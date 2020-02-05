«Поливаете грязью»: как Месси поссорился с директором «Барсы»

«Барселону», уже успевшую в 2020 году проиграть Суперкубок Испании, уволить Эрнесто Вальверде, провести переговоры с Хави, но назначить новым главным тренером Кике Сетьена и потерять лидерство в Примере, продолжает трясти. На этот раз эффект разорвавшейся бомбы принесло большое интервью спортивного директора клуба Эрика Абидаля, рассказавшего журналистам, а вместе с ними и всему миру очень многое о внутренней кухне клуба.

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В частности, бывший защитник «Барсы», победивший рак, а затем вернувшийся в клуб уже в качестве функционера, подробно рассказал о том, как и почему происходило увольнение Вальверде.

«Мы смотрели на тактику, на игру футболистов, на работу тех, кто играет не так много. Я фокусировался на подобных деталях. И многие игроки не были довольны Вальверде или работали не так много. Была проблема и с коммуникацией в коллективе»,

— описал ситуацию француз.

Интервью вообще получилось занимательным. Так, Абидаль не постеснялся рассказать, что начал работу по поиску главного тренера, как только пришел в клуб в 2018 году. Однако впоследствии президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу все же принял решение продлить контракт с баскским специалистом.

Клуб, конечно, сразу же не очень устраивала игра команды под руководством Вальверде, но в первый же сезон он выиграл чемпионат и Кубок страны. На второй год «Барселона» под его руководством стала чемпионом Примеры и взяла Суперкубок. Правда, в обоих случаях провалы следовали в Лиге чемпионов, и особенно обидны они были из-за того, какими получались. Так, в первый год «Барса» выиграла домашний четвертьфинал у итальянской «Ромы» со счетом 4:1, но в гостях была, как показалось тогда, стихийно разгромлена — 0:3.

Через год, уже в полуфинале, «Барса» разнесла на «Камп Ноу» «Ливерпуль» — 3:0. Однако на «Энфилде» Юрген Клопп и его команда на пути к «ушастому кубку» сотворили совсем невероятное, забив в ворота Марк-Андре тер Стегена четыре безответных мяча!

Уже тогда фанаты и многие в руководстве разочаровались в специалисте, однако, по всей видимости, Вальверде спасла протекция доверявших ему Лионеля Месси и Луиса Суареса.

Абидаль рассказал Diario Sport, что готовить отставку в клубе начали еще 18 декабря после нулевой ничьей с мадридским «Реалом» на своем поле, когда по игре для хозяев этот результат можно было счесть за большое благо. Вот только сама отставка случилась уже в середине января после поражения в полуфинале Суперкубка от мадридского «Атлетико» (2:3) в матче, где команда показала чуть ли не лучший футбол под руководством Вальверде.

Главное, что случилось после выхода в свет интервью спортивного директора, — прочитанным возмутился Лионель Месси.

Аргентинский капитан увидел в словах своего бывшего одноклубника, а ныне в каком-то смысле начальника трусость и попытку свалить все на футболистов и конкретно на самого шестикратного обладателя «Золотого мяча», вполне основательно считающегося безоговорочным лидером мнений в команде.

«Мне не нравится делать такие вещи, но я думаю, что люди должны нести ответственность за свою работу и самостоятельно принимать решения. Игроки — за то, что происходит на поле, и мы первыми признаем это, когда у нас не получилось. Руководители спортивных отделов тоже должны брать на себя ответственность — прежде всего за решения, которые они принимают, — написал аргентинец в «сториз» своего Instagram.

— И последнее. Я считаю, что когда речь заходит об игроках, вы должны называть конкретные имена. Иначе вы поливаете грязью всех и раздуваете то, что говорится, но не соответствует действительности».

На все случившееся пришлось реагировать даже президенту «Барсы». Бартомеу из Брюсселя, где находится в данный момент, устроил телефонную конференцию с Абидалем и Месси. По информации СМИ, президент посчитал, что уладить конфликт еще возможно, и не планирует прибегать к радикальным мерам, как, например, увольнение спортивного директора (Месси-то, понятно, свои позиции сохранит).

Ситуация, сложившаяся в стане сине-гранатовых, усугубляется поражением от «Валенсии» (0:2), из-за чего «Барселона» опустилась на вторую строчку в Ла Лиге и теперь на три очка отстает от «Реала», который — и это тоже не добавляет каталонцам умиротворенности — сейчас особенно хорош.

Во всем этом хаосе не позавидуешь сменившему Вальверде Кике Сетьену. Он взялся за работу, засучив рукава, устроил футболистам практически сборы посреди сезона, но вряд ли вся эта работа на фоне конфликтов и разобщенности даст максимальные результаты.

Ну а если «Барселона» так и не выберется из ямы в этом году, проиграет «Реалу» чемпионат и не сможет бороться за победу в Лиге чемпионов, полетит, скорее всего, именно голова Сетьена, который, по логике, ни в чем и не виноват.