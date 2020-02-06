«Глупо поступила»: Солдатова — в больнице из-за попытки суицида

Прямо накануне Гран-при Москвы мир художественной гимнастики поразила новость о том, что 21-летняя звезда сборной России Александра Солдатова якобы пыталась покончить с собой.

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Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Утверждалось, что девушку доставили в больницу 5 февраля с «телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой».

Также говорилось, что в ходе обследования у спортсменки диагностировали булимию — психическое заболевание, которое характеризуется нарушением пищевого поведения: больной периодически потребляет чрезмерно много еды, не в силах контролировать себя, что, как правило, вызывает серьезные комплексы по поводу массы своего тела и фигуры. Все это приводит к депрессии и неадекватным контрмерам, вроде искусственно вызываемой рвоты и голодания.

«На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает»,

— заявил источник агентства.

Также сообщалось, что следствие уже приступило к изучению обстоятельств инцидента.

Близкое окружение Солдатовой пока никак не отреагировало на ситуацию. Тренер четырехкратной чемпионки мира Анна Дьяченко сначала отказывалась давать комментарии, а затем заявила, что ей ничего неизвестно о возможной попытке суицида ученицы.

По словам наставницы, 5 февраля, когда Александра предположительно была доставлена в больницу, девушка сама позвонила ей и попросила не беспокоиться.

«Саша сказала, что сдает в больнице анализы и чтобы я не волновалась. То, что я слышу сейчас, для меня это такой же шок, как и для всех»,

— приводит слова Дьяченко РИА «Новости».

Член исполкома Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и директор Международной Академии спорта Ирины Винер-Усмановой Ольга Цыганкова также сообщила «Газете.Ru», что в организации «ничего не знают» о случившемся.

Наконец сама президент ВФХГ Винер-Усманова отреагировала на поток новостей, заявив, что ничего непоправимого не произошло.

«С Александрой все в порядке. Я это знаю из неофициальных источников. Думаю, эту шумиху надо уже закрывать. Нет повода для какого-либо материала. Сейчас с ней все хорошо, она в полном порядке и в добром здравии», — цитирует Винер-Усманову Life.

Тем временем в НИИ Склифосовского сообщили, что Солдатова действительно находится в больнице и пребывает в удовлетворительном состоянии, однако посетителей к ней пока не пускают.

Телеграм-канал Mash выяснил новые подробности инцидента. По его информации, изначально четырехкратная чемпионка мира самостоятельно явилась в детскую Морозовскую больницу — просто по той причине, что она располагается ближе всего к ее дому.

«Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу», — рассказала спортсменка.

После этого Солдатову на машине скорой помощи доставили в НИИ Склифосовского. Девушка раскаивалась в своем поступке и вела себя спокойно.

Напомним, ранее стало известно о том, что Солдатова не попала в состав сборной России на Гран-при Москвы, который пройдет с 7 по 9 февраля.

Это вызвало удивление у многих любителей художественной гимнастики, поскольку спортсменка является одной из самых опытных и титулованных в национальной команде. Считалось, что Александра даже может в теории навязать борьбу сестрам Дине и Арине Авериной за поездку на летние Олимпийские игры в Токио — 2020.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Винер-Усманова объяснила отсутствие Солдатовой в заявке проблемами со здоровьем.

«У нее проявились определенные наследственные моменты, скажем так, на уровне ДНК. Они дали о себе знать в процессе взросления. Сейчас мы с ней работаем, лечим ее.

Но пока она не восстановилась», — цитировала президента ВФХГ пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Осенью 2019 года Солдатову также исключили из состава национальной команды на куда более значимый и престижный турнир — чемпионат мира. Тогда это решение также объяснялось проблемами со здоровьем.

Дело в том, что накануне мирового первенства девушка упала в обморок на подготовительном для себя турнире — этапе Кубка Вызова в Португалии.

«После одного из упражнений ей стало плохо, у Саши потемнело в глазах, и она потеряла сознание. Естественно, мы сразу приняли решение прекратить выступление»,

— сообщила тренер Солдатовой Дьяченко.

В качестве меры предосторожности Александру не стали отправлять на чемпионат мира, послав вместо нее куда менее опытную Екатерину Селезневу.

В то же время сама Солдатова уверяла в Instagram, что уже отлично себя чувствует.

«Я знаю, что многих, наверное, напугала тем, что снялась с Кубка вызова, но это были меры предосторожности. Сейчас со мной все отлично. Чувствую себя прекрасно. Огромное спасибо всем за поддержку», — заявила Солдатова в своем видеообращении к фанатам.

Позже Винер-Усманова, принимавшая решение о составе сборной, сообщила, что Александра поняла ее выбор.

«Как только я увидела, что Саша болеет, что у нее есть какие-то проблемы со здоровьем, она была снята с чемпионата мира. Потом она поняла и приняла это, поблагодарила меня.

Потому что иначе во время чемпионата мира могли произойти неприятности. А в итоге в Баку выступала Селезнева, которая стала на этом турнире чемпионкой в командном зачете и в отдельных видах», — подчеркнула глава ВФХГ.

Тем не менее Винер-Усманова заверила, что у Солдатовой все еще остаются шансы побороться за попадание на Игры-2020:

«Саша — член сборной России. И как только она будет готова, то начнет тренироваться под моим самым пристальным вниманием. Я ее очень люблю и хочу, чтобы она была в сборной как можно дольше».

Однако очевидно, что с пропуском турниров и такими проблемами со здоровьем олимпийская мечта Солдатовой грозит разрушиться окончательно.

Она теоретически претендовала на Игры еще в 2016 году, когда недавно вышла из юниорок и сразу показала высокий класс, но тогда вне конкуренции были Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун. Получив серебро и золото, девушки покинули большой спорт, а Солдатова осталась еще как минимум на четыре года добиваться своего, однако тут нереальные обороты набрали сестры Аверины.

Учитывая, что у гимнасток-личниц есть всего две квоты на Играх, шансы Александры стали казаться призрачными, а теперь похоже, что этот олимпийский цикл может стать последним в ее карьере.

Тем не менее карьера у Солдатовой и без того впечатляющая: в эпоху Мамун и Кудрявцевой, а затем — сестер Авериных, периодически борясь с затяжными травмами, она смогла один раз стать чемпионкой мира в упражнении с лентой, трижды — в командном зачете, а также взять на ЧМ бронзу индивидуального многоборья (самого престижного вида). Наград на чемпионате Европы, России, различных Гран-при и Кубках у Александры также не счесть.

Теперь остается только пожелать спортсменке здоровья и победы в главной борьбе — с самой собой.