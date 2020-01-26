Кризис Трусовой не помеха: Тутберидзе захватила Европу

Гегемония в Европе

Ученицы Этери Тутберидзе предсказуемо разделили пьедестал чемпионата Европы между собой, официально установив гегемонию России в Старом Свете.

Отечественные фигуристы отдали соперникам всего две медали: серебро в танцах на льду — французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, а бронзу в мужском турнире — выступающему за Грузию Морису Квителашвили, который вообще-то является москвичом и уже 11 лет тренируется в группе Тутберидзе, но в 2015 году решил сменить спортивное гражданство, чтобы гарантированно попадать на крупные турниры.

Таким образом, представители отечественной школы фигурного катания взяли на ЧЕ 11 медалей из 12-ти. Если же говорить строго о спортсменах с российским паспортом, то 10 из 12-ти, что тоже неплохо.

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Важно и то, что россиянам досталось все золото турнира. Среди женщин победу одержала Алена Косторная, среди мужчин — Дмитрий Алиев, у пар — Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, а в танцах на льду — Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

В последний раз все высшие награды чемпионата Европы доставались России 14 лет назад. Если вспомнить имена победителей, можно впасть в серьезную ностальгию, — в 2006 году чемпионами становились Ирина Слуцкая, Евгений Плющенко, Татьяна Тотьмянина / Максим Маринин и Татьяна Навка / Роман Костомаров.

Возвращаясь к этому континентальному первенству: действительно неожиданными получились итоги у мужчин: Алиев выдал два чистых проката, что бывает не каждый раз, и стал чемпионом, а 16-летний юниор Артур Даниелян, внезапно попавший на турнир, взял серебро.

Еще большей сенсацией стали результаты в танцах на льду, ведь Синициной и Кацалапову удалось одолеть французов, которые до этого выиграли пять чемпионатов Европы подряд.

Пападакис даже словно не поверила такому исходу и попыталась занять высшую ступеньку пьедестала во время награждения — правда, потом пояснила, что это была просто шутка.

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Россиянки оторвались на 20 баллов с падениями

В заключительном виде программы — женском турнире — накала страстей было несколько меньше, поскольку никаких сюрпризов там быть не могло: Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная разыграли все медали между собой.

Даже падения всех троих в произвольной программе не помогли соперницам приблизиться на сколько-нибудь приличное расстояние.

К примеру, Трусова упала дважды — с четверных лутца и тулупа — и завоевала бронзу с отрывом больше 20 баллов от четвертого места.

Щербакова один раз оказалась на льду после четверного лутца, лишившись около десяти потенциальных баллов, и стала второй, превзойдя Трусову на 12 баллов (как раз стоимость одного квада).

Косторная потеряла концентрацию в конце выступления и упала с тройного лутца, но за счет восьмиочкового отрыва после короткой программы сумела обойти Щербакову и стать чемпионкой Европы.

Учитывая, что Алена пока не владеет квадами, тот факт, что она даже с падением набрала по сумме больше Щербаковой, выглядит впечатляюще, ведь обе допустили по одной серьезной ошибке.

Но Косторной сильно помогло то, что в короткой программе женщинам запрещено делать четверные, и перед произвольной она создала себе преимущество за счет другого элемента ультра-си — тройного акселя.

Кроме того, девушка может похвастаться исполнением на бонусы всех более простых прыжков — навыком, наработанным за то время, когда у нее еще не было трикселя, и выживать в одной компании с Трусовой и Щербаковой можно было только за счет идеального исполнения всего остального.

Так, ни в короткой, ни в произвольной программе на чемпионате Европы судьи не нашли у Косторной ни одного недокрута или неверного ребра на прыжке, что могло бы привести к потере базовой стоимости элемента. Даже тот несчастный лутц, с которого она упала в концовке, спортсменка докрутила — просто не удержалась на ногах. Все это помогло сохранить огромное количество очков.

У Щербаковой же в произвольной программе недокрутов было три, причем на заваленном кваде — больше 180 градусов. Из-за подобной ошибки элемент изначально получает более низкую оценку, а потом еще и судьи накидывают штрафы за падение, что делает ситуацию гораздо хуже.

