С Евро можно прощаться: «Зенит» сослал Кокорина в фарм-клуб

В трансферной саге Александра Кокорина наконец появилась хоть какая-то ясность — за основную команду «Зенита» в сезоне-2019/20 он точно не сыграет. Нападающего не взяли на вторые сборы — в Испании, хотя туда полетел даже выступающий на правах аренды за «Уфу» Данил Круговой, недавно перенесший операцию.

Отправляемся на вторые зимние #ГазпромТренировочныеСборы вот в таком составе pic.twitter.com/Hpo01UDVbh — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 29, 2020

В комментариях под заявкой питерцев на сборы уже развернулась волна негатива: «Позорище. Впервые так стыдно за наш клуб», «Ни на одном матче в этом сезоне меня не будет, если так все и будет».

close

Судя по развитию событий, велики шансы на то, что Кокорин вообще покинет клуб свободным агентом по истечении контракта — 30 июня 2020 года.

Пока же игрок обязан присоединиться к фарм-клубу питерцев — «Зениту-2», который тренирует легенда сине-бело-голубых Владислав Радимов и с которым форвард проводил первые восстановительные тренировки после 11,5 месяцев в заключении.

Реклама

«Единственное, что могу сказать, — я еду на второй сбор с «Зенитом-2», а о дальнейшем пока затрудняюсь ответить, — цитирует Кокорина ТАСС. — Могу ли я сменить клуб летом? Тяжело сказать. Тут не все от меня зависит. Моя позиция по поводу всей этой ситуации? Мне нужно увидеть мой контракт и посмотреть, как он выглядит. Потом уже я приму решение со своей семьей».

О необходимости тщательно изучить контракт говорил и генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.

«Надо смотреть договор Кокорина. Если в нем нет противопоказаний для того, чтобы клуб отправил его в «Зенит-2», значит, нарушений нет.

Если же в нем четко прописано, что Александр является игроком только основной команды и без его согласия перевести в «Зенит-2» нельзя, то это нарушение»,

— цитирует Зотова РИА «Новости».

Решение об отправке Кокорина в фарм-клуб было принято руководством после того, как форвард отказался уходить на правах аренды в «Сочи», хотя об этом уже договорились боссы клубов, — судя по всему, не спросив ни самого игрока, ни главного тренера Сергея Семака, который до последнего пытался сохранить Александра в команде и открыто заявлял, что информация об аренде «неприятна».

За свой «бунт» футболист и получил наказание в виде ссылки в «Зенит-2», которая выступает в третьем по силе дивизионе России — Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

«Для Саши это большая боль, но от него ничего не зависит: в данной ситуации все решения приняты руководством клуба. Ему сообщили, что до конца сезона отправляют в «Зенит-2», так как он не намерен продолжать карьеру в «Сочи», — написала в Instagram спутница футболиста Дарья Валитова.

close

Если рассматривать ситуацию со спортивной точки зрения, то, конечно, Кокорину было выгоднее соглашаться на аренду в «Сочи», чем оставаться в питерском фарм-клубе.

«Сочи» (пока еще) играет в Премьер-лиге, имеет в составе весьма качественных футболистов — в том числе и знакомых Александру бывших зенитовцев (Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Кристиан Нобоа и т.д.), а главным тренером команды с недавних пор стал опытный Владимир Федотов, взявший себе в помощники Олега Фоменко, который до этого девять лет проработал в «Краснодаре».

Хорошие партнеры, грамотный тренерский штаб и постоянная игровая практика — то, что получил бы Кокорин в «Сочи», и то, что ему явно было необходимо, чтобы повысить свои шансы на попадание в сборную России на чемпионат Европы — 2020.

Однако нападающий явно был настроен остаться в «Зените», а восторженные отзывы Семака и одноклубников о стремительном наборе физической формы после годичного перерыва только убеждали его в том, что так оно и будет. Поэтому когда представители руководства питерцев и «Сочи» неожиданно договорились об аренде, не спрашивая мнения нападающего, для него это стало серьезным ударом, и он решил бороться за свое мнение до конца.

В этом футболисту активно помогал Семак, который в двух товарищеских матчах на первых сборах — против «Аль-Увайнаха» и «Зальцбурга» — выпускал Кокорина с первых минут и с капитанской повязкой, а также прямо заявлял в интервью, что этот игрок ему нужен.

Судя по всему, о грядущем трансфере не знал даже генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, потому что незадолго до этих новостей он отказался отдавать Кокорина в аренду в «Фейеноорд» Дика Адвоката и явно рассчитывал оставить футболиста в команде.

«Мы ведущих игроков не продаем и в аренду не отдаем», — объяснял свое решение функционер.

Однако совсем скоро ему пришлось делать другое заявление — о том, что «Зенит» подтверждает договоренность об аренде Кокорина в «Сочи».

При этом агент и по совместительству отчим нападающего Кирилл Логинов продолжал утверждать, что в стан южан он ни за что не отправится, и такая аренда не пойдет ему на пользу. В итоге теперь нападающий будет пылить за фарм-клуб.

«Саша поедет на сбор с «Зенитом-2». Закончилась ли история с «Сочи»? Для нас она и не начиналась», — приводит слова Логинова Sport24.

Любопытно, что владелец черноморского клуба Борис Ротенберг заявил, что на самом деле нападающий был в курсе о грядущем переходе и даже вел переговоры по этому поводу.

«То, что Кокорин узнал об аренде в «Сочи» из СМИ — полная ерунда, он все знал заранее. Мы с Сашей давно хорошо знакомы, и по аренде мы общались с ним напрямую, в последний момент что-то изменилось», — сообщил Ротенберг.

Стороны высказывают противоположные точки зрения, но вывод из всей этой истории можно сделать один: решение об аренде Кокорина было принято на высшем уровне, против которого ничего не могут поделать ни Семак, ни Александр Медведев, и за отказ ему подчиняться нападающий понес наказание.

Зачем же нужно выпроваживать нападающего из «Зенита» — чтобы попытаться спасти «Сочи», который сейчас идет на последнем месте в турнирной таблице, или просто чтобы со своей репутацией он не играл за питерцев — это уже другой вопрос.