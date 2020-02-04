«О Евро не думаю»: зачем Смолов перешел в «Сельту»

За сутки до закрытия зимнего трансферного окна в Европе Федор Смолов неожиданно на правах аренды перешел в испанскую «Сельту» из московского «Локомотива». Уже 1 февраля российский форвард успел дебютировать за новый клуб, не проведя ни одной тренировки. Правда, помочь «кельтам» не смог: нападающий вышел на поле на 78-й минуте гостевого матча 22-го тура испанской Примеры против «Валенсии» уже при счете 1:0 в пользу «летучих мышей». Запомнился Смолов лишь несколькими комбинациями, хотя и эти незначительные и, главное, не результативные действия все равно вызвали среди болельщиков «Сельты» и представителей местных СМИ волну оптимизма в отношении карьеры россиянина в Испании.

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После 22-х туров клуб из Виго продолжает борьбу за выживание в элите испанского футбола, занимая предпоследнее место в турнирной таблице.

Публично представить новичка «Сельта» смогла только 4 февраля. В ходе пресс-конференции Смолов ответил на несколько вопросов. Так, по его словам, решение перейти в команду-аутсайдер было связано во многом с желанием попробовать свои силы в чемпионате Испании. К тому же он вспомнил период карьеры в Виго двух других россиян — Валерия Карпина и Александра Мостового, ярко проявивших себя в начале 2000-х. Мостовой и вовсе в «Сельте» получил прозвище «Царь», а болельщики клуба, вспоминая его, выразили надежду на то, что Смолов проявит себя не хуже соотечественника.

«Я очень рад и горд быть здесь. «Сельту» хорошо знают в России по игре Мостового и Карпина. Я надеюсь сделать все, чтобы помочь клубу остаться в Примере. Что касается моего решения о переходе, чемпионат Испании – лучшая лига в мире. К тому же в детстве я смотрел матчи с участием Карпина и Мостового. Я следил за командой.

Учитывая качество состава, несправедливо, что в активе команды так мало голов. Это не отражает реального положения дел, и я надеюсь, что в скором времени все поменяется», — сказал Смолов.

Известно, что еще два года назад Федор мог переехать в Англию. Еще выступая за «Краснодар», футболист получил предложение от лондонского «Вест Хэм Юнайтед», однако сделка в итоге так и не была оформлена. К тому же Смолов подпортил свою карьеру неудачным выступлением на чемпионате мира — 2018 и из «Краснодара» смог перейти только в «Локомотив». Позднее россиянин утверждал, что сожалеет о несостоявшемся переходе в Английскую премьер-лигу, но теперь же заявил, что Испания ему подходит больше.

«Мне больше подходит испанский футбол. В Англии он силовой и атлетичный, а в Испании более техничный, все пытаются играть в атаку. Поэтому я выбираю испанский футбол», — отметил он.

Продолжая речь о своем решении покинуть российский чемпионат в 29 лет, Смолов пояснил, что для это своего рода вызов. В недостатке мотивации он, кстати, упрекнул своих соотечественников, которые отказываются уезжать из России из-за тепличных условий.

«Ты должен знать английский, чтобы общаться с другими людьми за пределами своей страны. Это большая проблема российских футболистов, они не знают английский достаточно хорошо, они находятся в «теплой ванной» и боятся уезжать из России.

Я же могу отвечать только за себя. Горд, что перешел сюда, и благодарен клубу за эту возможность», — заявил новичок «Сельты».

С английским у Смолова, как известно, проблем нет, а вот испанского языка он не знает, в чем и признался публично. Незнание испанского, кстати, отмечали и болельщики «Сельты» в социальных сетях, утверждая, что языковой барьер может сыграть крайне негативную роль в адаптации россиянина к новой стране, что в свою очередь повлияет на его выступление в Примере не лучшим образом. Однако Смолов пообещал заняться изучением испанского в ближайшее время.

«Надеюсь, что через два месяца начну понимать. Я счастлив и горд перейти в «Сельту», — сказал Смолов.

В России же переезд Федора именно в Виго восприняли неоднозначно. Некоторые выразили мнение, что форварду действительно удастся в какой-то мере перезагрузить карьеру, учитывая, что в «Локомотиве» оправдать ожидания, возложенные на него после отличного выступления в «Краснодаре», Смолов не смог. Другие же усомнились в этом, особенно подчеркнув будущее форварда в сборной России.

В национальной команде Федор закрепленного за собой места не имеет. Да, он вызывался на время отборочного этапа чемпионата Европы — 2020, но провел лишь два неполных матча и отыграл в общей сумме только 43 минуты. На последние четыре игры отборочного раунда Смолов и вовсе не был заявлен. И это для форварда не лучший знак в преддверии грядущего Евро. Однако сам новичок «Сельты», по его словам, о своем участии в континентальном первенстве этим летом даже не думает.

«Нет смысла сравнивать Москву и Виго. Москва — большой город. Я переехал в другую страну с другим менталитетом, и это поможет мне. сосредоточится на футболе. Я сейчас не думаю о Евро. У нас есть много задач с командой. Я сосредоточен на своей работе в «Сельте», — заявил он.

В текущем сезоне Федор Смолов провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал столько же результативных передач.