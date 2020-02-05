«Дискредитирует Россию»: журналист Кашин осудил Хабиба

Российский политический журналист Олег Кашин в крайне жесткой манере высказался об одной из главных спортивных личностей в мире отечественного спорта последних лет. Он заявил, что

чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не должен представлять страну на международной спортивной арене, так как его поведение «дискредитирует Россию».

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«У нас есть набор современных героев: посадивший самолет в кукурузу летчик, великие олимпийцы и спортсмены, Хабиб Нурмагомедов… Конечно, Хабиб тут лишний. Ему место в его, извините, родовом селе, а не представлять Российскую Федерацию на мировой арене. Слово Хабиб не страшное, а смешное. Он скорее такая комическая фигура, которая дискредитирует Россию на мировой арене. Я не хочу, чтобы моя страна ассоциировалась с этими хулиганскими драками. Хочу, чтобы Россия по-прежнему была страной великой культуры, великой науки, великого настоящего спорта, а не полуживотного соревнования и драк без правил, когда кровь и мозги на полу валяются... Это не круто», — заявил Кашин в эфире радио «Комсомольская правда».

Помимо этого, журналист призвал запретить смешанные единоборства в стране и приравнять приемы из ММА к оружию.

«На сегодня Россия стала буквально мировым лидером в этом виде спорта. Вот самая большая опасность, самая большая дикость и самый большой ад. Драки дикарей и животных, бои без правил, когда люди избивают друг друга в кровь, насмерть, а сидящее на трибунах быдло улюлюкает и радуется, когда один другому разбил голову. Это, безусловно, мерзость.

Если бы у меня были запретительные полномочия в России, то я бы смешанные единоборства, конечно, запретил. А людей, которые занимались их организацией, этим кровавым грязным бизнесом, я бы через одного начал сажать. Где смешанные единоборства — там бандитизм... В свободное от выступлений время этих боевиков используют как реальных бандитов в криминальных разборках, во всякой гадости и так далее», — отметил Кашин.

На резонансный монолог журналиста уже отреагировал отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов, призвавший не отвлекать команду Орла от предстоящего в апреле супербоя против Тони Фергюсона.

«Это же обычные завистники и хейтеры! Их никто не отменял. У нас сейчас бой в Нью-Йорке, мы готовимся, а завистники пытаются всячески помешать», — цитирует Нурмагомедова-старшего издание «Подъем».

Безусловно, речь Кашина — это далеко не первое грубое высказывание в адрес непобежденного бойца. Хабиб постоянно попадает под волну критики, которая, правда, чаще идет не от общественных деятелей, а от соперников в главном ММА-промоушене мира.

Чего стоит только московская пресс-конференция экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора, прошедшегося как по самому россиянину, так и по его родному Дагестану.

«Он боится рисковать, потому ничего не заслуживает! Дерется с теми, кого может победить. Мы все знаем, кто такие дагестанцы — они убегают, трусят. Такой же и Нурмагомедов: все это в его природе. Однако я сказал ему: «Беги — все равно не убежишь от реванша». Я буду драться с Хабибом в Москве, мать-Россия увидит эту битву! Знаете, я не считаю, что он представляет свою страну. Когда это было? Где его триколор?! Я представляю Ирландию и всегда выхожу с ирландским флагом. Он нюхает зад соперникам! А если хочет понюхать мой кулак, пусть спросит своего брата Абубакара», — так Конор пытался задеть побеждавшего его Нурмагомедова.

Доставалось Орлу и от будущего оппонента Фергюсона, который так же, как и Ноториус, критиковал россиянина за излишнюю привязанность к борцовским навыкам.

«Мне достаточно оставаться самим собой в клетке, забрасывая его градом ударов руками и ногами, коленями и локтями. Хабиб придавливает оппонентов к сетке, но почти ничего не делает, поддерживая минимальную активность, словно он мокрое одеяло. Так мы называем людей в джиу-джитсу, которые засиживаются в одной позиции. Да, россиянин действительно умеет эффективно прессинговать своих оппонентов, однако мне его стиль кажется довольно скучным», — делился мнением относительно Нурмагомедова представитель США.

Так или иначе, подтвердить слова делом Эль-Кукуй сможет уже 19 апреля. А вот жаждущему реванша Конору придется подождать как минимум до осени.