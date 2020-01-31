«Был договор, но все пошло иначе»: Кокорин о споре с «Зенитом»

Будущее Александра Кокорина остается туманным. После своего отказа переходить в «Сочи» на правах аренды нападающий петербургского «Зенита» вступил в открытый конфликт с руководством клуба. На второй зимний сбор сине-бело-голубых форварда уже не пригласили и отправили доигрывать остаток этого сезона в фарм-клуб — «Зенит-2». Контракт с петербуржцами у Кокорина истекает 1 июля этого года, и до сих пор неизвестно, что произойдет с футболистом в итоге: либо он все-таки успеет подписать контракт с другим клубом Российской премьер-лиги в это зимнее трансферное окно (а по информации ряда СМИ, в услугах нападающего заинтересован московский «Локомотив»), либо разорвет контракт в одностороннем порядке, либо же продолжит тренироваться и играть за фарм-клуб в ПФЛ, дождется июля и по истечении соглашения с «Зенитом» уйдет в другую команду. Однако последний вариант совершенно точно ставит жирную точку на шансах Кокорина выступить за сборную России на чемпионате Европы этим летом.

Реклама

Так или иначе, форвард «Зенита» отправился со второй командой на сборы в Турцию, которые продлятся до 7 февраля. Причем зимнее трансферное окно в России закрывается только 21 февраля, поэтому у Александра еще есть некоторое время на переговоры.

На протяжении всего периода разногласий с «Зенитом» футболист отмечал, что о своем будущем ничего не знает. 30 января Кокорин выступил в эфире программы «Фетисов», рассказав о некоторых деталях своих договоренностей с руководством клуба. Так, он подчеркнул, что лично общался с генеральным директором сине-бело-голубых Александром Медведевым и даже пришел к соглашению относительно своей карьеры в Санкт-Петербурге.

«Атмосфера отличная в «Зените-2», меня знают ребята и тренерский штаб, много времени вместе провели. Зрители соскучились, говорят. Принципиально ли для меня было не ехать в «Сочи»? Принципиально, но не то чтобы принципиально. Просто обстоятельства так сложились. Если бы все это было по-другому, то могло бы… быть по-другому. Я возвращался в «Зенит», и у меня были свои амбиции и планы.

Когда я вернулся в «Зенит» после срока в колонии, я пообщался с Медведевым. Он меня услышал. Я улетел в отпуск между сборами и там уже прочитал, что на второй сбор поеду с «Зенитом-2». Больше у разговоров не было»,

— сказал Кокорин.

Форвард «Зенита» также отметил, что имел с Медведевым устные договоренности. Но руководство клуба их в итоге не стало соблюдать.

«Хотел ли я перейти в клуб, где меня ждут, чтобы проявить себя и что-то доказать «Зениту» по примеру Артема Дзюбы, который однажды ушел в тульский «Арсенал»? У меня была цель, и я придерживался своего плана. У меня была возможна аренда и кому-то что-то доказывать, выступать за другой клуб стоило только после того, как в «Зените» мне скажут — я им не нужен. Сейчас хоп — и сказали: ты едешь на второй сбор. Поэтому, как только «Зенит» выполнит свою старую позицию, тогда я буду принимать решение.

У меня было два разговора лично с Медведевым. В том числе и по поводу того, смогут ли меня сослать в аренду без моего согласия. Мы договаривались не на бумагах, а на словах. Но все вышло по-другому»,

— подчеркнул футболист.

В саге с арендой в «Сочи», которой в итоге не случилось, появился и Борис Ротенберг, владелец сочинского клуба. Так, он сообщил, что общался с Кокориным намного раньше и даже договорился об аренде форварда «Зенита» зимой. Но и сам форвард, и его агент и по совместительству отчим Кирилл Логинов опровергли эту информацию. По их словам, о переезде из Санкт-Петербурга в Сочи сторона Кокорина узнала только через СМИ.

«Да, у меня был разговор с Ротенбергом. Но это уже было без этого дела. Там другая ситуация, о которой я пока не хочу говорить. Но то, что я узнал, и то, что подтверждено все было, это я узнал из прессы», – сказал Кокорин, намекнув на ситуацию с его переходом в «Зенит» из московского «Динамо», который состоялся в январе 2016 года.

В текущем сезоне Александр Кокорин не провел ни одного матча за сине-бело-голубых. Причиной тому стало пребывание нападающего в исправительной колонии №4 в Алексеевке, где он отбывал наказание за избиение директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения в Минпромторге Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. На свободу футболист вышел только в конце сентября 2019-го, но заявиться за «Зенит», в том числе в Российской премьер-лиге, не смог.