«Дают $100 млн за избиение придурка»: Хабиб о реванше с Конором

За 75 дней до защиты титула в бою против Тони Фергюсона российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов находится в родном Дагестане, где тренируется под руководством своего отца Абдулманапа…

… расслабляется на лоне природы…

… и проводит необычные мероприятия. Так, на днях Хабиб организовал в Каспийске футбольный турнир для слепых спортсменов, на который приехали игроки из Москвы, Чечни, Казахстана, Марий-Эла, Молдовы и, конечно, из городов Дагестана.

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Боец UFC признался, что его вдохновил уровень игры незрячих футболистов, и пообещал в дальнейшем устраивать подобные турниры. Впрочем, и на сегодняшний день Нурмагомедов сделал все, чтобы привлечь внимание к этим соревнованиям — даже дал продолжительную пресс-конференцию, где откровенно ответил на самые актуальные вопросы по своей карьере.

Про бой с Конором

1 февраля президент UFC Дана Уайт сообщил, что Конор Макгрегор осенью получит в соперники победителя боя между Хабибом и Фергюсоном. То есть ирландец, не дравшийся полтора года до январского поединка с Дональдом Серроне, закончившегося за минуту, выйдет оспаривать чемпионский титул организации.

Никаких спортивных предпосылок для этого нет — только денежные, но Нурмагомедова финансовые вопросы сейчас не очень волнуют, и он с удовольствием разнес заявление Уайта.

Во-первых, Орел заверил, что даже $100 млн не способы пробудить его интерес к Печально Известному.

«Мне бой с Макгрегором вообще неинтересен. Что будет, если мне предложат $100 млн? А зачем мне давать такие деньги? Их лучше направить на благотворительность.

Пускай в турниры для слепых вкладывают, если деньги некуда девать. А предлагать мне $100 млн, чтобы я снова побил этого придурка? Я не думаю, что это правильно», — заявил боец.

Во-вторых, Хабиб подчеркнул, что после длительного простоя Макгрегор провел всего один бой, и тот — с очень слабым Серроне, который и до этого шел на серии из двух поражений подряд.

Причем перед этим поединком Нурмагомедов весьма критически оценил видео пресс-службы UFC, в котором Дональд рассказывал, как сильно переживает перед противостоянием с Конором. Тогда Орел в жесткой форме обозвал американского спортсмена трусом в своем Instagram.

«Возможно, это было грубо, но точно.

UFC очень грамотно выбрали Макгрегору соперника. 90% людей, которые смотрят ММА, не разбираются в виде спорта — просто включают бои. Поэтому, когда Конор победил Серроне, толпа заговорила о реванше со мной, хотя американец чуть ли не семь из десяти последних боев проиграл.

Мы же говорим о претендентском бое — о человеке, который должен оспаривать мировой титул. Своими словами о Серроне я хотел достучаться до людей, чтобы они поняли, против кого Макгрегора выставили», — пояснил Хабиб.

При этом боец не стал утверждать, что поединок Печально Известного с американцем был договорным, как считает, например, его отец Абдулманап.

«На мой взгляд, договорным этот бой не был, хотя могу ошибаться. Тем не менее считаю, что промоушен с такой историей, как UFC, не стал бы так рисковать, мог бы получиться серьезный удар по репутации, — отметил спортсмен. — Однако с соперником для Макгрегора они угадали, потому что Серроне — ментально слабый человек, который всегда «сливает» в важных боях. Так что это был просто хорошо разыгранный цирк».

Наконец, Нурмагомедов заявил, что весь хайп вокруг возможного реванша строится лишь на околоспортивных разборках и финансовой выгоде:

«Меня удивляют вопросы о реванше. Кажется, люди просто хотят продолжения того банкета, который был после боя, и новых денег. В поединке же я все контролировал, делал с Макгрегором, что хотел, заставил его сдаться. В такой ситуации о каком реванше может идти речь?»

Про бой с Фергюсоном

Несмотря на большое количество вопросов по ситуации с Конором, Хабиб подчеркнул, что сейчас сконцентрирован только на поединке 18 апреля:

«Это будет очень серьезный бой, и последние полтора месяца я регулярно тренируюсь по утрам и вечерам. За два месяца до поединка уже набрал хорошую форму.

Что думаю об опасных ударах локтем в исполнении Тони, которые разрывают кожу соперникам? У меня в боях не то что сечки, но даже фингала никогда не было. Так что его удары проблемой не станут.

Мне голову никогда не рассекали. И даже если какое-то рассечение будет в этом бою, я не думаю, что судьи быстро остановят поединок. Будет интересно».

Про бой в России

Напоследок Хабиб признался, что уже почти перестал верить в возможность провести бой в России, о чем уже давно мечтает.

«Все меньше верю в такое развитие событий. Если только где-нибудь на улице в России не подерусь (смеется). Два моих следующих боя UFC планируют провести в США, так как там можно выручить за них больше денег. Но я к организационным моментам отношения не имею. Если бы меня спросили, я бы, конечно, хотел подраться в России. Здесь подготовиться и здесь подраться», — подытожил Орел.