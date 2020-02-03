10 лет за два удара: суд арестовал боксера с кокаином

3 февраля 235-й гарнизонный военный суд открыл дело в отношении российского боксера Георгия Кушиташвили, который накануне был задержан правоохранительными органами вместе с еще одним членом национальной команды Овиком Оганнисяном. Ранее Кушиташвили и Оганнисян были пойманы сотрудниками Росгвардии, чей патруль счел подозрительным поведение боксеров.

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В частности, у спортсменов во время проверки документов был обнаружен сверток с неким веществом. Предположительно — наркотическим. Однако боксеры в итоге атаковали сотрудников Росгвардии, одному из которых после серии ударов был сломан нос. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения, которые также зафиксировали наличие травм у патрульных — у одного из них оказалось окровавлено лицо. Кушиташвили и Оганнисян были доставлены под стражу, суд вынес в понедельник решение по мере пресечения.

Согласно ему, Кушиташвили просидит под арестом в следственном изоляторе до 1 апреля.

Следственный комитет вменяет боксеру тяжкое преступление. Сам он обвиняется сразу по двум статьям: части 1 ст. 228 УК РФ («приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства») и части 2 ст. 318 («применение насилия, опасного для жизни или здоровья»).

«Вторая статья является тяжкой, ему грозит до 10 лет лишения свободы»,

— приводит РИА «Новости» слова следователя.

Согласно версии следствия, пострадавшим сотрудником Росгвардии оказался водитель. В ходе конфликта с Кушиташвили он получил два удара по лицу, которые привели к перелому носа со смещением. Примечательно, что задержанному вместе с Кушиташвили Оганнсияну обвинения предъявлены не были — по данному делу он проходит в качестве свидетеля.

Что касается Кушиташвили, то изъятый при обыске сверток с неизвестным сначала веществом действительно оказался пакетом с наркотиками. Так, сотрудники правоохранительных органов обнаружили у боксера 0,6 грамма кокаина, что квалифицируется как значительный размер.

Примечательно, что защита арестованного боксера не согласна с обвинениями и намерена добиться оправдания спортсмена. О кокаине высказался и сам Кушиташвили, который подчеркнул, что «не употребляет и никогда не употреблял наркотики». Его адвокат Александр Дегтерев не только отрицает сам факт хранения и распространения боксером наркотиков, но также и отмечает, что избиения сотрудника Росгвардии не было.

«Георгий вместе с Оганнисяном поехали по адресу на Фрунзенской набережной по своим личным, скажем, романтическим взаимоотношениям в гости. В подъезде у них произошла конфликтная ситуация с сотрудниками Росгвардии, а именно с тремя сотрудниками вневедомственной охраны. Они, не представляясь и не предъявляя служебные удостоверения, начали заламывать руки якобы с целью проверки личности и документов. Якобы боксеры попали в какую-то ориентировку.

Произошла потасовка, в рамках которой один из сотрудников Росгвардии поскользнулся и ударился носом о лестничные перила. После этого потасовка прекратилась с учетом того, что она уже вышла на такой уровень. Кушиташвили не мог ударить росгвардейца, ведь иначе удар в нос мог бы закончиться глубоким нокаутом, либо летальным исходом»,

— приводит РИА «Новости» слова адвоката.

Говоря же о найденном у боксера свертке с кокаином, Дегтерев выразил мнение, что тот оказался у его клиента случайно, а сам обвиняемый не знал о содержимом пакета.

«Откуда он появился, мы не знаем. Но, рассуждая логически, здравый смысл подсказывает, что если бы Георгий знал, что этот сверток находится у него в кармане, то он бы выкинул его по дороге, пока ехал от Фрунзенской. То есть Георгий не знал о том, что у него находится сверток, откуда он появился, мы говорить не будем, пусть следствие разбирается», — заявил адвокат.

В Федерации бокса России уже высказались относительно ареста Кушиташвили и выразили намерение настоять на максимально суровой мере наказания спортсмена. Но только в том случае, если его вина будет доказана. Так, президент ФБР Умар Кремлев выразил поддержку Кушиташвили, отметив, что тот является профессиональным боксером и, вероятно, пойти на такой конфликт не мог.

«Как боксера и спортсмена мы его бросать не будем, будем помогать, оплачивать адвокатов, но все будет по закону. Для нас это шок, человек ни разу не был замечен, врач еженедельно их осматривает, они сдают каждую неделю биохимию.

Если же следствие докажет, что он поднял руку на сотрудника Росгвардии, то мы это осуждаем, он ответит по закону, если подтвердится, мы за жесткие санкции»,

— цитирует Кремлева ТАСС.

Георгий Кушиташвили является двукратным чемпионом России в весовой категории до 81 кг. На прошедшем в 2019 году чемпионате мира в Екатеринбурге он дошел до четвертьфинала, где уступил Хулио ла Крусу из Кубы.