета Сала отправил еще оно сообщение:

«Если через полтора часа у вас не будет новостей от меня, то я не знаю, нужно ли посылать кого-то на поиски. Папа, мне очень страшно».

После трагедии начались масштабные разбирательства по поводу того, кто нанял Ибботсона для осуществления перелета.

Кто-то винил агента Салы, кто-то — «Кардифф Сити» за то, что клуб не стал организовывать своему новому игроку бесплатный чартер и тот в результате решил найти самолет своими силами. Виновный так и не был найден.

Тем временем продолжаются не очень приятные прения между «Кардиффом» и «Нантом».

Валлийский клуб не хочет выплачивать сумму за трансфер Салы французам, поскольку погибший не успел сыграть за новую команду ни одного матча.

ФИФА в этой стороне заняла сторону «Нанта», постановив, что валлийцы обязаны перечислить «канарейкам» около €6 млн, что должно было стать первым платежом в ходе сделки, тогда как общая сумма трансфера составляла €17 млн. В случае отказа «Кардиффу» грозит запрет на приобретение игроков в течение трех трансферных окон.

Так эта трагическая история о том, как дорого может обойтись небрежность при выборе пилота и транспорта, превратилась в историю о жесткой борьбе за деньги.

ДТП Рейеса

Страшная гибель футболиста Хосе Антонио Рейеса — известного футболиста «Севильи», «Арсенала» и «Реала» — тоже стала следствием небрежности, только на этот раз со стороны самого игрока.

35-летний спортсмен выехал на трассу на собственной иномарке в сопровождении двоюродных братьев — Джонатана и Хуана Мануэля.

Дорога была пустой и хорошо просматривалась, так что Рейес в какой-то момент решил поиграть со скоростью и разогнался до 237 километров в час. По версии следствия, из-за такого темпа вскоре лопнула одна из шин. Машина вылетела за пределы трассы и загорелась.

Рейес и Джонатан скончались мгновенно, полиция извлекла только их обугленные тела. Что касается Хуана Мануэля, то он сохранил сознание, сумел самостоятельно выбраться из горящей машины и выжить.

С Рейесом со слезами прощался весь футбольный мир. Своей карьерой он, безусловно, оставил внушительный след в истории. С «Арсеналом» полузащитник выигрывал Английскую премьер-лигу в сезоне-2003/04, не потерпев ни одного поражения, с «Реалом» — Примеру в 2007 году, а с «Атлетико» и «Севильей» взял в сумме пять кубков Лиги Европы.

Однако в Испании призвали все же помнить о той ошибке, что совершил Рейес в своей последней поездке.

«Ездить с превышением скорости — это поступок, достойный порицания. В этой автокатастрофе погиб другой человек, помимо водителя. Рейес не заслуживает такого прощания, словно он был героем.

Однако это не означает, что я не сожалею о случившемся и не молюсь о нем», — написал олимпийский чемпион — 1992 в составе сборной Испании и бывший голкипер «Реала» Сантьяго Каньисарес в Twitter.

Смерть легенды под колесами

Трагически оборвалась и жизнь легендарного боксера Пернелла Уитакера. Он попал под машину одной воскресной ночью в США.

Полиция оперативно прибыла на место происшествия и обнаружила абсолютного чемпиона мира в крайне тяжелом состоянии. Примерно в то же время подъехала служба скорой помощи.

Врачи пытались привести Уитакера в сознание, пока у него еще прослеживался пульс, и делали ему искусственное дыхание, но ничего не помогало. Вскоре знаменитый спортсмен скончался от полученных травм.

По информации TMZ, сбивший легенду спорта мужчина не пытался скрыться с места происшествия, а дождался правоохранительных органов.

До сих пор не известно, как именно произошло роковое столкновение и насколько был виноват в этом сам Уитакер. В последние годы карьеры у боксера наблюдались проблемы с наркотиками.

Однажды он был дисквалифицирован на полгода за кокаин в анализах, а вскоре его спутнице пришлось вызвать скорую помощь, поскольку у Пернелла случилось помутнение из-за употребления алкоголя, смешанного с какими-то препаратами (женщина подозревала, что это наркотики).

Уитакер даже был осужден на 27 месяцев за решеткой за хранение психотропных веществ. Также он однажды был приговорен на четыре года условно за то, что устроил ДТП.

Хочется верить, что опасное увлечение не стало в итоге причиной гибели легенды бокса под колесами случайной машины всего в 55 лет.

Эвтаназия чемпионки

Одной из главных потерь 2019 года стал также уход из жизни чемпионки Паралимпиады-2012 Марике Верворт, которая в возрасте 40 лет совершила эвтаназию (в России эта процедура запрещена законом).

Женщина боролась всю жизнь с прогрессирующим и неизлечимым недугом, поражающим спинной мозг. Из-за него у Верворт наступил паралич ног, а затем начали отказывать и другие функции организма. Все это сопровождалось сильной болью в мышцах, а в последние годы ко всем болезням добавилась и эпилепсия.

«Я теряю все больше способностей. Какое-то время назад я могла нарисовать красивую картину. Теперь же это невозможно. Мои глаза различают лишь 20% того, что могли видеть раньше. Что случится со мной в следующий раз? Я действительно боюсь»,

— признавалась спортсменка на пресс-конференции после выступления на Паралимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро, где она завоевала серебряную и бронзовую медали в гонках на колясках.

Тем не менее Верворт на протяжении долгого времени продолжала сопротивляться собственному недугу и завоевывать награды. Разрешение на эвтаназию она получила еще в 2008 году, но не спешила пользоваться этим правом.

«Тренировки и соревнования — это лекарство для меня. Я очень сильно отталкиваюсь на коляске, чтобы в реальности оттолкнуть весь мой страх и все мои проблемы.

Подписание документов вовсе не означает, что ты должен умереть две недели спустя. Я подписала все в 2008 году, а в 2016 завоевала серебряную медаль на Паралимпиаде», — подчеркивала Верворт.

Однако в 40 лет женщина решила воспользоваться этим правом. Последней ее записью в Instagram стала фраза «Не могу забыть хорошие воспоминания».

В России эвтаназия запрещена статьей 45 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

«Медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента», — говорится в статье.