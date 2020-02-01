199 голов до истории: Овечкин разнес «Оттаву» с рекордом

Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз» получилась на загляденье. Интрига то умирала, то возрождалась, а обилие голов сделали поединок похожим на триллер.

В итоге гости сумели додавить соперника и подтвердить статус фаворита матча — противостояние завершилось со счетом 5:3.

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Лучшим игроком матча ожидаемо стал российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, оформивший дубль. Были хороши и другие отечественные хоккеисты «столичных»: форвард Евгений Кузнецов не покинул лед без заброшенной шайбы, защитник Дмитрий Орлов отдал голевой пас, а страж ворот Илья Самсонов совершил 25 сейвов.

Что же касается россиян в составе канадской команды, то нападающий «Оттавы» Артем Анисимов записал себе в актив один гол, тогда как Владислав Наместников и Никита Зайцев отличиться результативными действиями не смогли.

Возвращаясь к первой звезде прошедшего поединка, отметим очередное индивидуальное достижение Овечкина.

В матче против «Оттавы» он увеличил свои показатели до 54 (37+17) очков в 51 встрече текущего сезона. Всего же за карьеру представитель России отыграл в 1135 матчах (1265 очков), забросив 695 шайб и отдав 570 голевых передач.

Благодаря дублю в ворота «Оттавы» «восьмерка» вашингтонского клуба вышла на чистое восьмое место в списке лучших бомбардиров НХЛ. Позади остался легендарный канадец Марк Мессье, тогда как ближайшим ориентиром Овечкина стал Майк Гартнер (708 голов).

Что интересно, сам Мессье уже поздравил обошедшего его россиянина.

«Алекс, мои поздравления! Ты не перестаешь удивлять своим умением завершать атаки, техникой и навыками силовой борьбы. Это такое редкое сочетание. Но куда важнее то, что ты своей страстью и желанием вдохновляешь целое поколение мальчишек и девчонок. Желаю тебе поиграть как можно дольше и обогнать еще больше великих хоккеистов!» — приводит слова прославленного форварда официальный сайт лиги.

Овечкин же на очередной триумф отреагировал крайне скромно, отметив первостепенную значимость именно командной победы.

«Честно признаюсь, у меня сегодня было множество моментов, поэтому я мог забить и больше. Наше звено действовало удачно, мы имели неплохие шансы. Все парни пытались найти меня передачей. Однако я оформил два гола и теперь буду двигаться вперед… Восьмое место в списке лучших снайперов? Это хорошая цифра. Как я говорил раньше, мне очень приятно находиться в компании таких людей. Но все равно главным остается то, что мы выиграли»,

— цитирует официальный сайт «Вашингтона» нападающего, добавившего, что для него будет большой честью оказаться среди тех, кто забросил 700 шайб в НХЛ.

With his 695th career goal, Alex Ovechkin has passed Mark Messier for the eighth most goals in NHL history. pic.twitter.com/Hp0lEsVLZ3 — CapitalsPR (@CapitalsPR) February 1, 2020

Не менее захватывающей получилась дуэль в Нью-Йорке, где «Рейнджерс» сломили сопротивление «Детройт Ред Уингз». Встреча на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» закончилась со счетом 4:2.

И здесь не обошлось без бенефисов россиян. Так, российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счет гол и результативную передачу, Павел Бучневич также огорчил точным попаданием голкипера «Детройта», а вратарь Игорь Шестеркин 22 раза отвел угрозу от своих ворот.

Помимо этого, нельзя забывать о Евгении Малкине, благодаря которому «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду переиграл «Филадельфию Флайерз». Напряженный матч перешел в овертайм, где «пингвины» все же дожали оппонентов. Точный бросок Сидни Кросби (первая звезда матча) обозначил на табло итог поединка — 4:3.

Малкин же стал второй звездой встречи: он забросил шайбу и сделал две результативные передачи.

С тем же счетом в заключительном поединке игрового дня «Анахайм Дакс» в родных стенах уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Не последнюю роль в этом противостоянии сыграл отечественный форвард гостей Никита Кучеров, набравший в этом поединке два очка (гол+результативный пас).

Все результаты игрового дня:

«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз» — 4:3 ОТ

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт Ред Уингз» — 4:2

«Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:5

«Каролина Харрикейнз» — «Вегас Голден Найтс» — 3:4

«Виннипег Джетс» — «Бостон Брюинз» — 1:2

«Эдмонтон Ойлерз» — «Сент--Луис Блюз» — 4:2

«Анахайм Дакс» — «Тампа--Бэй Лайтнинг» — 3:4