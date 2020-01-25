«Рекорд на пользу НХЛ»: на Матче звезд вспомнили об Овечкине

Овечкин везде

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин уже второй год подряд отказывается от участия в Матче всех звезд, хотя снова был выбран в качестве капитана Столичного дивизиона.

Год назад в этом некоторые увидели месть российского форварда за отсутствие энхаэловцев на Олимпийских играх в Пхенчхане, где тот мечтал выступить.

Однако причина оказалась куда прозаичнее и тривиальнее, что подтвердил второй отказ Александра Великого подряд. Свое отсутствие в Сент-Луисе, о котором Овечкин объявил заранее, он объяснил необходимостью восстановить силы и лучше подготовиться к решающей части сезона.

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Действительно, в Матчах звезд он принимал участие многократно, но сейчас, в 34 года, ему важнее провести недельку с семьей, отдохнуть и с новыми силами броситься в бой, чтобы повести с командой сражение за Кубок Стэнли, который является для него приоритетом.

В этом плане одноматчевая дисквалификация, полученная капитаном «Кэпс» по правилам лиги за отказ лететь на Всезвездный уикенд, в какой-то мере ему даже на руку. Разве что не пойдет она на пользу в борьбе за звание лучшего снайпера сезона, где он три шайбы уступает молодому чеху Давиду Пастрняку из «Бостон Брюинз», который, конечно, от участия в таком событии не отказывался.

Но даже отсутствуя в Сент-Луисе, Александр остается одним из хедлайнеров повестки дня. Так, о нем перед началом конкурсов «Суперскиллз» высказался легендарный Уэйн Гретцки, которому на данный момент принадлежит рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах, считающийся вечным.

«Мне кажется, что новый рекорд пойдет на пользу НХЛ. С первого дня, когда там появился Овечкин, мы знали, кем он является. Он упорно работал и любил забивать голы. Все любят забрасывать шайбы в ворота. Я помню нескольких ребят, которые обожали это делать больше, чем кто-либо еще. Это Бретт Халл, Майк Босси и Люк Робитайл. У Алекса тоже есть этот огонь», — подчеркнул Уэйн.

Напомним, что Гретцки забросил за свою карьеру 894 шайбы, а россиянин пока отстает очень прилично — в его активе 692 гола. Тем не менее это та дистанция, которую Овечкин, если не сдаст слишком сильно, вполне может ликвидировать за пять-шесть лет — осталось только подписать новый контракт с «Вашингтоном».

Счастливое число Слэвина

Первым конкурсом на «Суперскиллз» (или «Мастер-шоу», если пользоваться терминологией отечественного хоккея) были броски на точность и аккуратность. Задачей участников было поразить пять развешанных по углам и в центре ворот мишеней за как можно более короткое время.

Победителем в этом соревновании стал защитник »Каролина Харрикейнз» Джейком Слэвин, впервые попавший на Матч всех звезд, причем благодаря полученной недавно травме одноклубника Дуги Хэмилтона, выбранного изначально.

Слэвин использовал восемь шайб, чтобы поразить пять мишеней, но сделал это со скоростью пулемета, уложившись в 9,505 секунд. Причем этот результат стал рекордным для НХЛ после изменения формата конкурса.

Раньше хоккеисты бросали в четыре мишени, расставленные в верхних и нижних углах ворот, а рекорд в таком виде принадлежит шведу Даниэлю Седину, который в 2011 году, выступая за «Ванкувер Кэнакс», выполнил программу за 7,3 секунды.

Что касается этого года, то главным конкурентом Слэвина оказался снайпер «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, который закончил разбивать мишени за 10,257. Интересно, что немецкому форварду потребовалось всего семь бросков, но выполнял он их медленнее Слэвина.

Третье место занял еще один (как и победитель) представитель Атлантического дивизиона — Джонатан Юбердо из «Флорида Пантерз». Но ему потребовалось аж 13,704 секунды.

Худшим же оказался представитель Столичного дивизиона швейцарец Нико Хишир из «Нью-Джерси Девилз», мучившийся с мишенями почти 20 секунд.

Дерби Кейна

В соревновании «бросающих звезд», где участники, поднявшись в игровых свитерах своих команд, а также в штанах и кедах на расположенную высоко на трибунах платформу, бросают в расположенные на льду различные мишени, имеющие ценность от одного до десяти очков, интрига не разрешилась после 10 бросков в исполнении каждого игрока.

Митчелл Марнер из «Торонто Мэйпл Лифс», представляющий «Сент-Луис Блюз» MVP плей-офф прошлого сезона Райан О'Райлли и Патрик Кейн из «Чикаго Блэкхокс» набрали по 22 очка.

