От «Локомотива» до «Марселя»: где продолжит карьеру Кокорин

«Сочи» все еще верит в переход, Кокорин — нет

Главной фигурой зимнего трансферного окна в России неожиданно стал Александр Кокорин. Казалось, что у вышедшего в сентябре прошлого года из исправительной колонии нападающего дела складываются весьма неплохо: за время ареста у него истек контракт с «Зенитом», но сразу же после выхода на волю петербургский клуб пошел навстречу футболисту и предложил новое соглашение. Кокорин его ожидаемо подписал и даже попытался заявиться за сине-бело-голубых для участия в Российской премьер-лиге. Не удалось: руководство лиги дало отказ ввиду закрытия регистрационного периода, а исключение для нападающего делать не стали. В итоге Кокорин лишь начал тренировки с «Зенитом», ожидая открытия зимнего окна, последующей заявки за команду и выступления в оставшейся части сезона.

Реклама

Однако в ходе первых тренировочных сборов петербуржцев ситуация внезапно повернулась совершенно в другую сторону. В сторону юга: «Сочи» официально объявил об аренде Кокорина до конца сезона, позднее руководство «Зенита» эту договоренность подтвердило. Примечательно это еще и тем, что контракт форварда с сине-бело-голубыми как раз истекает по окончании сезона, а именно — 1 июля.

Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за «Сочи» до конца сезона РПЛ 2019/20. pic.twitter.com/gJFGVXTryl — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 21, 2020

Кокорин, несмотря на то что оба клуба ударили по рукам, переезжать в Сочи отказался. Как минимум из-за того, что сделка была оформлена без его ведома (в чем признавался и он сам, и его агент Кирилл Логинов). Как максимум — из-за отсутствия ясности в будущем своей карьеры. Заступался за футболиста главный тренер «Зенита» Сергей Семак, отмечавший, что он заинтересован в услугах форварда и уверен, что тот еще может принести пользу команде. Но переговоры с руководством клуба пока что результата не дали: боссы сине-бело-голубых намерены отдать игрока в «Сочи».

По-прежнему на это рассчитывают и представители сочинского клуба. Еще ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг утверждал, что он лично проводил переговоры с Кокориным и даже договорился о трансфере. Это частично подтвердил и нападающий: по его словам, он действительно общался с Ротенбергом и действительно имел некие договоренности с ним, однако, по его словам, «дело пошло совсем по-другому». В России зимнее трансферное окно закроется 22 февраля, и в «Сочи» убеждены, что договориться с игроком все-таки удастся.

«Мы надеемся до сих пор, что Саша к нам приедет. Конечно, в «Сочи» хорошие условия для реализации футболиста. Что будет через час или два — посмотрим. Если мы заинтересованы в этом футболисте, то он должен нам помочь», — цитирует Sport24 генерального директора клуба Дмитрия Рубашко.

Подчеркнул это и сам Ротенберг. По его словам, он все еще находится на связи с Кокориным и пытается уговорить того согласиться подписать арендное соглашение.

«Мы ждем его в «Сочи». Надеюсь, он примет правильное решение. Все дороги открыты для него в нашей команде. Он сможет себя проявить здесь, вернуться потом обратно. Надеюсь, в ближайшее время наступит ясность. В «Сочи» созданы все условия. У нас все работает на высоком уровне — медицинское обслуживание и так далее. Мы ему все предоставим, чтобы он себя комфортно у нас чувствовал. Ребята ждут его в команде, и тренер тоже», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Но Кокорин принципиально стоит на своем.

«В настоящий момент он находится в «Зените»-2. В «Сочи» он не собирается», — говорил агент форварда в интервью «Спорт День за Днем».

Есть другие варианты в России

Пока же Кокорин проходит зимние сборы с фарм-клубом петербуржцев — «Зенитом-2». Если урегулировать конфликт с руководством сине-бело-голубых ему не удастся, то остаток сезона футболист проведет именно во второй команде, которая выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), третьем по силе футбольном дивизионе в России. Очевидно, что такой вариант Кокорина не устраивает, так как он теряет даже самые малые теоретические шансы попасть в сборную и выступить на грядущем чемпионате Европы — 2020. Впрочем, существует вариант с разрывом контракта, но и здесь имеются определенные сложности, и маловероятно, что Кокорин сможет сделать это в одностороннем порядке.

К слову, о контракте.

Ранее известный журналист и блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале заявил, что у Кокорина в РПЛ самая маленькая зарплата. А именно — 20 тысяч рублей в месяц. Позднее футболист выступил на телепрограмме «Фетисов» и в ходе эфира подчеркнул, что «Уткин ему еще накинул», намекнув на то, что получает он в «Зените» еще меньше. По информации принадлежащего Григорию Березкину РБК,

нынешняя зарплата Кокорина приравнена к Минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).

