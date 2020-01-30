Шутка про коронавирус: экс-чемпионка UFC устроила скандал

В преддверии турнира UFC 248 польская экс-чемпионка Йоанна Енджейчик снова заставила говорить о себе не в лучшем свете. Спортсменке 7 марта предстоит встретиться в титульном поединке за пояс в женском минимальном весе с Вейли Жанг, и промоушен как раз на днях опубликовал официальный постер мероприятия.

В интернете тут же появились многочисленные коллажи и шутки на фоне бушующего в Китае коронавируса. Одну из таких опубликовала у себя в Instagram Stories Енджейчик. На импровизированном баннере она предстает на коллаже в противогазе, что стало отсылкой к китайскому происхождению Жанг. Сообщение полячка сопроводила смеющимися эмодзи.

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Шутку, как и предполагалось, оценили далеко не все. Спустя несколько минут бывшая чемпионка удалила публикацию, но она на тот момент уже разлетелась по Сети.

Тут же отреагировала и сама Жанг. Она упрекнула соперницу в глумлении над мировой катастрофой, жертвами которой в ее стране стали уже сотни человек.

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«Смех над трагедией — правдивый признак характера. Люди гибнут. Это чьи-то отцы, чьи-то матери и чьи-то дети. Можешь говорить все что угодно обо мне, если это позволяет тебе почувствовать себя сильнее, но не шути о том, что происходит здесь. Я желаю тебе хорошего здоровья до 7 марта. Скоро увидимся», — написала Вейли.

Напомним, что вспышка атипичной пневмонии была зафиксирована в Китае в декабре прошлого года, а очагом эпидемии стал город Ухань, расположенный в центральной части страны и чуть более чем в 1 тыс. км от Пекина. Впоследствии медикам удалось выяснить, что возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV, передающийся воздушно-капельным путем. Случаи заражения уже зафиксированы в разных странах мира, включая Соединенные Штаты, Францию, Финляндию, Японию, Южную Корею и многие другие. По последним данным, всего в Китае 9692 инфицированных, при этом 213 человек уже скончались.

Это не могло не коснуться и спортивной сферы: в стране отложен старт чемпионата Китая по футболу, отменены первенство мира по легкой атлетике в помещении и церемония старта обратного отсчета до Игр в Пекине, перенесены четыре теннисных турнира, олимпийский отбор по баскетболу и боксу, женская футбольная сборная изолирована, а ближайшие домашние матчи хоккейной команды «Куньлунь Ред Стар» теперь будут проходить в России. И это далеко не весь список.

Несмотря на то что шутка Енджейчик получилась объективно неуместной, в ответном сообщении она осталась верна себе. Хоть и извинившись, она намекнула Жанг, что ей стоит быть менее серьезной. К тому же Польская Королева отметила, что не насмехалась над трагедией.

«Эй, Вейли, чемп. Мне очень жаль, что я сделала тебе больно, но я бы никогда не стала шутить над больными людьми или вирусом. Я не хотела тебя задеть. Я просто посмеялась над забавным интернет-мемом. Я очень извиняюсь, но тем не менее встретимся 8 марта (по местному времени. — «Газета.Ru»). Не нужно лишних эмоций, окей?» — сказала она на видео в своем Instagram.

Это уже не первый случай, когда одна из лучших бойцов-женщин в истории позволяет себе некорректное поведение.

Три года назад она схлестнулась с американкой Роуз Намаюнас, заявив, что у той есть «проблемы с психикой», которые не позволят ей претендовать на титул.

«Я не знаю. Быть может, это культурные особенности, но я не привыкла к такому обращению. Я пережила кучу стрессовых ситуаций, связанных с моей семьей. Мой отец умер в результате шизофрении, и вся наша семья сражалась с болезнью до самого конца. Этот поединок значит для меня нечто более, чем просто бой за пояс», — говорила Роуз.

О своем непростом характере Енджейчик напомнила и перед последним поединком против Мишель Уотерсон. У прессы возникли серьезные сомнения по поводу того, сможет ли полячка сделать необходимый вес к бою, и в вопросе бойцу их озвучил один из журналистов. Сказать, что ответ получился обескураживающим, — это не сказать ничего.

«Уверена ли я, что сделаю вес? А ты уверен, что проснешься завтра утром?! Разве я провалила первое взвешивание? А второе? Нет, потому что оно еще только будет. Поэтому прошу, дайте мне время и пространство», — взорвалась спортсменка.

Гнев Польской Королевы на себе прочувствовал и журналист российского телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Занин. На первом турнире UFC в России он попросил Енджейчик дать прогноз на поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, на что спортсменка ответила отказом. После этого корреспондент спросил о поведении ирландца, что вызвало негодование Йоанны.

«Что вы хотите услышать? Хотите, чтобы я стала оскорблять Конора? Как вас зовут? Дима? Дима, встаньте рядом со мной и оскорбите Макгрегора на камеру. Что вы о нем думаете? Вот это я называю глупым вопросом», — сказала она.

Так или иначе, Енджейчик остается одним из наиболее востребованных бойцов-женщин в мире. Она пять раз подряд успешно защищала чемпионство UFC, а поражения от Намаюнас и Валентины Шевченко остались в прошлом. 8 марта она на T-Mobile арене в Лас-Вегасе в со-главном поединке вечера попытается отобрать пояс у Жанг.