Уничтожил «Ман Сити»: Моуринью достал летучего голландца

Одним из главных трансферов в минувшее зимнее окно стал переход нидерландского полузащитника Стивена Бергвейна из ПСВ в лондонский «Тоттенхэм». За этот переход Дэниэл Леви выложил из своего кармана €32 млн — небольшая сумма по меркам современного футбольного рынка.

We are delighted to announce the signing of @StevenBergwijn from PSV Eindhoven.



Steven has signed a contract with the Club that will run until 2025.#WelkomBergwijn #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 29, 2020

Поссорился с «Аяксом» — зажег в стане злейшего врага

Начинал свою карьеру Бергвейн в академии амстердамского «Аякса», где с самого начала начал играть в атаке. Молодой талант не боялся идти в обыгрыш, чем заслужил внимание со стороны тренерского штаба. Но после ссоры с одним из наставников Стивен был вынужден покинуть клубную структуру и перебрался в Эйндховен, став частью злейшего врага «Аякса» — ПСВ.

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В возрасте 17 лет Бергвейн сыграл свой первый матч на профессиональном уровне — дебют состоялся 29 октября 2014 года в игре за национальный кубок против «Алмере Сити», парень вышел на замену во второй половине игры. Через полгода полузащитник впервые появился на поле в рамках встречи чемпионата Нидерландов против «Хераклеса», заменив Юргена Локадию.

Первый мяч Бергвейн забил в августе 2016 года, поразив ворота «Зволле». Прогрессировал молодой талант постепенно, и уже в октябре 2018 года получил вызов в сборную страны под руководством Роналда Кумана и сыграл против команды Германии.

Восхитил Слуцкого

22-летний атакующий хавбек действует преимущественно на левом фланге, смещаясь в центр и накручивая по пути своих соперников, но также способен сыграть и справа.

Як гравець ПСВ Ствен Бергвейн красиво всх обграв забив гол



Крутше за Месс? :) pic.twitter.com/I1IsRK1Bec — UA-Футбол (@ua_football) September 25, 2017

Дриблинг у вингера просто завораживающий:

Having watched 50 seconds of Steven Bergwijn at PSV, I know the bloke that sits near me at Spurs who shouts: "run at them!" every time we get the ball is going to be bloody delighted... #COYS pic.twitter.com/EZd9ZwBsqd — Talking THFC (@TalkingTHFC) January 28, 2020

Во времена своей работы в Эредивизи способности Бергвейна отмечал и российский специалист Леонид Слуцкий, ныне тренирующий казанский «Рубин». Футболист в среднем совершал 2,5 обводки за игру — это второй показатель в чемпионате Нидерландов. Стивен умеет использовать всю ширину поля для быстрых прорывов, а умение точно и своевременно отдать передачу превращает его в универсальное оружие. Из недостатков специалисты выделяют частое нежелание делиться мячом с партнерами, находящимися в более удобной позиции.

Заслужил похвалу Моуринью

Слухи о том, что Стивен вот-вот переедет в английский чемпионат, ходили еще с 2018 года. Издание El Desmarque заявляло о том, что предложение «Манчестер Юнайтед» в размере €40 миллионов не устроило ПСВ, но спустя полтора года договориться с клубом из Эйндховена удалось «Тоттенхэму».

Поспособствовала этому неблагоприятная ситуация с травмой англичанина Гарри Кейна (хотя Бергвейн и не является полноценным центрфорвaрдом, но вероятность увидеть его на острие атаки достаточно высока), а также с отъездом датского полузащитника Кристиана Эриксена в миланский «Интер», что дает больше возможностей пробиться в основной состав.

После подписания контракта с лондонским клубом нидерландец тепло отозвался о своем новом эксцентричном наставнике — Жозе Моуринью:

«Для меня это потрясающий трансфер в потрясающий клуб. Когда я был маленьким мальчиком, я восхищался Жозе. Теперь же мне предстоит с ним совместно работать, это невероятно! «Тоттенхэм» играет в привлекательный футбол; надеюсь, что смогу помочь своими навыками».

Игрок заключил контракт до 2025 года и взял себе 23-й номер.

Свою британскую карьеру Бергвейн начал успешно: в дебютном матче против «Манчестер Сити» нидерландец сумел открыть счет, обработав передачу с отскоком от земли в исполнении Лукаса Моуры и пробив с разворота в дальний угол.

Этот гол принес «Тоттенхэму» победу в невероятно тяжелом матче и позволил команде подняться на пятое место в АПЛ. После игры нидерландец в интервью «Би-би-си» сказал:

«Это невероятно. Забить в первой игре в чемпионате Англии было моей мечтой, которая стала явью. Я очень счастлив оказаться здесь и очень счастлив забить. В детстве я мечтал о том, чтобы сыграть в Премьер-лиге, и сейчас это случилось!»

Моуринью также не обошел стороной успешный дебют полузащитника:

«Мяч Бергвейна закономерно стал кульминацией прекрасного матча в его исполнении. Даже если бы он не забил, то я бы все равно похвалил его, так как он провел качественную и зрелую встречу против сильного соперника. Стивен грамотно заполнял пространство и умело противостоял опытнейшему Кайлу Уокеру. В общем, он сегодня был очень хорош».

Tottenham Hotspur January signing Steven Bergwijn has now promised to deliver so much more following his Spurs debut:



"It was difficult in the beginning, the intensity. It was a hard game, I can do more so you will see more, for sure."#THFC #COYSpic.twitter.com/ww72UfQJyZ — Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) February 4, 2020

Будем наблюдать за игрой нидерландского таланта и, вполне возможно, еще увидим его на предстоящем чемпионате Европы, который стартует 12 июня.