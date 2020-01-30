Первый после Роналду: ради чего Эриксен бросил АПЛ

В Английской премьер-лиге (АПЛ) завершилась одна из главных интриг зимнего трансферного окна: полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен покинул Туманный Альбион. Датчанин завершил переход в миланский «Интернационале», которому трансфер хавбека обошелся всего в €20 млн с учетом различных бонусов. Известно, что зарплата футболиста в стане «нерадзурри» составит €10 млн за сезон, а его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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Столь символическая сумма, заплаченная «Интером» за хавбека, связана с тем, что его трудовое соглашение со «шпорами» истекало будущим летом и продлевать его Эриксен категорически отказался. Поэтому у «Тоттенхэма» был выбор: либо выручить за него хоть какие-то деньги зимой, либо отпустить по окончании контракта летом бесплатно. Для сравнения, специализированный портал Transfermarkt.de оценивает стоимостью датчанина в €90 млн.

«Я не мог дождаться перехода, счастлив стать игроком «Интера». Я не из тех, кто считает статистику очень важной, но знаю, что есть люди, которым нравится говорить об этом. Цифры говорят, что я хорошо проявил себя в Англии. Теперь время принять новый вызов, и я счастлив возможности играть в Серии А за большую команду. «Интер» — фантастический клуб», — приводит слова футболиста пресс-служба «змей».

Датчанин с зарплатой €10 млн стал вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков Серии А, разделив эту строчку в защитником «Ювентуса» Маттейсом де Лигтом. Оба уступают лишь пятикратному обладателю «Золотого мяча» и форварду «бьянконери» Криштиану Роналду, который получает €31 млн в год.

Напомним, за лондонцев Эриксен выступал с 2013 года. Все это время он был лидером «шпор», проведя в составе команды 305 матчей, в которых отметился 69 голами и 89 результативными передачами. В нынешнем сезоне, так или иначе, он сумел отличиться только тремя забитыми мячами и тремя ассистами в 25 встречах в АПЛ и Лиге чемпионов. Руководство «Тоттенхэма» желало сохранить своего ключевого игрока и на протяжении долгого времени пыталось убедить его остаться, однако, по информации британской прессы, стороны не сошлись в финансовом вопросе. По другой версии, датчанин уже давно хотел покинуть клуб и пролонгировать соглашение не собирался в любом случае.

На фоне ухода Эриксена из «Тоттенхэма» много говорилось о его возможном трансфере в мадридский «Реал», который якобы мог состояться еще прошлым летом.

Как утверждает AS, у 27-летнего полузащитника было заключено предварительное соглашение со «сливочными», однако его переход заблокировал главный тренер «королевского клуба» Зинедин Зидана. Датчанин, по данным источника, долгое время надеялся, что французский специалист изменит свое решение, но в конечном итоге этого не произошло.

Кроме того, футболист имел предложение от «Манчестер Юнайтед», но по личным причинам не захотел оставаться в Англии.

«Дорогие болельщики «Тоттенхэма»! Я не знаю, с чего начать. У меня не было времени попрощаться со всеми, хотя мне казалось, что я провел много матчей там, где все говорили и думали, что на следующий день в клубе меня не будет. У меня осталось очень много невероятных воспоминаний за последние шесть с половиной лет, что я провел в команде. Я по-настоящему наслаждался каждой тренировкой и каждой игрой, но иногда просто хочется попробовать что-то новое! Так что, болельщики «шпор», для меня было честью играть за ваш клуб. Надеюсь, мы еще встретимся в будущем!» — написал Эриксен в своем Twitter-аккаунте.

Недовольство многочисленных фанатов «Тоттенхэма» ситуацией с Эриксеном и клубом основано на тяжелом кризисе, который переживают «шпоры». Команда находится на шестом месте в турнирной таблице с 34 очками при восьми поражениях, семи ничьих и лишь девяти победах. По ходу сезона лондонцы уволили с поста главного тренера Маурисио Почеттино, заменив его Жозе Моуринью. Однако кардинально поменять текущее положение дел португалец пока не может из-за кадровых проблем. Не так давно из строя выбыл главный бомбардир «шпор» Гарри Кейн — он вернется на поле не ранее апреля. Ко всему прочему, в лазарете также находятся защитник Бен Дэвис и Мусса Сиссоко.

Боссы «Тоттенхэма» рассчитывали, что приход Моуринью посодействует в вопросе продления контрактов с лидерами, но в случае с Эриксеном это не сработало.

«Тоттенхэм» не виноват в этой ситуации. Эриксен с момента моего прибытия ведет себя очень профессионально как по отношению ко мне, так и по отношению к команде. Неприятно оказаться в такой ситуации 25 января», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Говоря о проблемах «шпор», нельзя не сказать, что «Интер» находится в куда более выгодном положении. Команда впервые за долгие годы конкурирует с «Ювентусом» и борется за победу в Серии А, а приход Эриксена будет хорошим подспорьем в этом деле.