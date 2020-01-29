ЦСКА и «Динамо» в ауте: «Спартак» забрал Соболева

Нападающий сборной России по футболу Александр Соболев все-таки покидает стан самарских «Крыльев Советов». Один из главных ньюсмекеров зимнего трансферного окна в Российской премьер-лиге (РПЛ) продолжит свою карьеру в московском «Спартаке». Изначально о неожиданном переходе 22-летнего форварда к красно-белым сообщил ряд СМИ, в том числе и «Спорт Бизнес-Online», в распоряжении которого оказалось подтверждение о трансфере со стороны агента футболиста. Позднее официально об этом сообщили и «Крылья Советов», подчеркнув, что Соболев переходит в «Спартак» на правах арендного соглашения на остаток текущего сезона.

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«Между «Крыльями Советов» и «Спартаком» достигнута договоренность о переходе нападающего самарского клуба Александра Соболева в стан красно-белых. В ближайшее время Александр прибудет в расположение московской команды, где проведет весеннюю часть чемпионата. «Крылья Советов» благодарят Александра Соболева за яркую игру и профессиональное отношение в работе с нашим клубом. Желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере и всегда будем рады видеть Александра в Самаре в любом качестве», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «крылышек».

Александр Соболев переходит в "Спартак"https://t.co/DKOHYeDj7p — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) January 29, 2020

Решение отпустить молодого форварда в Москву было принято на сегодняшнем заседании Совета директоров самарской команды. По ее итогам председатель Совета директоров Александр Фетисов подчеркнул, что у «Спартака» в рамках арендного соглашения также имеется возможность полноценного выкупа нападающего по окончании нынешнего сезона. По информации «СЭ», зарплата игрока составит €1,9 млн без учета бонусов.

«При этом учитывалось желание игрока , он просил отпустить его в топ клуб. Мы исходили из всех обстоятельств, в том числе из интересов нашего клуба. «Спартак» сделал нам достойное предложение, которое в данный момент нас устроило. Еще раз хочу поблагодарить Александра за работу в нашем клубе и пожелать ему удачи и успехов», — заявил Фетисов клубной пресс-службе.

Председатель Совета директоров «Крыльев» уже ранее сообщал о скором уходе Соболева в другой клуб. Причем, как утверждал Фетисов, на трансфере настаивал лично форвард, тогда как в самарской команде пытались удержать своего лидера атакующей линии.

Перед отъездом в «Спартак», который в настоящее время проводит уже вторые зимние тренировочные сборы в Дохе, Соболев выразил благодарность руководству, партнерам и тренерскому штабу «крылышек», подчеркнув, что самарский клуб помог ему добиться прогресса.

«Благодаря всем вам, я смог добиться высшей цели любого российского футболиста — вызова в сборную. Понимаю, что это был аванс в моей футбольной карьере. Благодаря выступлению за самарский клуб моя мечта стала реальностью. Мне еще много предстоит работать,чтобы в дальнейшем заслужить доверие главной команды страны. И я благодарен «Крыльям», что у меня появился такой шанс.Сейчас я перехожу в другой клуб, но Самара для меня стала второй родиной, новым трамплином в моей карьере. Я всегда с удовольствием буду вспоминать людей, с которыми работал в «Крыльях», — сказал Соболев пресс-службе самарской команды.

Примечательно, что фигура Александра Соболева регулярно мелькала в СМИ на протяжении последних месяцев. Ряд источников утверждал, что 22-летний российский форвард может продолжить карьеру за рубежом, в том числе и в Английской премьер-лиге, однако до конкретных предложений дело так и не дошло. В России Соболев также имел спрос: нападающим интересовались в том числе и московские ЦСКА с «Динамо». Как утверждает «Чемпионат»,

бело-голубые выбирали между Соболевым и еще одним игроком сборной России Николаем Комличенко, а 15 января источник сообщил, что тогда еще форвард «Крыльев Советов» согласовал контракт с «Динамо», однако впоследствии сделка сорвалась.

На время переговоров Соболев отправился в Турцию на первый сбор с «Крыльями», который поначалу пропускал. На этом фоне возник и ЦСКА. Отмечается, что армейцы, как и «Спартак» сейчас, хотели взять нападающего в аренду до конца текущего сезона с правом последующего выкупа, однако стороны соглашения так и не достигли.

Сам же Соболев довольно резко реагировал на запросы от журналистов дать какие-либо комментарии относительно своего будущего.

«Не будет интервью, интервью закончились. Ни сегодня, ни завтра, ни через неделю», — говорил Соболев «Чемпионату».

Александр Соболев перешел в «Крылья Советов» в январе 2018 года из «Томи», после чего провел полгода в аренде у красноярского «Енисея». В текущем сезоне Российской премьер-лиги форвард провел 18 матчей, в которых забил десять мячей (два — с пенальти). По данному компоненту он уступает лидеру бомбардирской гонки Артему Дзюбе из «Зенита» (11 голов, 3 — с пенальти), а также узбекистанскому форварду «Ростова» Эльдору Шомуродову (10 голов, все с игры). В октябре прошлого года Соболев впервые был вызван в сборную России, однако ни одного матча за национальную команду пока так и не провел.