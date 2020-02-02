Спастись любой ценой: как идет борьба за выживание в АПЛ

«Норвич»

Дела у «канареек» идут максимально нездорово. Твердое последнее место, всего 18 очков и игра в ближайшем туре с «Ливерпулем». Команде Даниэля Фарке нужно настоящее чудо, чтобы остаться в элите английского футбола на следующий сезон. После «красных» в календаре у них идет колкий «Вулверхэмптон», а затем несущийся на всех парах в Лигу чемпионов «Лестер».

Отставание от спасительной зоны после 25 туров составляет семь очков, а добыть хотя бы ничью с этими соперниками будет тяжело. Добавляет грусти поклонникам желто-зеленых и тот факт, что в последних 12-ти турах была добыта всего одна (!) победа.

Сильно хромает оборона: лишь 20-е место и 47 пропущенных голов по итогам 2/3 чемпионата. Кроме того, на флажке трансферного окна команда чуть не лишилась своей главной звезды Теему Пукки, которого британские СМИ поспешили отправить в «Манчестер Юнайтед». Однако форвард все-таки остался и теперь попытается спасти свой коллектив от падения в Чемпионшип.

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В заключительных трех турах АПЛ, где будет решаться судьба зоны вылета, желто-зеленым предстоят гостевые встречи с «Манчестер Сити» и «Челси», а также домашний матч против «Бернли». И если до наступления 35-го тура клуб не сумеет выбраться из опасной зоны, то все шансы на выживание можно будет смело умножать на ноль.

Впрочем, «Норвичу» не привыкать выступать в роли команды-лифта — коллективу в последнее время стабильно удается быстро подниматься из Чемпионшипа обратно.

«Уотфорд»

Команда из пригорода Лондона, занявшая по итогам прошлого сезона место в первой половине таблицы, после смены двух тренеров в 2019 году сумела выйти из крутого пике и начала осторожное движение вверх. Один из лучших кризис-менеджеров Англии Найджел Пирсон уже имеет опыт спасения, казалось бы, в совсем безнадежных ситуациях. Вспомните предчемпионский «Лестер», замыкавший таблицу в апреле 2015-го и сумевший избежать понижения.

И в стане «шершней» британец начал проявлять себя с самого начала — за десять матчей сезона-2019/20 он набрал очков почти в два раза больше, чем Кике Флорес и Хавьер Грасия вместе взятые. Но два последних матча команда проиграла, причем оба раза ведя в счете — 1:0 с «Астон Виллой» в Бирмингеме и 2:0 с «Эвертоном» на «Викаридж Роуд». Есть ощущение, что подобные неудачи могут изменить психологическое состояние игроков в худшую сторону.

В этом ключе становится чрезвычайно важной предстоящая игра с «Брайтоном» — необходимо не отпустить далеко одного из прямых конкурентов.

Стоит отметить, что атакующий потенциал «Уотфорда» довольно высок, и он может помочь в играх с соседями по турнирной таблице. Однако для того, чтобы противостоять другим командам, нужно вернуть стабильную игру в обороне.

«Вест Хэм»

Этот коллектив можно с уверенностью назвать главным разочарованием сезона в Английской премьер-лиге. «Молотобойцам» во главе с опытнейшим Мануэлем Пеллегрини, за плечами которого есть три британских трофея, пророчили место в верхней половине таблицы и борьбу за еврокубки, а на данный момент они болтаются на 18-й строчке и даже не помышляют об этом.

Увольнение чилийца, ставшее ожидаемым событием, пока не принесло ничего хорошего.

Дэвид Мойес за месяц своей работы выиграл всего один матч (дома против «Борнмута» со счетом 4:0) и набрал пять очков. Получилась забавная ситуация: Пеллегрини сняли для того, чтобы максимально отдалиться от зоны вылета, а при Мойесе «Вест Хэм» как раз туда опустился. А то, что в феврале столичная команда отправится на выезд к «Манчестер Сити» и «Ливерпулю», точно не обнадеживает фанатов клуба из восточного Лондона.

Впрочем, плотность внизу высока, поэтому паниковать раньше времени болельщикам точно не стоит — терять очки будут все.

Последние четыре тура АПЛ определят судьбу «Вест Хэма» — играть им предстоит против «Норвича», «Астон Виллы», «Уотфорда» и не конкурирующего с ними «Манчестер Юнайтед».

Этот расклад, с одной стороны, может выправить ситуацию, в которую лондонцы способны себя закопать. С другой стороны, все может получиться наоборот — неудачи в этих матчах погубят все то хорошее, что может быть нажито в марте и апреле.