В итоге для определения победителя потребовалось провести тай-брейк, на котором все решил бросок на два очка 31-летнего чикагца, идущего в этом сезоне восьмым в списке лучших бомбардиров сильнейшей лиги мира.

По окончании конкурса Кейн с улыбкой отметил, что сражения с «Сент-Луисом» и «Торонто» для его клуба всегда являются принципиальными, а потому для него особенно важно было победить в конкурсе.

Интересно, что лидер снайперской гонки сезона Пастрняк сумел выбить в этом соревновании только десять очков и занял седьмое место. Ниже него оказался только Брэди Ткачук из «Оттава Сенаторз» с шестью.

Поражение Макдэвида

Пожалуй, наиболее примечательным получился конкурс на скорость. В современной НХЛ есть общепринятое мнение, что самым быстрым хоккеистом является лучший игрок лиги по мнению большинства игроков канадец Коннор Макдэвид.

Более того, многие считают капитана «Эдмонтон Ойлерз» самым быстрым хоккеистом в истории лиги вообще, сравнивая его, например, с Русской ракетой Павлом Буре.

Однако в рамках отдельно взятых «Суперскиллз» Всезвездного уикенда-2020 в Сент-Луисе нашелся хоккеист быстрее. Им стал главная звезда «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтт Барзэл.

Проиграл МакДи своему конкуренту совсем немного — 0,040 секунды (13,175 против 13,215), но факт остается фактом.

Третье место в этом соревновании занял форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, заменивший в этом уикенде получившего травму одноклубника Артемия Панарина, а последний результат показал вообще-то славящийся своим катанием защитник-новичок из «Ванкувера» Куинн Хьюз. Впрочем, 14,263 — это быстрое время, просто здесь соревновались лучшие.

Брутальность Уэбера

Традиционно престижным является конкурс на силу броска. Обычно это соревнование брутальных защитников, которые заряжают в матчах от синей линии в большинстве и равных составах так, что трещат борта, рвутся сетки и портится вратарская экипировка.

Периодически борьбу им навязывают форварды формата Александра Овечкина — скалоподобные, мощные, бросающие ничуть не хуже.

В этом году конкурс едва не стал исключением. Сначала в лидеры вышел с виду субтильный плеймейкер «Ванкувера» Элиас Петтерссон, в прошлом году получивший приз лучшему новичку сезона, а в этом на всех парах ведущий «косаток» к первому за пять сезонов плей-офф.

Швед отправил шайбу в цель со скоростью 102,4 мили в час, но вскоре его результат повторил победитель прошлогоднего контеста американский защитник «Вашингтона» Джон Карлсон.

Во второй попытке Карлсон и вовсе зарядил со скоростью 104,5 миль в час, но этот выстрел принес ему только второе место, потому что Ши Уэбер из «Монреаль Канадиенс» щелкнул на 106,5 миль в час!

Для Уэбера эта победа стала четвертой в конкурсах на силу броска в Матчах звезд, и теперь он занимает по этому показателю третье место, уступая капитану «Бостон Брюинз» Здено Харе (пять побед) и легенде «Сент-Луиса» Элу Макиннису, побеждавшему семь раз и бросившему деревянной (!) клюшкой со скоростью 100,4 мили в час.

К слову, достижение Хары выглядит даже серьезнее, поскольку он единственный, кому удавалось выиграть данный конкурс пять раз подряд!

Серия Биннингтона

Ну а последний пятничный конкурс был особенно интересен для российских болельщиков, поскольку в нем принимал участие единственный оказавшийся в Сент-Луисе отечественный хоккеист — голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

Речь о демонстрации вратарями своих талантов и мастерства при отражении буллитов. Собственно, именно Василевский, обладатель приза лучшему вратарю лиги прошлого сезона, и повел борьбу за победу.

Вратарь «Тампы» отразил девять буллитов подряд, опередив шестерых конкурентов, которыми были Фредерик Андерсен из «Торонто» (семь сейвов подряд), Брэйден Холтби из «Вашингтона» (пять), Якуб Маркстрем из «Ванкувера» (пять), Коннор Хеллибак из «Виннипег Джетс» (четыре), Тристан Джарри из «Питтсбург Пингвинз» (четыре) и Дэвид Риттих из «Калгари Флэймз» (четыре).

Лишь один вратарь смог выдать более впечатляющую и продолжительную серию. Им к восторгу трибун стал представитель «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, для которого этот Всезвездный уикенд — первый в карьере. Он отразил десять выходов один на один подряд, оставив Василевского вторым.

Ну а венцом дня стало объявление о том, что уикенд звезд в следующем году пройдет во Флориде. Так что там стоит ожидать Сергея Бобровского, а то и Евгения Дадонова, одних из главных звезд местных «Пантерз».