В общем, чтобы побеждать Косторную, Щербаковой надо обязательно кататься чисто самой — преимущества в квадах пока недостаточно, чтобы нивелировать доминирование Алены во всем остальном.

Что происходит с Трусовой?

Если с Щербаковой и Косторной в принципе все понятно — борьба продолжается в штатном режиме, то с Трусовой в последнее время творится что-то из ряда вон.

Она начала регулярно падать с четверных еще осенью, но всегда воспринимала это с улыбкой, поскольку все время шла на усложнение и неудачи казались частью рабочего процесса.

Однако прошло достаточно времени, а стабильность, которой пожертвовали ради смелых экспериментов, никак не возвращается.

На трех последних турнирах Русская Ракета без шансов проиграла своим одногруппницам, став третьей в финале Гран-при, на чемпионате России, а теперь — Европы.

Но, во-первых, бронза — это явно не то, что нужно рекордсменке, которая первой и пока единственной в истории исполнила четыре четверных прыжка в одной программе.

А во-вторых, в финале Гран-при и на Евро у Трусовой просто не было конкуренток, способных подвинуть ее с третьей строчки, а на чемпионате России неожиданно провалилась Елизавета Туктамышева и снялась из-за сломавшегося конька Евгения Медведева, — иначе все могло бы закончиться для Александры непопаданием на ЧЕ.

Но на главном турнире сезона — чемпионате мира — баллов, которые Трусова набирает сейчас, может запросто не хватить для пьедестала.

А это уже существенный удар по психологии, которая и сейчас у Александры, кажется, не в лучшем состоянии.

Так, на тренировке перед произвольной программой девушка нередко не могла совладать с четверными — то падение, то «бабочка» (слишком раннее раскрытие в воздухе — это, скорее, психологическая проблема).

Она явно чаще Щербаковой и Косторной подъезжала к тренерам за советом и получала эмоциональные инструкции от Тутберидзе, которая буквально танцевала за бортиком, пытаясь показать правильный заход на элемент.

Так Трусова получала консультации от тренерского штаба на финальной тренировке, а потом пыталась воплотить их на льду pic.twitter.com/2KYHtB9IRc — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) January 26, 2020

После консультаций Трусова пробовала показать прыжок прямо перед наставниками, и иногда это выходило, но примерно в половине случаев — нет.

Тутберидзе складывала руки на груди и отворачивалась от бортика, Даниил Глейхенгауз возводил глаза к небу, а Сергей Дудаков от досады громко хлопал в ладоши.

В официальном прокате тренерский штаб уговорил Русскую Ракету оставить только три наиболее стабильных четверных, но и это не помогло.

Так, девушка упала со своего любимого четверного лутца, а затем не удержалась на ногах после четверного тулупа.

«Я люблю катать более сложные программы. Если упрощаю контент, то мне надо обязательно кататься чисто. Не так, как если у меня есть много сложных элементов», — говорила Александра после выступления.

Однако способ, которым Трусова хочет решить эту проблему, не кажется идеальным: так, на чемпионате России она заявила пять квадов, реально попыталась исполнить четыре, но справилась только с одним.

Предполагалось, что на чемпионате Европы Русская Ракета покажет чистые прокаты и вернет уверенность в своих силах, но этого не произошло.

Конкретно на этом турнире, возможно, дело в том, что фигуристка еще не успела набрать оптимальную форму после Нового года — на восстановление всех элементов ультра-си, которые есть в ее арсенале, нужно время.

Также вероятно, что Трусова выросла за праздники, как это бывает с юными спортсменами, когда им предоставляют длительный отдых. В фигурном катании даже несколько сантиметров могут привести к полной раскоординации, при которой придется заново осваивать прыжки. Если же у Александры начался активный период взросления, то в дальнейшем ей придется столкнуться еще со многими сложностями.

И, наконец, неуверенность перед выступлениями на официальных турнирах после предыдущих поражений тоже имеет место.

Главный вывод по женскому турниру на чемпионате Европы: ученицы Тутберидзе по-прежнему впереди планеты всей, но самым слабым звеном неожиданно стала фигуристка, которая запустила всю эту череду изучения ультра-си среди женщин, а теперь потеряла стабильность в 15 лет.