«На момент заключения контракта в сентябре МРОТ в Санкт-Петербурге составлял чуть более 17 тыс рублей. Если растет МРОТ, то растет и зарплата», — утверждает источник.

Вместе с этим в ряде СМИ появилась информация о том, что Кокорин может продолжить карьеру в московском «Локомотиве». При этом форвард является воспитанником красно-зеленых. В школу «железнодорожников» он попал еще в девятилетнем возрасте и провел там восемь лет. Но дебютировать за «Локо» на профессиональном клубе было не суждено: еще один столичный клуб — «Динамо» — предложил футболисту более выгодные финансовые условия, на которые тот и согласился. О возможном переходе Кокорина в «Локомотив» сообщил и журналист Сергей Егоров.

«В ближайшее время в «Зените» важное совещание по Кокорину. Говорят разное. Есть вариант с «Локо» — клуб игрока хочет и готов сделать все, чтобы его получить. Второе: не очень пока верю, но как бы все не развернулось обратно — в «Зенит», — написал Егоров у себя в Telegram-канале.

Вероятность перехода Кокорина в «Локомотив» повысилась и после неожиданного отъезда Федора Смолова в испанскую «Сельту», где он проведет остаток сезона в аренде. Таким образом, у красно-зеленых остались три номинальных нападающих: Антонио Эдер, Рифат Жемалетдинов и Лука Джорджевич. Причем последний находится в лазарете с серьезным повреждением связок колена.

Впрочем, «железнодорожники» информацию о возможном приобретении Кокорина комментируют неохотно, подчеркивая, что никаких шагов к этому не предпринимают. Отмечал это и главный тренер команды Юрий Семин.

«Правда ли, что на замену Смолову «Локо» попытается приобрести Кокорина? Я не могу комментировать перспективы чужих игроков. Это сегодня не мой игрок, хотя он воспитанник «Локомотива», — цитирует Семина «СЭ».

Фигурировал в СМИ и вариант с возможным возвращением Кокорина в «Динамо», откуда он ушел в «Зенит» в 2016 году. Однако вероятность этого трансфера равна примерно нулю: у бело-голубых кадровых проблем в нападении нет, да и этой зимой клуб приобрел форварда сборной России Николая Комличенко, ушедшего из чешской «Млады Болеслав».

Были варианты в Европе

Василий Уткин, продолжая тему Кокорина, подчеркнул, что, по его информации, футболист вряд ли сможет далее выступать в России.

«Крайне маловероятно, что Кокорин перейдет в российский клуб. Вероятность есть. Но только процентов пять. Потому что с этого момента, если допустить переход Кокорина в другой российский клуб и его карьера продолжится в России, то это станет уроном для «Зенита». Каждый тур будет напоминанием», — написал Уткин у себя в Telegram-канале.

В связи с этим стало известно, что Кокорин имел предложения за рубежом. Например, бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат, ныне возглавляющий нидерландский «Фейеноорд», заявил об интересе в отношении российского нападающего.

«Что-то должно произойти. Я считаю, что Александр Кокорин – отличный футболист. Вот почему я спрашивал о нем. Если нам удастся получить Кокорина, я лично его заберу. Приходится иметь дело с клубом, который может отпустить игрока или нет», — приводит слова Адвоката Voetbal International.

Как утверждали различные источники, клуб из Роттердама даже обратился к сине-бело-голубым с предложением об аренде до конца сезона, но в Петербурге ответили отказом.

Известный телекомментатор Нобель Арустамян и вовсе заявил, что у «Зенита» имелась возможность именно продать Кокорина. Во Францию — в «Марсель». Но, как утверждает источник, французский клуб так и не сделал официального предложения о покупке форварда.

«У французского «Марселя» возникла идея заполучить Кокорина, но дальше предварительных переговоров дело не зашло. Вторая команда французской Лиги 1 в последний момент пыталась провернуть трансфер. Инициатива исходила от Андре Виллаш-Боаша, который работал с Кокориным в «Зените» и теперь хотел видеть его в «Марселе».

Кокорину предлагали контракт на полтора года. Но сторона футболиста не смогла договориться с «Зенитом». У французского клуба не осталось денег на зимнее окно, и клуб даже не стал делать официальное предложение «Зениту»,

— сообщил Арустамян.

Впрочем, сейчас в Европе зимнее трансферное окно уже закрыто, потому если Кокорин и сможет уехать из России, то только летом, хотя вести переговоры и подписать контракт он все же право имеет.