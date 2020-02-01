Подерутся осенью: Макгрегору дали реванш с Хабибом

1 февраля президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сделал громкое, но в то же время ожидаемое заявление. Он обозначил, что экс-обладатель поясов в двух дивизионах Конор Макгрегор действительно встретится с победителем апрельского супербоя Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон.

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Соответственно, потенциальный реванш Хабиба и Конора состоится осенью, если Нурмагомедов сможет одолеть Фергюсона.

«Хабиб и Тони подерутся 18 апреля в Бруклине, а Конор встретится с победителем. Он утверждает, что не хочет ждать, но я не знаю, какой бой для него имеет смысл. Рамадан начнется сразу после боя с Фергюсоном. Он будет ждать его окончания, так что речь идет об осени… Сентябрь, октябрь или ноябрь», — приводит ESPN слова Уайта, на все 100% уверенного в российско-ирландской дилогии.

Но, несмотря на радужные планы главы UFC, есть ни много ни мало пять причин, по которым супер-реванш может не состояться.

1. Ультиматум Нурмагомедова и его команды

Конор одержим реваншем не меньше Даны Уайта. Он говорит о повторном поединке с Хабибом и всячески старается задеть заклятого врага, порой переходя на оскорбления не только чемпиона UFC, но и его родины:

«Он боится рисковать, потому что ничего не заслуживает! Дерется с теми, кого может победить. Нюхает зад соперникам! Мы все знаем, кто такие дагестанцы — они убегают, трусят. Такой же и Нурмагомедов, все это в его природе. Однако я обращаюсь к нему: «Беги — ты все равно не скроешься от реванша». Я буду драться с Хабибом в Москве, матушка-Россия увидит эту битву! Я не считаю, что он представляет свою страну. Где его триколор?! Я же представляю Ирландию и всегда выхожу с ирландским флагом».

Вот только Нурмагомедова, похоже, абсолютно не волнует трешток ирландца. Россиянин настаивает на фантастических условиях: в контексте разгромной победы на UFC 229 только десять побед (!) Макгрегора заставят россиянина поставить подпись под контрактом. Орел чувствует свою значимость для организации и продолжает настаивать на своем.

Поддерживает позицию Хабиба и его команда, которая, судя по всему, давно оставила позади громкое противостояние с эпатажным Конором. Особенно ценно для чемпиона мнение отца: Абдулманап Нурмагомедов попросту не видит в ирландце достойной оппозиции для сына, а сама потенциальная встреча с Макгрегором для специалиста является не более чем «денежным боем».

2. Спортивный принцип

Стоит ли сомневаться, что 18 апреля в Нью-Йорке мы увидим одно из величайших противостояний в истории не только легкого веса UFC, но и вообще смешанных единоборств. Благодаря большим победам и остервенелым рубкам в восьмиугольнике экс-временный чемпион Тони Фергюсон наконец-то выстрадал себе шанс поохотиться на Орла и его пояс.

А вот за что такую возможность может получить Макгрегор, в данный момент совсем далекий от былых позиций в легком весе?

1) Закрыл поражение от Орла победой над самым слабым из всех кандидатов — Дональдом Серроне.

2) Не сгонял вес, проведя поединок на UFC 246 в полусреднем дивизионе.

Всего два пункта, которые делают реванш против Хабиба абсурдом... Жаль, что спортивные принципы в UFC давно отошли на задний план, уступив место зрелищу за большие деньги. Острословие давно затмило результаты в клетке, а громкость имени — громкость заслуг.

В таких реалиях король очевиден. А кто правит, тот и заказывает музыку.

3. Крах Конора в возможном поединке до реванша

Повторимся, что победа в полусреднем весе над очевидным аутсайдером — не тот трамплин навстречу Хабибу, которого ждали от Макгрегора поклонники ММА. Поэтому, пока Нурмагомедов дерется с Фергюсоном, можно задуматься об еще одном бое до встречи с Орлом.

Есть чемпион полусредневесов Камару Усман — высококлассный борец, который жаждет уничтожить звездного гостя дивизиона в октагоне. Еще один вариант — «Самый жесткий гангстер» Хорхе Масвидаль, не меньше нигерийца желающий покалечить ирландца.

Не забываем и идущего на серии из трех побед нокаутами Джастина Гэтжи (этот кандидат импонирует наставнику Конора Джону Каване). Ну и, бесспорно, Нейт Диаз — завершение трилогии с «парнем из Стоктона» также в планах Макгрегора.

В случае победы над любым из этих противников заслуженность второго шанса не сможет оспаривать даже отъявленный ненавистник Ноториуса. Но поражение... Такой исход окончательно убьет смысл проведения рематча с Хабибом.

4. Смена ориентиров главных действующих лиц

Маловероятный сценарий, но все же... Макгрегор чертовски любит деньги, и этот фактор может в корне изменить расклады на реванш.

Безусловно, второй бой с Орлом принесет баснословные суммы не только промоушену (эксперты прогнозируют рекордное количество купленных платных трансляций, и, соответственно, лучшую выручку за все время существования организации), но и самому Конору. За первый бой с Хабибом он получил предположительно $50 млн, за победу над Серроне — $80 млн. Есть ли сомнения в том, что за новую дуэль с Нурмагомедовым гонорар перевалит за сотню миллионов?

Однако на горизонте маячит человек, который выпишет Макгрегору чек значительно больше. Его имя — Флойд Мейвезер. Они уже обогатились на первом противостоянии, поэтому второй боксерский поединок также имеет огромное бизнес-значение для обоих спортсменом-богачей. Жажда реванша за проигрыш Хабибу в октябре 2018 года? Все просто забудется за триумфальными эпизодами Печально Известного.

Что интересно, Нурмагомедов так же интересует Мейвезера. Хабибу такой бой принесет новый опыт и поставит необычную точку в карьере, а непобежденному боксеру — вероятный триумф над еще одной звездой смешанных единоборств.

5. Поражение самого Хабиба на UFC 249

Поразительно, как ММА-сообщество забывает об опасности в лице Тони Фергюсона. Похоже, всерьез Эль-Кукуя воспринимает исключительно команда Хабиба, который уже готовится к встрече с кровожадным американцем.

«Он, как и я, идет на 12-матчевой победной серии, не проигрывал с 2012 года. Соперник очень хороший. Вообще за всю историю UFC никогда не встречались два бойца, у которых было бы по 12 побед подряд, так что это будет большое историческое событие, и как к оппоненту я к нему отношусь очень ответственно!» — цитировал Хабиба ТАСС в конце прошлого года.

Настрой российского чемпиона понятен: Фергюсон — самый сложный соперник Нурмагомедова в карьере.

Хорош в стойке (один из лучших в истории ММА по использованию в поединках локтей), уверен в клинче, вынослив и абсолютно неудержим — даже на земле, где Хабибу нет равных, Тони может преподнести сюрприз в виде безупречного болевого или удушающего.

И пускай 12 февраля Эль-Кукую исполнится 36 лет, пускай за время карьеры он не один раз падал в нокдаун, а в 2019-м еще и боролся с психологическими проблемами, Фергюсон по праву считается аналитиками главным претендентом на то, чтобы подправить рекорд россиянина, убрав из него «0» в графе «поражения».

А не будет победы над Эль-Кукуем, не будет и реванша, не так ли?