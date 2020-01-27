Больше не нужен: почему Англия отказалась от Чалова

«Кристал Пэлас»

Слухи о том, что футболист сборной России покинет национальный чемпионат появились еще летом 2019 года. Тогда СМИ утверждали, что форвардом интересуется «Кристал Пэлас», который был готов дать армейцам за Федора немаленькие €25 млн. Но клубам так и не удалось достичь договоренности. Москвичи отказались от предложения «орлов», и форвард остался в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Свое решение руководство армейцев аргументировали тем, что, во-первых, были готовы отпустить своего главного нападающего не менее чем за €30 млн, и, во-вторых, не желали расставаться с ним на старте сезона.

«Еще не пришло время куда-то отдавать Федора, мы не намерены это делать. Хочется сохранить команду в том виде, в каком она находится сейчас», — отмечал генеральный директор красно-синих Роман Бабаев в интервью Sport24.

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«Челси»

Но уже в конце ноября британское издание Sky Sports сообщило, что игроком красно-синих интересуется «Челси». И более того, в трансфере россиянина был заинтересован лично владелец «синих» Роман Абрамович. Это все было обусловлено скорым уходом Оливье Жиру из лондонской команды — в «Челси» искали активно замену французу.

Daily Express утверждал, что английский клуб намеревался заплатить за российского футболиста €23,5 млн. В то же время москвичи запросили за своего нападающего £25 млн.

Однако к середине сезона стало ясно, что у футболиста начался регресс. Во всех турнирах Федор отыграл в 27 матчах, в которых забил лишь шесть мячей и отдал пять голевых передач. Естественно, такие суммы показались лондонцам неоправданными.

«Да, Чалов провел хороший прошлый сезон. Поэтому на протяжении долгого времени за ним пристально следил «Кристал Пэлас». Но будет ли он в «Челси»? Им нужен игрок с более богатым резюме. Да, у Чалова есть несколько ярких матчей в еврокубках, он даже оформлял голы в ворота мадридского «Реала», вот только об успехах в сборной России говорить не приходится», — сказал комментатор Джон Брэдли в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Вест Хэм»

На перспективного россиянина положили глаз и в стане «молотобойцев». Несмотря на те суммы, которые красно-синие запросили за Чалова, команда из Лондона не сдавалась и настаивала на снижении цены за центрального нападающего, так как «Вест Хэму» срочно требовалось усиление атакующей линии. И все же, достичь договоренности не удалось и им.

А что же Чалов?

В интервью с «Чемпионатом» бывший партнер Чалова по ЦСКА Василий Березуцкий заявил, что форварду стоило бы перейти в английский чемпионат.

«Если тебя зовут, нужно ехать и пробовать. А как получится — не знает никто. Может готов, может, нет. Но попробовать свои силы в самой интересной лиге мира — это прикольно. Если даже не получится, в этом нет ничего страшного», — говорил он.

О мечте поиграть в топовых чемпионатах Европы говорил и форвард армейского клуба.

«Хочу поиграть в Европе, это мечта. Я бы мог представить себе всю карьеру в ЦСКА. Но есть амбиции. Хочется почувствовать вкус европейского футбола. Судя по рассказам Головина, там даже команды, которые идут ниже, очень высокого уровня», — признавался Чалов после крайне удачного сезона-2018/19. Тогда он принял участие в 30 встречах, оформив 15 голов и отдав семь результативных передач.

Несмотря на то, что в текущем сезоне футболист не поражает болельщиков головокружительными успехами, как в прошлом, позиций в своей команде он не сдает. Так, на зимних сборах, которые проходят у армейцев в испанском Кампоаморе, Чалов был признан лучшим игроком, так как выиграл в соревнованиях на «плюс-минус», в рамках которых футболисты получали баллы за удачные командные действия на тренировках и в контрольных матчах.

«Безусловно, в каждой игре Федор есть моменты, но вопрос реализации все же глупо отрицать. Но ему нужен «инстинкт убийцы» в завершающей стадии.

И все же, в данный момент мы говорим о молодом игроке. Так что нам остается рассчитывать лишь на то, что Чалов не только вернется на свой стабильный уровень в плане завершения, но и поднимется на еще более высокий уровень», - приводит слова тренера молодежной сборной России Михаила Галактионова РИА «Новости».

Хочется верить, что вторая часть текущего сезона выйдет у российского бомбардира на порядок лучше стартового отрезка, и летом 2020 года клубы с Туманного Альбиона вновь вернутся к кандидатуре Федора Чалова.