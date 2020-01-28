«Закончили биатлон в России»: что ждет сборную на чемпионате мира

Ничего не предвещало

К сезону-2019/20 сборная России по биатлону подходила если и без особого оптимизма, то точно не с ощущением надвигающейся беды.

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Предыдущая кампания, первая на президентском сроке в Союзе биатлонистов России (СБР) для Владимира Драчева получилась сложной по многим моментам, но в плане результатов все было все-таки не так уж печально.

У мужчин Александр Логинов выдал отличный сезон, одержал свою первую индивидуальную победу на этапе Кубка мира и занял второе место после норвежца Йоханнеса Бе, который был просто неудержим: он выиграл 16 гонок, в то время как французы Мартен Фуркад и Кентен Фийон-Майе завоевали по две победы, а все остальные — не больше одной.

У женщин положение, конечно, было несколько хуже, но Екатерина Юрлова-Перхт все-таки пару раз побывала на подиуме, закончив сезон 14-й. Кроме того, наша команда выиграла две эстафеты, причем свое золото заработали не только мужчины, но и женщины.

Летом СБР опубликовал новые критерии отбора в национальную команду, которых был намерен придерживаться, а отсутствие штайншлифт-машины в распоряжении нашей команды не казалось чем-то экстраординарным — бегали же как-то без нее раньше?

Логинову вообще, например, прочили борьбу за Большой хрустальный глобус, ведь еще до старта сезона было известно, что Йоханнес Бе возьмет в январе небольшой отпуск, так как у него в это время случится пополнение в семействе.

Антирекорд

Реальность оказалась жестокой и неприятной. Начало сезона получилось еще ничего. На первом этапе в Эстерсунде Матвей Елисеев заехал в тройку в спринте, а Логинов стал в нем четвертым. Лариса Куклина оказалась пятой в индивидуальной гонке, где у мужчин та же парочка вошла в топ-10.

Второй этап в Хохфильцене оказался еще более удачным. В женском спринте тройку с промахом замкнула Светлана Миронова, у мужчин на третью ступень пьедестала взошел Логинов, оставивший строчкой ниже себя в протоколе Елисеева.

В пасьюте Логинов и вовсе стал вторым после Бе-младшего, а женская команда закончила с серебром эстафету.

По итогам двух этапов Логинов поднялся на свою, как думалось, законную вторую строчку в зачете Кубка мира, отставая всего на 34 очка от Бе-младшего, но дальше как отрезало.

Третий этап прошел в французском Анси при плюсовой температуре, а к ней наши сервисмены традиционно не могут подобрать структуры, которая дала бы шанс бороться с соперниками по скорости (вот когда вспомнилась шлифт-машина).

Шестое место Юрловой-Перхт в завершавшем этап масс-старте — вот и все, чем смогла похвастать наша сборная.

Но сильно лучше после Нового года не стало. В начале января на этапе в немецком Оберхофе с его непредсказуемой погодой, кое-как себя смогли показать разве что Елисеев (четвертый в спринте, десятый в масс-старте) с Логиновым (пятый в спринте). Все остальные выглядели мальчиками и девочками для битья.

В австрийском Рупольдинге в середине января только Логинов смог забраться в десятку, замкнув ее в индивидуальной гонке, а на последнем перед ЧМ этапом в Поклюке в той же дисциплине восьмое место завоевала Ирина Старых.

При этом на этапах в 2020 году наши спортсмены и спортсменки катастрофически проигрывают соперникам в скорости и только отсутствием эксклюзивных наработок в плане структур это уже не объяснить.

Сейчас всем более-менее очевидно, что были допущены серьезные просчеты в плане подготовки, и вот уже сборная России, вообще не побеждавшая в этом сезоне, обновила национальный рекорд по серии безмедальных гонок. Она теперь насчитывает уже 26 стартов! Кошмар.

Чего ждать в Антерсельве

Этап в Поклюке, подытоживший кошмарный январь, завершился за три недели до старта чемпионата мира. Время выправить как-то ситуацию с подготовкой еще есть, но при этом все понимают, что подойти к главным стартам сезона на пике уже вряд ли удастся.

В помощь биатлонной команде будет направлена шлифт-машина и специалист с пакетом эксклюзивных структур от лыжной сборной страны. Здесь можно надеяться, что наши спортсмены хотя бы не будут сильно отставать из-за инвентаря.

Если лыжи по-настоящему покатят, то хотя бы те же Логинов с Елисеевым должны стать конкурентоспособными. А может, болельщиков порадуют чем-то и Юрлова-Перхт, Миронова, Старых или кто-то еще из девушек.

Но глобально чемпионат мира точно не изменит картины: в российском биатлоне сейчас все плохо, и ситуация выглядит только еще плачевнее на фоне заявлений президента СБР, рассказывающего с умным видом прессе, что 26 гонок без медалей — это не беда и даже не проблема.

«Все, что говорит Драчев – это бред безграмотного человека. Все, что ему нужно сказать: «Я подаю в отставку!» Это будет самый большой подарок российскому биатлону и нашим болельщикам.

Думаю, в будущем году он не будет президентом. Если совести вообще хватит. Мы же видим, что творится. У меня на сайте висят его уголовные дела, так что его ждет другая жизнь. Идиоты! Довести до такого состояния и продолжать это делать.

Кончили совсем биатлон в России. Международных стартов нет, ничего нет. Все регионы жалуются, что нет средств на существование. Кошмар! Если спортсмены прислушаются и нормально восстановятся, то Миронова может составить конкуренцию. Клянусь, что у меня бы они бежали без вопросов, особенно Елисеев, Логинов и Миронова», — на фоне всего происходящего слова всегда резкого Александра Тихонова кажутся криком души.