Уничтожил «Ман Сити»: Моуринью достал летучего голландца

Одним из главных трансферов в минувшее зимнее окно стал переход нидерландского полузащитника Стивена Бергвейна из ПСВ в лондонский «Тоттенхэм». За этот переход Дэниэл Леви выложил из своего кармана €32 млн — небольшая сумма по меркам современного футбольного рынка.
Поссорился с «Аяксом» — зажег в стане злейшего врага
Начинал свою карьеру Бергвейн в академии амстердамского «Аякса», где с самого начала начал играть в атаке. Молодой талант не боялся идти в обыгрыш, чем заслужил внимание со стороны тренерского штаба. Но после ссоры с одним из наставников Стивен был вынужден покинуть клубную структуру и перебрался в Эйндховен, став частью злейшего врага «Аякса» — ПСВ.
В возрасте 17 лет Бергвейн сыграл свой первый матч на профессиональном уровне — дебют состоялся 29 октября 2014 года в игре за национальный кубок против «Алмере Сити», парень вышел на замену во второй половине игры. Через полгода полузащитник впервые появился на поле в рамках встречи чемпионата Нидерландов против «Хераклеса», заменив Юргена Локадию.
Первый мяч Бергвейн забил в августе 2016 года, поразив ворота «Зволле». Прогрессировал молодой талант постепенно, и уже в октябре 2018 года получил вызов в сборную страны под руководством Роналда Кумана и сыграл против команды Германии.
Восхитил Слуцкого
22-летний атакующий хавбек действует преимущественно на левом фланге, смещаясь в центр и накручивая по пути своих соперников, но также способен сыграть и справа.
Дриблинг у вингера просто завораживающий:
Во времена своей работы в Эредивизи способности Бергвейна отмечал и российский специалист Леонид Слуцкий, ныне тренирующий казанский «Рубин». Футболист в среднем совершал 2,5 обводки за игру — это второй показатель в чемпионате Нидерландов. Стивен умеет использовать всю ширину поля для быстрых прорывов, а умение точно и своевременно отдать передачу превращает его в универсальное оружие. Из недостатков специалисты выделяют частое нежелание делиться мячом с партнерами, находящимися в более удобной позиции.
Заслужил похвалу Моуринью
Слухи о том, что Стивен вот-вот переедет в английский чемпионат, ходили еще с 2018 года. Издание El Desmarque заявляло о том, что предложение «Манчестер Юнайтед» в размере €40 миллионов не устроило ПСВ, но спустя полтора года договориться с клубом из Эйндховена удалось «Тоттенхэму».
Поспособствовала этому неблагоприятная ситуация с травмой англичанина Гарри Кейна (хотя Бергвейн и не является полноценным центрфорвaрдом, но вероятность увидеть его на острие атаки достаточно высока), а также с отъездом датского полузащитника Кристиана Эриксена в миланский «Интер», что дает больше возможностей пробиться в основной состав.
После подписания контракта с лондонским клубом нидерландец тепло отозвался о своем новом эксцентричном наставнике — Жозе Моуринью:
«Для меня это потрясающий трансфер в потрясающий клуб. Когда я был маленьким мальчиком, я восхищался Жозе. Теперь же мне предстоит с ним совместно работать, это невероятно! «Тоттенхэм» играет в привлекательный футбол; надеюсь, что смогу помочь своими навыками».
Игрок заключил контракт до 2025 года и взял себе 23-й номер.
Свою британскую карьеру Бергвейн начал успешно: в дебютном матче против «Манчестер Сити» нидерландец сумел открыть счет, обработав передачу с отскоком от земли в исполнении Лукаса Моуры и пробив с разворота в дальний угол.
Этот гол принес «Тоттенхэму» победу в невероятно тяжелом матче и позволил команде подняться на пятое место в АПЛ. После игры нидерландец в интервью «Би-би-си» сказал:
«Это невероятно. Забить в первой игре в чемпионате Англии было моей мечтой, которая стала явью. Я очень счастлив оказаться здесь и очень счастлив забить. В детстве я мечтал о том, чтобы сыграть в Премьер-лиге, и сейчас это случилось!»
Моуринью также не обошел стороной успешный дебют полузащитника:
«Мяч Бергвейна закономерно стал кульминацией прекрасного матча в его исполнении. Даже если бы он не забил, то я бы все равно похвалил его, так как он провел качественную и зрелую встречу против сильного соперника. Стивен грамотно заполнял пространство и умело противостоял опытнейшему Кайлу Уокеру. В общем, он сегодня был очень хорош».
Будем наблюдать за игрой нидерландского таланта и, вполне возможно, еще увидим его на предстоящем чемпионате Европы, который стартует 12 июня.